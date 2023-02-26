Рэшфорд о победе в Кубке лиги: «Мы голодны до таких моментов. Клубу не хватало этого»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Каземиро Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд поделился эмоциями от победы в Кубке английской лиги.

В финале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (2:0) благодаря мячу Каземиро и автоголу Свена Ботмана.

«Все эмоции перемешались, но для нас важны такие матчи, этого нам не хватало как клубу – надеюсь, это подтолкнет нас к продолжению.

Мы голодны до таких моментов, как этот. Я играл в финалах, мы выигрывали и проигрывали, – и победы имеют огромное значение для клуба и для отдельных личностей, это часть нашей истории и клуба в целом, и мы хотим дополнять ее и дальше. Я счастлив, я в восторге от результата. Ребята и персонал приложили много усилий, чтобы достичь этого. Тренер хочет, чтобы мы играли в атакующий футбол, и вместе с этим происходит смена позиций. Это то, над чем мы работали, но для многих наших нападающих это складывается естественным образом.

Каземиро очень важен благодаря своим лидерским качествам и опыту в больших матчах. Когда он на поле, чувствуешь себя в безопасности.

Мы хотим участвовать во многих играх, а значит, оставаться в соревнованиях», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

 

 

 

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6 комментариев

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Герр Айзенхайм
А Рон сейчас ныл и спорил бы о том, что его гол засчитали как автогол )))))))
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Hella black
Великолепный Рэш и весь МЮ в целом. Нужно то было,всего один избалованный элемент выкинуть и всё,трофеи пошли !
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Dmitriy6354
Отличный футбол при тен Хаг! Люблю смотреть на счастливых людей. Манчестеру удачи в ЛЕ! После Роналду - клуб оживился. 💪🤩
+2
0
+2
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Алекс Мелкумян
Ответ JealousNobody
Теперь выигрывайте Лигу Европы, и будет повторение 2017 года.
Намного лучше, чем в 2017, я думаю МЮ не свалится на 6 место в АПЛ
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JealousNobody
Теперь выигрывайте Лигу Европы, и будет повторение 2017 года.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПравдоРуб
Красавцы!!! GGMU!!!
+3
0
+3
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