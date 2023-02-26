«МЮ» выиграл первый трофей с 2017-го – тогда Моуринью взял Лигу Европы и Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей со времен Жозе Моуринью.
Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.
В мае 2017 года клуб из Манчестера выиграл Лигу Европы, победив в финале «Аякс» (2:0). В том же году была победа в Кубке лиги.
В августе 2017-го «Ман Юнайтед» проиграл в матче за Суперкубок УЕФА «Реалу» (1:2) и с тех пор не брал трофеев и лишь один раз играл в финале – в 2021-м команда Оле-Гуннара Сульшера уступила «Вильярреалу» в серии пенальти в Лиге Европы.
Перед этим сезоном главным тренером «МЮ» стал Эрик тен Хаг.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Без роналду никто не будет забивать за МЮ. Без роналду МЮ будет позорится.
А итог??))))
касаемо твоего коммента - нет, наоборот же! кубок лиги - любимый трофей оригинального пепа. понятно, что пеп с алиэкспрес захочет забрать любимую игрушку у оригинала чтобы именно его все потом этим оригиналом и считали. так что тут все сходится
С праздником вас!
Отскоки в 1/4 от Ростова никогда в жизни не забуду. Ужасный период