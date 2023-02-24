Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Атлетико» в субботу

« » сыграет в пятницу в гостях с « » в 23-м туре Ла Лиги.

В субботу « » сразится в дерби с « », « » встретится на выезде с «Валенсией».

В воскресенье «Барселона» будет противостоять в гостях «Альмерии».

Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Хетафе».

Чемпионат Испании

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги