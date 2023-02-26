Каземиро выиграл 9 из 9 последних финалов с «МЮ» и «Реалом»
Каземиро выиграл все 9 своих последних крупных финалов.
Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.
Для полузащитника сборной Бразилии это первый финал и первый трофей с «Манчестер Юнайтед».
До этого, играя за «Реал», Каземиро выиграл 8 из 8 финалов – 4 Лиги чемпионов, 3 чемпионата мира среди клубов и Кубок Испании. В зачет не идут Суперкубки.
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