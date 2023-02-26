У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за «Челси»

не совершил результативных действий в 6 матчах за «Челси».

Кроме того, 22-летний полузащитник сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 6 игр.

В воскресенье Мудрик вышел на замену на 83-й минуте в матче с « » (0:2).

За отведенное время Михаил один раз пробил мимо ворот, отдал 2 паса (все – точные), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.

Напомним, « » заплатил за футболиста 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.