«МЮ» выиграл Кубок лиги в 6-й раз. Больше только у «Сити» (8) и «Ливерпуля» (9)

« » в 6-й раз выиграл Кубок английской лиги.

В финале турнира команде тренера Эрика тен Хага обыграла « » со счетом 2:0.

По числу завоеванных Кубков английской лиги «Юнайтед» опережают только « », 8 раз становившийся обладателем кубка, и « », выигрывавший этот трофей 9 раз.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги.