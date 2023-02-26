выиграл все 9 своих последних крупных финалов.

Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

Для полузащитника сборной Бразилии это первый финал и первый трофей с « ».

До этого, играя за « », Каземиро выиграл 8 из 8 финалов – 4 Лиги чемпионов, 3 чемпионата мира среди клубов и . В зачет не идут Суперкубки.

«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом

Безумный сезон Тен Хага – в гифках с Хайзенбергом