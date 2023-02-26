«МЮ» выиграл Кубок лиги в 6-й раз. Больше только у «Сити» (8) и «Ливерпуля» (9)
«Манчестер Юнайтед» в 6-й раз выиграл Кубок английской лиги.
В финале турнира команде тренера Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0.
По числу завоеванных Кубков английской лиги «Юнайтед» опережают только «Манчестер Сити», 8 раз становившийся обладателем кубка, и «Ливерпуль», выигрывавший этот трофей 9 раз.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.
И, раз его тренер сорок поставил - то МЮ тут не при чём, сороками надо было думать.
обожаю Хага)
6 лет ждали