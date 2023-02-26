Грэм Поттер: «Беру на себя ответственность за результаты «Челси». Они недостаточно хороши»

взял на себя ответственность за результаты «Челси».

В воскресенье «Челси» уступил « » (0:2) в рамках . У команды Поттера лишь одна победа в 11 последних матчах.

«Я знаю об ответственности. Это недостаточно хорошо для этого клуба, поэтому я беру на себя всю ответственность за результаты. Они недостаточно хороши для « »

Игроки отдали все силы, им больно. Это моя ответственность», – сказал тренер «Челси» в интервью Sky Sports.