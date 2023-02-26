«МЮ» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает 10 матчей подряд.
В финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла» «МЮ» одержал победу со счетом 2:0 и продлил беспроигрышную серию. В последних 10 матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» одержал 8 побед и дважды сыграл вничью – против «Лидса» (2:2) и «Барселоны» (2:2).
Последнее поражение команда потерпела 22 января, проиграв «Арсеналу» со счетом 2:3.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.
МЮ без Роналду вернулся на свой уровень и Роналду нашёл по уровню лигу себе…👍🏻🔥⚽️
В итоге все счастливы ))))