«МЮ» выиграл Кубок лиги в 6-й раз. Больше только у «Сити» (8) и «Ливерпуля» (9)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» в 6-й раз выиграл Кубок английской лиги.

В финале турнира команде тренера Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.

По числу завоеванных Кубков английской лиги «Юнайтед» опережают только «Манчестер Сити», 8 раз становившийся обладателем кубка, и «Ливерпуль», выигрывавший этот трофей 9 раз.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liverpool_YNWA
Поздравляю болельщиков МЮ с первым титулом при Тен Хааге. Надеюсь, последним ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berd Official
Этот лысый мне нравится. Он как правильный тренер убрал Криша👹
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
larissa
Ответ error505
Будем честны: 11 на 10 нечестно играть))) С победой МЮ и всех фанатов!
Кариус - очень несчастливый вратарь.
И, раз его тренер сорок поставил - то МЮ тут не при чём, сороками надо было думать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анархия
Уж очень хороша работа Тен Хага.Надеюсь повторят достижение 2016 го и принесут другой кубок тоже в Маняестер.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
МЮ с долгожданным трофеем!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ответ Streetbor
Дубравка кстати тоже победитель 😁
И Рощин с Полянкиным😀
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Le Tallec
Ура! Первый трофей ЭТХ!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kir6illf023
ураааа
обожаю Хага)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Me1nik
Ответ Злой Руся
Комментарий удален пользователем
он про Ваута
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злой Руся
Ответ error505
Будем честны: 11 на 10 нечестно играть))) С победой МЮ и всех фанатов!
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
Наконец-то МЮ придал ценность этому кубку. Давно в нем не было честной борьбы
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2OLEGEND1999
С победой, Дьяволы 😈
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злой Руся
Искренне рад за МЮ. Красавчики !
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
С почином фанатов МЮ
6 лет ждали
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
Дубравка кстати тоже победитель 😁
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bolvan
Заслуженная Победа МЮ, поздравляю
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Будем честны: 11 на 10 нечестно играть))) С победой МЮ и всех фанатов!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий