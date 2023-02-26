5 лет и 278 дней – самая длинная пауза «МЮ» без трофеев за последние 40 лет. Сегодня выиграли Кубок лиги

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок английской лиги рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» прервал самую долгую паузу без трофеев за последние 40 лет.

Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

Это первый трофей «Юнайтед» с мая 2017 года. Между победой в Лиге Европы при Жозе Моуринью и сегодняшней победой при Эрике тен Хаге прошло пять лет и 278 дней.

Более длительная серия у «Манчестер Юнайтед» прервалась в 1983 году, когда был завоеван Кубок Англии через шесть лет и 5 дней с момента последнего трофея – Кубка Англии в 1977-м.

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14 комментариев

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MyGerodot
Рад за тренера, рад за ребят МЮ, но нельзя и не порадоваться за Сэра Алекса. Печально было видеть его на трибуне, такого грустного из-за слишком затянувшихся неудач его легендарной команды. Поздравляем великого САФа!
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Диер Ташкент
Ответ bel01
Заслуженно. Команда вернулась в топ Европы впервые после великого Ферги. PS. Скучнейшие варианты с Ван Галем и Мауром в расчёт не беру.
ну так при Ван Гала и Маура команда не была похожа на топ. А при Тен Хаге команда действительно смотрится и становится мощь
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Диер Ташкент
урааааааа
с победой
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Yanuts1
Аж груз с плеч! Начал болеть за клуб в последний год, когда во главе был Сэр Алекс, и с тех пор я видел столько боли от игры команды. Да, были камбек с ПСЖ, приятный в трофейном плане сезон с победой в ЛЕ и КЛ. Но давно не было такой приятной атмосферы и чувства, что мы можем победить абсолютно любого противника! Всех болельщиков МЮ с победой, мы долго ждали хорошего тренера во главе команды! Слава Тен Хогу, Glory Man United!
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CyberUnited
Обнуляемся
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ А.В.Бубнов
Ну у кое-кого паузы по 30 лет, поэтому новость ни о чем
А у кого-то по 46 лет...
+5
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bel01
Заслуженно.
Команда вернулась в топ Европы впервые после великого Ферги.
PS. Скучнейшие варианты с Ван Галем и Мауром в расчёт не беру.
+5
-1
+4
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А.В.Бубнов
Ну у кое-кого паузы по 30 лет, поэтому новость ни о чем
+1
-2
-1
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MURA
С таким тренером, с таким подбором игроков, с такой игрой и с такой атмосферой в команде можно помечтать в будущем об АПЛ и ЛЧ.
+12
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avcgloronalduMU
раз в пять выиграть кубок лиги и лигу Европу)
0
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DolJun
что по поводу юбилея между чемпионствами слышно? тен хаг планирует парад?
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-7
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rigobersong
По количеству трофеев в МЮ ТХ уже догнал великого шотландского тренера Сэра Дэвида Мойеса!:)
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Борис_Бритва
Эрик Тен Хаг Ред Арми!
+15
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Armen Aleksanyan
Наклнец-то! Болельщики мю могут выдохнуть, но не расслабляться
+22
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