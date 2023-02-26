Каземиро выиграл 9 из 9 последних финалов с «МЮ» и «Реалом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги чемпионат мира среди клубов Каземиро Футбол

Каземиро выиграл все 9 своих последних крупных финалов.

Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

Для полузащитника сборной Бразилии это первый финал и первый трофей с «Манчестер Юнайтед».

До этого, играя за «Реал», Каземиро выиграл 8 из 8 финалов – 4 Лиги чемпионов, 3 чемпионата мира среди клубов и Кубок Испании. В зачет не идут Суперкубки.

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62 комментария

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Philatelist79
У него абонемент))
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Vitalik Barbacari
Ответ Барсик Юрана
Каземиро, Модрич, Бенз комментарии излишни
Кросс вышел из чата
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Низом Хурсанов
Пылесос жесть как хорош!
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zzzeeerrrooo
Ответ старая_кляча
Каземиро в каждом матче - топ, но Золотой мяч готовы отдать игроку, который этот самый топ-уровень показал пока что в 6 матчах сезона
Теперь за Кубок Лиги ему должны ЗМ вручить?
Никто не мешал тем же бразильцам взять ЧМ
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Усы Годзиллы
Ответ DolJun
передает привет пересу) как можно было наступить на те же грабли что и с макелеле. топовый опорник - основа любой команды.
Перес отпустил игрока и взял на замену Чуамени.

Вместо Макелеле пришёл Бекс. Абсолютно разные вещи.
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werley
Не очень понимаю, как Каземиро никогда не рассматривался даже как возможный претендент на Золотой мяч.
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Тюменский медвежонок
Каземиро конечно фантастический игрок, а как он радовался после финального свистка и пошел благодарить зрителей, как будто кубок ЛЧ выиграли) классно что у игроков такой настрой, в этом сезоне обязательно нужно брать и Лигу Европы минимум
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Нашествие "кантерано"
Ответ старая_кляча
Каземиро в каждом матче - топ, но Золотой мяч готовы отдать игроку, который этот самый топ-уровень показал пока что в 6 матчах сезона
Ой, да уже надоело везде читать эти комментарии про Месси. Ну хватит уже...
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Кудри Гендузи
Ответ Акира_1
Интересно он как Модрич сможет ещё несколько сезонов быть топом несмотря на возраст? 🤔
Каземиро 31, глядя на того же Силву, можно играть еще 5-6 лет на хорошем уровне
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rachidibrahimov
Ответ MereDoff
Ага, а как финал КА-2021??
Окей. Карлос "я не проигрываю финалы на клубном уровне" Каземиро. Слишком длинно)
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Alexvu10
Ответ MereDoff
Ага, а как финал КА-2021??
Карлос «я не проигрываю финалы с клубом» Каземиро)
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старая_кляча
Каземиро в каждом матче - топ, но Золотой мяч готовы отдать игроку, который этот самый топ-уровень показал пока что в 6 матчах сезона
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Alisher Yusufov
Чемпион пришел, и колхоз тоже начал побеждать. Казе привнес менталитет победителя
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rachidibrahimov
Один из лучших опорников в истории. Железный Казик! Поздравляю фанатов МЮ от всего сердца. Рад, что великий клуб, постепенно возрождается
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SopTecret
Ответ Акира_1
Интересно он как Модрич сможет ещё несколько сезонов быть топом несмотря на возраст? 🤔
Ну, так он и моложе Модрича лет на 6
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Рашпель793
Привет тем, кто над ним стебался осенью, написывая, что Мактомини его на лавку усадил ))
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Акира_1
Ответ Ruslan3132
Какой возраст у Казе?! еще играть и играть!
Про Канте также думали, а в итоге стал травматом. Возраст уже берет верх.
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MereDoff
Ответ Tsamourlidis_mufc
Карлос «я не проигрываю финалы» Каземиро
Ага, а как финал КА-2021??
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Манул Манулов
Ответ kaka10
Всё таки Каземиро доказал Тен Хагу, что он лучше Мактомини
Лол, тут и доказывать нечего xD
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DolJun
Ответ Всем мир
Лучший в мире, окей, но на таком уровне он отыграет еще максимум 5 сезонов. Перес сделал ставку на молодых и довольно перспективных игроков. Но самое главное в этом трансфере то, что его желал сам Каземиро. Он отдал всего себя Реалу, за что ему отдельное спасибо. Удерживать его вопреки его желанию бросить себе новый вызов - это было бы крайне несправедливо в отношении, не побоюсь этого слова, легенды клуба.
благородно, но если реал будет все эти 5 сезонов глотать пыль за барсой - интересно согласится ли на это перес.
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MereDoff
А финалы Копа Америки 2019 и 2021 года не в счёт??
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DolJun
Ответ los merengues
это когда, в 2016 году Лестер выиграл АПЛ у Тоттенхэма? емнип, в том сезоне каземиро выжигал Атлетико в финале лиги чемпионов.
ну вот видишь, сам признал что у канте была сложнее задача. ты такими примерами только помогаешь мне
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marchellinos
Как здорово, что он теперь в МЮ
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Максим Ларченков
Квазимода
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los merengues
Ответ DolJun
канте был лучше каземиро когда тащил лестер и когда тащил сборную, так что можно нос не задирать - выглядит как-то нелепо. я хз какая тут перестройка если модрич и кроос до сих пор в составе, ну а 2ое место в чемпионате двух команд - я хз что это за достижение, но тебе виднее.
это когда, в 2016 году Лестер выиграл АПЛ у Тоттенхэма? емнип, в том сезоне каземиро выжигал Атлетико в финале лиги чемпионов.
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