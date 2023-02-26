Фанаты «Тоттенхэма» скандировали арбитру «Ты не годишься для судейства» после отмены красной Зиеша
Фанаты «Тоттенхэма» выразили недовольство арбитром на матче с «Челси».
Поводом послужил эпизод с участием хавбека «Челси» Хакима Зиеша и Эмерсона из «Тоттенхэма». Зиеш толкнул Эмерсона рукой в плечо и попал тому по лицу во время стычки игроков «Челси» и «Тоттенхэма».
Главный арбитр Стюарт Эттуэлл сначала удалил Хакима, но потом изучил момент с помощью ВАР и отменил удаление, показав футболисту «Челси» желтую карточку.
«Ты не годишься для судейства», – скандировали фанаты «Тоттенхэма» в адрес арбитра.
Челси что с тобой ))
Сколько миллиардов российских вгрохали и всё бестолку