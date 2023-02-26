Тренер «Тоттенхэма» про 2:0 с «Челси»: «Мы рады, судья был хорош. Конте вернется на этой неделе»

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над « » (2:0).

– Мы хотели победить, отлично сыграть и бороться за каждый мяч. И мы рады за болельщиков, клуб и, конечно, за нас и Антонио, который все еще дома. Ожидаю, что Конте вернется на этой неделе.

– Что скажете об отмененной карточке Зиеша?

– Судья был хорош и объяснил нам ситуацию. ВАР нужно было время, чтобы изучить эпизод, поэтому они не торопились принять решение, – сказал Кристиан Стеллини.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Эттуэллом.

Фанаты «Тоттенхэма» скандировали арбитру «Ты не годишься для судейства» после отмены красной Зиеша