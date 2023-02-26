Фанаты «Тоттенхэма» скандировали арбитру «Ты не годишься для судейства» после отмены красной Зиеша

Теги Челси премьер-лига Англия судьи болельщики Тоттенхэм Стюарт Эттуэлл Хаким Зиеш видеоповторы Эмерсон Роял Футбол

Фанаты «Тоттенхэма» выразили недовольство арбитром на матче с «Челси».

Поводом послужил эпизод с участием хавбека «Челси» Хакима Зиеша и Эмерсона из «Тоттенхэма». Зиеш толкнул Эмерсона рукой в плечо и попал тому по лицу во время стычки игроков «Челси» и «Тоттенхэма».

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл сначала удалил Хакима, но потом изучил момент с помощью ВАР и отменил удаление, показав футболисту «Челси» желтую карточку.

«Ты не годишься для судейства», – скандировали фанаты «Тоттенхэма» в адрес арбитра.

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13 комментариев

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vals1702
Атвелл нормально судит. Поусон тоже норм. , в отличие от безмозглых тирни и тэйлора которым не место в апл
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Ношу воду на тренировки
невероятно!фанаты в англии недовольны судьёй и кричат ему об этом)там вообще новостей что-ли больше нет?)
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Милан. Тонали. 8.
Уже просто интересно когда уволят этого Поттера ? 🤦‍♂️🤡 ...
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DolJun
они правы, ведь должен был по совокупности удалять ришарлисона и лангле показывать минимум жк за грязь
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Милан. Тонали. 8.
Первый раз вижу как игроку красную отменяют 🤭 ...
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cektor
А тем временем 2-0
Челси что с тобой ))
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-2
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benjamin92
Ответ Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален модератором
Даже они не смотрят это унылое г 😄
Сколько миллиардов российских вгрохали и всё бестолку
+1
-7
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Obdob
Лично меня арбитр огорчил тем, что не показал карточку Чилвеллу за то, что тот откровенно хватал Эмерсона за футболку. А в остальном привычно низкий уровень судейства в АПЛ.
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evil
судья натурал!
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Momos
На счет Зиеша не удивлен. Типичный араб: если по близости нет овцы, то в голове только мысли кабы чего подолго не сделать
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Владимир Фокин
Боули похоже провернул пока самый полезный трансфер
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rigobersong
Ответ Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален модератором
пусть радуют нас очередными стендамами:)😀
+3
-8
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Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален модератором
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Ноно Гомес
Судья действительно упустил нити игры, в первом тайме почти дрались скрытно в каждом стыке....
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