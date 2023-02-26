«МЮ» выиграл первый трофей с 2017-го – тогда Моуринью взял Лигу Европы и Кубок лиги

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Жозе Моуринью премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей со времен Жозе Моуринью.

Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

В мае 2017 года клуб из Манчестера выиграл Лигу Европы, победив в финале «Аякс» (2:0). В том же году была победа в Кубке лиги.

В августе 2017-го «Ман Юнайтед» проиграл в матче за Суперкубок УЕФА «Реалу» (1:2) и с тех пор не брал трофеев и лишь один раз играл в финале – в 2021-м команда Оле-Гуннара Сульшера уступила «Вильярреалу» в серии пенальти в Лиге Европы.

Перед этим сезоном главным тренером «МЮ» стал Эрик тен Хаг.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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51 комментарий

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Александр Русанов
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Вроде арсенал фаворит) мю вторые
Ювентус после -15 существовать не перестал
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SayMyName
Ответ Syndycate
Тоттенхэм?)
Там колдунство более высокого порядка)
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Айлин 1990
Фанаты роналду: Без роналду МЮ будет 15 или 16 в АПЛ.
Без роналду никто не будет забивать за МЮ. Без роналду МЮ будет позорится.

А итог??))))
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Булат Оспанов
Рад за МЮ! Каземиро красавчик! Молодцы!!!
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Иван Куянец
с победой Красные Дьяволы, вперед!
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Ksandvankneshas
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Вроде арсенал фаворит) мю вторые
Арсенал бы не отвлекался от АПЛ, а то так всё профукать можно)
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Alex-OH2
Ответ Syndycate
Тоттенхэм?)
За Тоттенхэм что-ли не знаешь? у них карма.
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Саша (Тольятти)
Вот и на нашей улице праздник 🥳 с кубком болелы!!!
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Павел Ларичев
Отлично. Можно еще что-нибудь зацепить.
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DolJun
Ответ Dm Kznts
ну теперь ты понял что ТХагом с алиэкспресс Пеп является ))
о, димас. с трофеем! рад что хоть на чьей-то улице праздник)
касаемо твоего коммента - нет, наоборот же! кубок лиги - любимый трофей оригинального пепа. понятно, что пеп с алиэкспрес захочет забрать любимую игрушку у оригинала чтобы именно его все потом этим оригиналом и считали. так что тут все сходится
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ovikovy817
команда на столько хорошо играет, что я даже забыл что Эриксен травмирован. сейчас только увидел её на празднование
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Ksandvankneshas
Тёмные безтрофейные времена при Сульшере были, канеш.
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1CEMAN
Ответ Арматурмалай
Болельщики МЮ наверняка все еще благодарят Рабьо за сорванный трансфер и приход Каземиро
о да
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1CEMAN
Ответ Милан. Тонали. 8.
Этот сезон - сезон лысых, Спалетти с Наполи, Тен Хаг с МЮ, в прошлом сезоне Гвардиола и Пиоли выиграли, до этого Зидан 3 ЛЧ взял, а у лысых неплохо так получается ! ☝️😄 ...
видимо есть некая доля истины в мифе, что лысеют от большого ума)
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Муса Баркин
Мои поздравления друзья!
С праздником вас!
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евГений
Ответ Акира_1
Да Моуринью сложно будет переплюнуть. Легенда МЮ как никак всего за несколько сезонов. 😀
Надеюсь, это какой-то прикол)

Отскоки в 1/4 от Ростова никогда в жизни не забуду. Ужасный период
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REALITY
Маур молодец но, его футбол был блевотный…
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Black Phoenix
Теперь ЭТХ обязан ЛЕ забрать, МЮ главный фаворит после того, как выбил Барсу.
Вроде арсенал фаворит) мю вторые
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frolissimo
Ответ Данил Луговский
Челси до 9 места пыхтеть и пыхтеть
причем тут Челси то
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Милан. Тонали. 8.
Этот сезон - сезон лысых, Спалетти с Наполи, Тен Хаг с МЮ, в прошлом сезоне Гвардиола и Пиоли выиграли, до этого Зидан 3 ЛЧ взял, а у лысых неплохо так получается ! ☝️😄 ...
+6
-1
+5
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Dm Kznts
Ответ Black Phoenix
Теперь ЭТХ обязан ЛЕ забрать, МЮ главный фаворит после того, как выбил Барсу.
ещё КА есть
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Арматурмалай
Болельщики МЮ наверняка все еще благодарят Рабьо за сорванный трансфер и приход Каземиро
+1
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Dm Kznts
Ответ DolJun
дань, ну зачем ты сюда челси тащишь?? новость хоть прочитай.
ну теперь ты понял что ТХагом с алиэкспресс Пеп является ))
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Рашпель793
Ну тен Хаг это реально волшебник какой-то. И это он даже сезон неполный проводит, а уже настолько преобразил команду. По мне так уже можно назвать его лучшим тренером из тех, кто тренировал после Фергюсона.
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M-t
если в этом году повторится судьба, и возьмут ЛЕ тоже - это будет колоссальный успех для клуба и Тен Хаага, учитывая, где были в прошлом году. Уже очень хороший задел в первом сезоне тренер положил, но аппетит приходит во время еды, надо сосредоточиться на 4ке в апл и ЛЕ.
0
-1
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