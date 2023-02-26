раскритиковал «МЮ» и тен Хага за танцы после завоевания трофея.

Сегодня « » победил « » (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ» и 7-й в карьере, для клуба это первый трофей с 2017-го.

После финала 53-летний тренер из Нидерландов станцевал с и Лисандро Мартинесом – бразилец и аргентинец накинули на плечи флаги своих стран.

«Не могу поверить, что вижу, как тренер «МЮ» и игроки пляшут от радости после завоевания Кубка лиги. Это стыдно 🙈», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Фото: REUTERS/JOHN SIBLEY

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