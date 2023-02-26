Пирс Морган: «Не могу поверить, что тренер «МЮ» и игроки пляшут от радости после завоевания Кубка лиги. Стыдно 🙈»
Пирс Морган раскритиковал «МЮ» и Эрика тен Хага за танцы после завоевания трофея.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ» и 7-й в карьере, для клуба это первый трофей с 2017-го.
После финала 53-летний тренер из Нидерландов станцевал с Антони и Лисандро Мартинесом – бразилец и аргентинец накинули на плечи флаги своих стран.
«Не могу поверить, что вижу, как тренер «МЮ» и игроки пляшут от радости после завоевания Кубка лиги. Это стыдно 🙈», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY
«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом
Гавкай сколько угодно твоей гнилой душонке 🤡 Пирс))
🤡 уже не может скрыть старческого маразма