У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за «Челси»
Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 6 матчах за «Челси».
Кроме того, 22-летний полузащитник сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 6 игр.
В воскресенье Мудрик вышел на замену на 83-й минуте в матче с «Тоттенхэмом» (0:2).
За отведенное время Михаил один раз пробил мимо ворот, отдал 2 паса (все – точные), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.
Напомним, «Челси» заплатил за футболиста 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.
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