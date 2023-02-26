Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ» и 7-й в карьере
«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей при тренере Эрике тен Хаге.
«МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.
Тен Хаг возглавил клуб из Манчестера перед стартом нынешнего сезона. Он сменил Ральфа Рангника.
Теперь в активе 53-летнего нидерландца 7 трофеев. Ранее он выиграл 6 трофеев с «Аяксом» – трижды чемпионат Нидерландов, два раза Кубок и один раз Суперкубок Нидерландов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Давно мы не видели посуду.))