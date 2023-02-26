Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ» и 7-й в карьере

« » выиграл первый трофей при тренере .

« » победил « » (2:0) в финале Кубка английской лиги.

Тен Хаг возглавил клуб из Манчестера перед стартом нынешнего сезона. Он сменил Ральфа Рангника.

Теперь в активе 53-летнего нидерландца 7 трофеев. Ранее он выиграл 6 трофеев с « » – трижды чемпионат Нидерландов, два раза и один раз Суперкубок Нидерландов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.