«МЮ» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих

« » не проигрывает 10 матчей подряд.

В финале Кубка английской лиги против « » «МЮ» одержал победу со счетом 2:0 и продлил беспроигрышную серию. В последних 10 матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» одержал 8 побед и дважды сыграл вничью – против « » (2:2) и «Барселоны» (2:2).

Последнее поражение команда потерпела 22 января, проиграв «Арсеналу» со счетом 2:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.