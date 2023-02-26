Пирс Морган: «Не могу поверить, что тренер «МЮ» и игроки пляшут от радости после завоевания Кубка лиги. Стыдно 🙈»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Антони Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал «МЮ» и Эрика тен Хага за танцы после завоевания трофея.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ» и 7-й в карьере, для клуба это первый трофей с 2017-го.

После финала 53-летний тренер из Нидерландов станцевал с Антони и Лисандро Мартинесом – бразилец и аргентинец накинули на плечи флаги своих стран.

«Не могу поверить, что вижу, как тренер «МЮ» и игроки пляшут от радости после завоевания Кубка лиги. Это стыдно 🙈», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY

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109 комментариев

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Oldtrafford 61/83
На пирсе трещина и из за этого знатная течь🤦🏻‍♂️
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Великолепная Семёрка
Там кто то штампует покеры и хеттрики в возврасте 38 будучи ГОАТом футбола! А тут середняки празднует будто выиграли трижды подряд Лч! Морган прав,умный интеллектуальный спорсмен так бурно не празднует когда выиграл товарищеский никому не интересный третий сортый турнир!
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-3
-3
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Men77
Действительно, вроде плакать от горя должны😁
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Philatelist79
Господи, когда эта проплаченная марионетка фонтан заткнёт?
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Самая быстрая булочка в мире
То ли дело забить пенку верблюду
+3
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muse muse
Зато праздновать хет-трики своего кумира в донной лиге где-то в СА с эмодзи GOAT ни разу не стыдно :D
Гавкай сколько угодно твоей гнилой душонке 🤡 Пирс))
+2
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Игорь Климов
Пусть этот Морган едет к своему Кринжу7 в Саудовскую Аравию и там комментирует про трофеи Аль-Наср.
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Ros Denta
Ответ Aleus Marcus
посмотрим что он скажет, если МЮ завершит АПЛ выше Арсенала, что далеко не исключено
Ему снова будет стыдно 🙈
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Artem Gavrishov
Мерзкий тип…
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mibX
Бразильцы с аргами ему как предъявят за слова про танцы и изображение обезьяны в сообщении - будет пару лет извиняться
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Арман Варданян
Плакать нужно было?
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melmi
Иногда лучше молчать. За умного не сошел бы конечно, но и был бы не так смешон
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Vezdexodof
🤡 в своём репертуаре!
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хавбек+
не ну Морган красавец, отличную позицию занял, набрасывает и в белом, ответка летит в Роньку))
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андрэ
Морган и Мостовой два сапога пара, оба "я человек-мудак, в любой ситуации накину пару лопат на вентилятор"
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Алексей Муравьёв
Морган сам для себя что ли эти интервью дает? Ибо в глазах людей он уже давно выглядит дебилом, исключение мож ток сам ныряльщик из Аль Насра!
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REALITY
Стыдно быть Морганом 😂
🤡 уже не может скрыть старческого маразма
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Манул Манулов
Какой же клоун)))
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Ergashev Xayotjon
Ответ red hikkikomori
Морган лает, караван идет
Правда сказано
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Ola BP
Жалкий приспособленец
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Катя Фонфрыгина
А что им плакать что-ли?
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Rightfullback
не могу поверить, что кто-то пляшет от радости после голов в СА, стыдно
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Мохнатый55
Плакать должны?
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MUKHIT
Мал екен
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Руслан Чесебиев
Критин
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