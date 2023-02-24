Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Атлетико» в субботу
«Бетис» сыграет в пятницу в гостях с «Эльче» в 23-м туре Ла Лиги.
В субботу «Реал» сразится в дерби с «Атлетико», «Сосьедад» встретится на выезде с «Валенсией».
В воскресенье «Барселона» будет противостоять в гостях «Альмерии».
Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Хетафе».
23-й тур
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 25 февраля, 16.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 25 февраля, 18.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Месталья»
- Дата проведения
- 26 февраля, 16.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 26 февраля, 18.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 26 февраля, 20.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 27 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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