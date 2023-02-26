Рэшфорд о победе в Кубке лиги: «Мы голодны до таких моментов. Клубу не хватало этого»

поделился эмоциями от победы в Кубке английской лиги.

В финале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл « » (2:0) благодаря мячу и автоголу Свена Ботмана.

«Все эмоции перемешались, но для нас важны такие матчи, этого нам не хватало как клубу – надеюсь, это подтолкнет нас к продолжению.

Мы голодны до таких моментов, как этот. Я играл в финалах, мы выигрывали и проигрывали, – и победы имеют огромное значение для клуба и для отдельных личностей, это часть нашей истории и клуба в целом, и мы хотим дополнять ее и дальше. Я счастлив, я в восторге от результата. Ребята и персонал приложили много усилий, чтобы достичь этого. Тренер хочет, чтобы мы играли в атакующий футбол, и вместе с этим происходит смена позиций. Это то, над чем мы работали, но для многих наших нападающих это складывается естественным образом.

Каземиро очень важен благодаря своим лидерским качествам и опыту в больших матчах. Когда он на поле, чувствуешь себя в безопасности.

Мы хотим участвовать во многих играх, а значит, оставаться в соревнованиях», – сказал форвард « » в интервью Sky Sports.