Тренер «Тоттенхэма» про 2:0 с «Челси»: «Мы рады, судья был хорош. Конте вернется на этой неделе»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Антонио Конте Стюарт Эттуэлл Кристиан Стеллини Футбол

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал победу над «Челси» (2:0).

– Мы хотели победить, отлично сыграть и бороться за каждый мяч. И мы рады за болельщиков, клуб и, конечно, за нас и Антонио, который все еще дома. Ожидаю, что Конте вернется на этой неделе.

– Что скажете об отмененной карточке Зиеша?

– Судья был хорош и объяснил нам ситуацию. ВАР нужно было время, чтобы изучить эпизод, поэтому они не торопились принять решение, – сказал Кристиан Стеллини.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Эттуэллом.

Фанаты «Тоттенхэма» скандировали арбитру «Ты не годишься для судейства» после отмены красной Зиеша 

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5 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Когда проиграешь команде, тренер которой подписан как "Тренер Тоттенхэма", то с твоим клубом все очень плохо.
Соутхемптон тоже без тренера победил челси
0
-1
-1
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Акира_1
Когда проиграешь команде, тренер которой подписан как "Тренер Тоттенхэма", то с твоим клубом все очень плохо.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mairambek Jusupbekov
Конте пусть лечится еще)
0
0
0
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DolJun
конечно рады, раз на указ победили челси)
+1
-5
-4
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rigobersong
Молодцы игроки, лучшая поддержка тренера!:)👏👏👏
+1
-1
0
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