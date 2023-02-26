Хави получил 5-ю желтую в этой Ла Лиге. Он не сможет руководить «Барсой» в матче с «Валенсией»

Хави дисквалифицирован на матч против «Валенсии».

В матче 23-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (0:1, второй тайм) главный тренер «Барселоны» получил предупреждение за эмоциональные споры с арбитром на 52-й минуте.

Желтая карточка, показанная Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом, стала для Хави пятой в текущем сезоне, в связи с чем он не сможет руководить командой в матче с «Валенсией» в следующем туре.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.