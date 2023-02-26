5 лет и 278 дней – самая длинная пауза «МЮ» без трофеев за последние 40 лет. Сегодня выиграли Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» прервал самую долгую паузу без трофеев за последние 40 лет.
Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.
Это первый трофей «Юнайтед» с мая 2017 года. Между победой в Лиге Европы при Жозе Моуринью и сегодняшней победой при Эрике тен Хаге прошло пять лет и 278 дней.
Более длительная серия у «Манчестер Юнайтед» прервалась в 1983 году, когда был завоеван Кубок Англии через шесть лет и 5 дней с момента последнего трофея – Кубка Англии в 1977-м.
«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом
с победой
Команда вернулась в топ Европы впервые после великого Ферги.
PS. Скучнейшие варианты с Ван Галем и Мауром в расчёт не беру.