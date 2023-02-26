5 лет и 278 дней – самая длинная пауза «МЮ» без трофеев за последние 40 лет. Сегодня выиграли Кубок лиги

« » прервал самую долгую паузу без трофеев за последние 40 лет.

Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

Это первый трофей «Юнайтед» с мая 2017 года. Между победой в Лиге Европы при и сегодняшней победой при прошло пять лет и 278 дней.

Более длительная серия у «Манчестер Юнайтед» прервалась в 1983 году, когда был завоеван через шесть лет и 5 дней с момента последнего трофея – Кубка Англии в 1977-м.

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