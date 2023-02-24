Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Атлетико» в субботу

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«Бетис» сыграет в пятницу в гостях с «Эльче» в 23-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал» сразится в дерби с «Атлетико», «Сосьедад» встретится на выезде с «Валенсией».

В воскресенье «Барселона» будет противостоять в гостях «Альмерии».

Завершится тур в понедельник матчем «Вильярреал» – «Хетафе».

Чемпионат Испании

23-й тур

Эльче – Бетис
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эспаньол – Мальорка
Дата проведения
25 февраля, 16.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кадис – Райо Вальекано
Дата проведения
25 февраля, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Атлетико
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Реал Сосьедад
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Месталья»
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Атлетик – Жирона
Дата проведения
26 февраля, 16.00, «Сан-Мамес»
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Сельта – Вальядолид
Дата проведения
26 февраля, 18.15, «Балаидос»
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Альмерия – Барселона
Дата проведения
26 февраля, 20.30, «Медитерранео»
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Севилья – Осасуна
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Вильярреал – Хетафе
Дата проведения
27 февраля, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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