Тренер «Тоттенхэма» про 2:0 с «Челси»: «Мы рады, судья был хорош. Конте вернется на этой неделе»
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Челси» (2:0).
– Мы хотели победить, отлично сыграть и бороться за каждый мяч. И мы рады за болельщиков, клуб и, конечно, за нас и Антонио, который все еще дома. Ожидаю, что Конте вернется на этой неделе.
– Что скажете об отмененной карточке Зиеша?
– Судья был хорош и объяснил нам ситуацию. ВАР нужно было время, чтобы изучить эпизод, поэтому они не торопились принять решение, – сказал Кристиан Стеллини.
Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Эттуэллом.
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