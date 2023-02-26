У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 6 матчах за «Челси». 

Кроме того, 22-летний полузащитник сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 6 игр.

В воскресенье Мудрик вышел на замену на 83-й минуте в матче с «Тоттенхэмом» (0:2). 

За отведенное время Михаил один раз пробил мимо ворот, отдал 2 паса (все – точные), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.

Напомним, «Челси» заплатил за футболиста 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.

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219 комментариев

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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Ростовский
Мудрик отстой, как и всë на Украине.
О, зомби в эфире. В окопе норм связь?
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Фиват Ильясов
Ответ Sanan1908
Повезло Арсеналу конечно, что не купили его) тем более за такую сумму
Я думаю в Арменале его сразу бы не выпускали а вводили бы постепенно
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Verhovn
Дурак. Нам навязывают высшую расу. Славянам не менее 7000 лет. Ещё Пушкин новый год не признавал. Это есть факт
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mihail77777777777777
Ответ Anton Vasilevsky
Ну то что стомиллионный чел играет 13 минут - это тоже, согласитесь, звоночек.
Какой звонок во первых за него пока заплатили 70 миллионов. А в старте вышели Стерлинг за 60 милионов, Хавертц за 80 милионов, Енцо за 120 милионов, Феликс которого собираются выкупать тоже за 120 милионов, и другие Кепа за 70 милионов. Но российский сайт хайпует на Мудрике, а то что с таким составам и за такие деньги Челси забил 1 гол за месяц ето ниче. Или посмотри статистику сколько Челси пробивает по воротам там или 0 за матч или 1.
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Вячеслав Тотров
как же повезло Арсеналу,что Челси перебил цену и они взяли Троссарда в 3 раза дешевле. А он игрок более высокого уровня
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ mihail77777777777777
чувак он отыграл 13 минут в матче с Тотенхемом просто российские сайты хайпуют он не сыграл не одного молного матча из 6 игр он играл или 20 -50 минут и все и за целый месяц Челси забил только один гол. Тут проблема не в Мудрике
При чем здесь российские сайты? Про Антони или Нуньеса писали тоже самое. Просто очередной казус с ценником, поэтому все про это и пишут. Про текущее состояние Челси - это отдельная тема.
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stomatologbeatles
А король то ГОЛЫЙ!
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Артур Ганненко
Переплатили конечно, но он не деревянен. Весь Челси ничем, поэтому и отдельные игроки так выглядят.
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korobokchekhova
Объясните мне, как такой хрен Los Galácticos может иметь аккаунт на любом ресурсе?
Посмотрите юзера с фашистским флагом, спортсу пофиг.
Надо что то делать.
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Добрый Ретроград
Ответ FCB1991
Величайший развод в истории футбола.
Повесточка леволиберальная до добра не доводит, что бээлэмная, что заукраинская,
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Curiouscat
сырой он. все вопросы к скаутам Челси тут по большому счету
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Verhovn
Ответ NIK7478
100 000 000,0$! ))) И контракт на 8,5 лет! Ну и маразм ...
Здарова, конь? Ты упал в муку? Или перемерял костюмы?)
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Нурлан Баетов
Ответ Verhovn
Вы там нерусские, давайте прекращайте)
Согласен. Нам еще далеко до «высшей» расы
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yarbear
Это он все в поддержку украинцев. Как Артета, только наоборот.
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igor nn
Ответ mihail77777777777777
Sports хайпует на украинском игроке. Хотя на Tribuna не разу не писала сколько там Миранчук, Головин и другие отыграли сколько забили или не забили. Мудрик отыграл 13 минут в матче с Тотенхемом просто российские сайты хайпуют он не сыграл не одного молного матча из 6 игр он играл или 20 -50 минут и вс. И главное Sports не пишет, что с Феликсом за 120 милионов Хавецом за 80 милионов с Енцо за 120 милионов Челси за месяц забил только один гол. Проблема не в Мудрике просто.
Головин один из лучших в Монаке о чем вы уважаемый пан?Бен Йедыр,Бен-Сегир,Кайю Энрике и Сашок.
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NIK7478
100 000 000,0$! ))) И контракт на 8,5 лет! Ну и маразм ...
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Verhovn
Ответ Нурлан Баетов
Ага. Но комментатры то не читают, нет голов и пасов и все тут. Так к слову сегодня он более менее сыграл.
Вы там нерусские, давайте прекращайте)
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Dmitry Kochnev
Если считать по сегодняшним ценам, Шевченко очень даже стоио бы сотку.
Шева - это экстра-класс. Такие рождаются здесь раз в 100 лет. Миша как бы совсем не Шева))
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Vanek1411
Ответ TiNO
Срна, что с лицом?!
Срне зашибись, он будет одной рукой звонить журналистам и рассказывать, что Мудрик топ, просто Кукуруку ему не пасует, а другой рукой пересчитывать денежки.
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Nika13
осталась одна игра для того, чтобы стать агентом 007, ждем этот день
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Ibragim Mejidow
Мало кто в Челси, особенно среди новичков отличился голос или пасом...
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Verhovn
Ответ Ростов-на-Дону
Мудрик - кто это?
Украинский топ. Как они думают.
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Нурлан Баетов
Ответ Pol Belov
там русским языком напечатано - вышел на 83 минуте... с арифметикой нелады??
Ага. Но комментатры то не читают, нет голов и пасов и все тут. Так к слову сегодня он более менее сыграл.
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Shigeno
ЧТо за аутист каждую неделю пишет этот высер? На большее мозгов не хватает?
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FCB1991
Величайший развод в истории футбола.
+3
0
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