Хави получил 5-ю желтую в этой Ла Лиге. Он не сможет руководить «Барсой» в матче с «Валенсией»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига дисквалификации судьи Альмерия Мигель Анхель Ортис Арьяс Футбол

Хави дисквалифицирован на матч против «Валенсии».

В матче 23-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (0:1, второй тайм) главный тренер «Барселоны» получил предупреждение за эмоциональные споры с арбитром на 52-й минуте.

Желтая карточка, показанная Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом, стала для Хави пятой в текущем сезоне, в связи с чем он не сможет руководить командой в матче с «Валенсией» в следующем туре.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Варданян
Опять эти жалобы на судейство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexMa1n888
К лучшему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азимжон Рахимов
Хави всё уже приехал.аут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азимжон Рахимов
Хави аут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
azamjzhon
Позор судьям ЛаЛиги
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sayemlo
😂🤣🤣🤣 когда судья не помогает твоей команде:
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanRocstar
Всё это мач Года Даже Альмерию в ничью сыграть не можем
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TNGHT
Ноет и ноет и ноет и ноет)) Посмешище
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ Алексей Даценко
Пять жёлтых у тренера за неполный сезон Бывало такое вообще ?
У Тедеско в Спартаке было что-то похожее)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ларичев
Нервный пучеглаз.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Пять жёлтых у тренера за неполный сезон
Бывало такое вообще ?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleck Ridermen
👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
Для Хави нужно ввести отдельную награду - самый ноющий тренер года
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Отец Абду
Принесите нового тренера, этот тренер поплыл... Без Месси на Барсу тяжело смотреть:)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SayMyName
Хави карточек хватает больше всех игроков Барселоны, кроме Гави и Араухо. Это странно, конечно)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avAngard
Опять судья продажная!? 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Slobodskikh
Ноу Негейру ноу пати
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FanRocstar
Ну теперь Точно Капздец , Хави Гави Педри Дембеле против Матча Валенсии не будет может ещё кто-то получит Карточку , вобщем нету слов моментов нету одни удаления это просто Сказка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Фартушной
Глицинчику бы
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Хави: при Эвребе такой *фигни* не было
+38
-15
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий