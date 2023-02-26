«МЮ» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Лидс Футбол

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 10 матчей подряд.

В финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла» «МЮ» одержал победу со счетом 2:0 и продлил беспроигрышную серию. В последних 10 матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» одержал 8 побед и дважды сыграл вничью – против «Лидса» (2:2) и «Барселоны» (2:2).

Последнее поражение команда потерпела 22 января, проиграв «Арсеналу» со счетом 2:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.

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16 комментариев

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Berd Official
Это усердно работа Тен Хага. Молодцы. Вот что занчит бороться с психикой. Уважение болельщикам МЮ💪
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Не знаю что такое Требл
С Роналду не проигрывали бы ещё больше.
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bel01
Просто сравним полезность для своих команд Каземиро и геля. Огромный плюс и большой минус.
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Black Phoenix
Манкунианцы теперь молиться на ЭТХ должны за столь стремительное оздоровление. Возвращение в Лигу Чемпионов с такой динамикой как минимум обеспечено, плюс хорошие шансы ЛЕ забрать после победной зарубы с Барселоной.
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udiekemen
Ответ Фанат Лионеля Месси
Просто после ЧМ твоего Роналду выкинули ,Рэшфорд и до прихода Роналду так зажигал:)
Пххп, у него были травмы и играл меньше Гринвуда 🗿
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Раиль Гайнетдинов
Хорошо получилось!
МЮ без Роналду вернулся на свой уровень и Роналду нашёл по уровню лигу себе…👍🏻🔥⚽️
В итоге все счастливы ))))
+16
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+13
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udiekemen
Ответ Отец Абду
Но сыночек Абду мы тебя узнали:)
🗿🗿🗿
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Спортивный костюм
Фигня. Попробуйте как Челси 6 матчей подряд без побед😂
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Злой Руся
Эффект Роналду))
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Михаил Иванов
Думаю, всем приятно видеть такой МЮ. Легкий и сильный. Борьба за титул будет огненной!
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Фанат Лионеля Месси
Ответ udiekemen
Все молодцы, но вот Рэшфорда после ЧМ не узнать
Просто после ЧМ твоего Роналду выкинули ,Рэшфорд и до прихода Роналду так зажигал:)
+2
-5
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Отец Абду
Ответ udiekemen
Все молодцы, но вот Рэшфорда после ЧМ не узнать
Но сыночек Абду мы тебя узнали:)
0
-3
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Никки Бат
Не справедливо как то отобрали гол у Рэшфорда
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А.В.Бубнов
Как только орсенальцы видят сочетание цифр 8 и 2, у них сразу воспламеняется использованный кем только можно задний проход
+6
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Romanian_Daddy
Топы.
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udiekemen
Все молодцы, но вот Рэшфорда после ЧМ не узнать
+25
-1
+24
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