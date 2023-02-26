Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ» и 7-й в карьере

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей при тренере Эрике тен Хаге.

«МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

Тен Хаг возглавил клуб из Манчестера перед стартом нынешнего сезона. Он сменил Ральфа Рангника.

Теперь в активе 53-летнего нидерландца 7 трофеев. Ранее он выиграл 6 трофеев с «Аяксом» – трижды чемпионат Нидерландов, два раза Кубок и один раз Суперкубок Нидерландов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

91 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
А кто-то говорил, что Тен Хаг физрук, и что с ним ничего не светит МЮ, а первый трофей выиграли за короткий срок, с победой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ Enchanter WIZZARD
Криш был в заявке на турнир, так что у него ещё один титул в копилке)
Фейковый титул как и его голы в любительской лиге)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
Хоть и маленькая но чашка, удачи 10 Хагу в дальнейшем и поздравления Юнайтед.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левая бровь Анчелотти
Поздравляю МЮ и Тен Хага с долгожданным трофеем! 👍🎉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Новокщенов
Первый из многих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответ Enchanter WIZZARD
Криш был в заявке на турнир, так что у него ещё один титул в копилке)
В Википедии у Каземиро есть этот трофей , а у Кринжа нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Володин
Наконееееец- то!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Как же блестит его лысище !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Анархия
Работу Тен Хага сложно переоценить,он большой молодец,но какой же зверь этот Каземиро.И дело тут далеко не только в голе.С ним есть ощущение,что вот нужно будет МЮ забьет ,нужно будет закроется и не пропустит,человек прям излучает уверенность даже после неправильных решений ни капли сомнения у человека в принятых решениях.Да ввиду возраста и игровых качеств может и есть игроки лучше,но с такой ментальностью уверяю вас нету.После ухода из Мадрида болею персонально за тебя,дерзай Казе.
А что такого в возрасте Каземиро, извините меня? Ему 31, можно говорить, что этот возраст делает его не самым дорогим игроком в своём амплуа, но что касается качества игры, то для игроков центральной оси это вообще золотые годы, часто лучшие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimashay
Ответ спортикетт
чел, с каземиро и вараном сульшер бы сделал тоже самое...
Выбери другой спорт, чтоб смотреть, пожалуйста, ты понижаешь айкью каждого футбольного болельщика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enchanter WIZZARD
Ответ Muhammad Juraev
Кринжу голы в любительской лиге СА и мусорная стата, а МЮ трофеи! Каждому своё 👏
Криш был в заявке на турнир, так что у него ещё один титул в копилке)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hayot Alidjanov
Всех фанов МЮ, с победой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Enchanter WIZZARD
Роналду настолько крут, что выигрывает титулы не играя за уже за МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плотников Семен
Ответ Dm Kznts
теперь официально - ТХ лысый гений )
Из-за моего коммента чтоли?😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Answer1
Ответ MrLeva131
Магварь не имеет права прикасаться к кубку!
Да завязывайте, хотя бы в такой момент. Давайте просто насладимся моментом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Казимиро по традиции выиграл финал.
Каз игрок больших матчей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
теперь официально - ТХ лысый гений )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoyalManc
Всех фанов МЮ, оставшихся верными клубу несмотря на страдания, с заслуженной победой! Надеюсь это только начало!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrLeva131
Магварь не имеет права прикасаться к кубку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Philatelist79
С победой, МЮ!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Черкашин
Ответ ur_favlov
С победой, красные дьяволы! С возвращением трофеев!
Даже как-то непривычно. Долго трофеев не было.:)))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radik_2.0
поздравляю всех болельщиков МЮ с долгожданным трофеем! надеюсь, далеко не последним под руководством Тен Хага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gocha
Всех братьев по нашей секте - с победой.❤️
Давно мы не видели посуду.))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Философ Востока
Хайзенберг красавчик!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ovikovy817
когда последний раз брали трофеи, сезон 16-17, их было 2. КЛ и ЛЕ. было бы неплохо повторить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий