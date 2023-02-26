Грэм Поттер: «Беру на себя ответственность за результаты «Челси». Они недостаточно хороши»
Грэм Поттер взял на себя ответственность за результаты «Челси».
В воскресенье «Челси» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в рамках АПЛ. У команды Поттера лишь одна победа в 11 последних матчах.
«Я знаю об ответственности. Это недостаточно хорошо для этого клуба, поэтому я беру на себя всю ответственность за результаты. Они недостаточно хороши для «Челси»
Игроки отдали все силы, им больно. Это моя ответственность», – сказал тренер «Челси» в интервью Sky Sports.
Но просто ну очевидно, что не вывозит.
Сейчас бессистемно понабрали все что блестит и не знают что с этим делать. У Тухеля хоть была поставленная игра, и те же Лукаку с Вернером сейчас пригодились бы
- Мистер Поттер, Челси на 10-м месте, в последних 10 матчах лиги всего 10 очков из 30 возможных набрано.
- Да, признаю, результаты недостаточно хороши.
Походу был на испытательном сроке