Грэм Поттер: «Беру на себя ответственность за результаты «Челси». Они недостаточно хороши»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер взял на себя ответственность за результаты «Челси».

В воскресенье «Челси» уступил «Тоттенхэму» (0:2) в рамках АПЛ. У команды Поттера лишь одна победа в 11 последних матчах.

«Я знаю об ответственности. Это недостаточно хорошо для этого клуба, поэтому я беру на себя всю ответственность за результаты. Они недостаточно хороши для «Челси»

Игроки отдали все силы, им больно. Это моя ответственность», – сказал тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

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87 комментариев

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U
Хороший он человек по всей видимости.
Но просто ну очевидно, что не вывозит.
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grek087
Ответ Олег910
Поттер настоящий мужик! Взял всю ответственность на себя и согласился в трудную для клуба минуту получить 50 миллионов компенсации за увольнение.
Он бедолага с моральной точки зрения. С финансовой понятно что все у него в любом случае будет хорошо, но чисто с тренерской стороны мне его жаль. Он стал заложником менеджерских ошибок. Фатальных ошибок. Подписали хлам типа Феликса, Мудрика и Энцо и хотят чтобы Челси вдруг начал побеждать. А достаточно, как показывает практика, подписать одного игрока в центр поля типа Каземиро за 1/5 от потраченных на этих козлов денег и игра команды засияет новыми красками! Ну и бесплатного Роналду, чтобы показывал как нужно тренироваться, питаться и мотивировать себя остальным игрокам. Ему даже забивать не нужно, чисто для демонстрации подписали бы. И все! Они набрали неликвида, а виноват Поттер. Ну да, виноват. Но чтобы был результат нужна концепция, цель и смысл в каждом действии, а не тупо бабки на козлёнка без духа Феликса, на хохла Мудрика и чемпиона мира Энцо, который в нормальной далекой реальности, где-то в миллионах световых лет от Земли, стоит не 100 с лишним, а 30 потолок.
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Last avenger
Жаль он не сначала сезона, прошли бы очищение пердивом за грабеж клуба, Поттер верим
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Дим Димыч
Ответ Arman77
Тренировал себе спокойно Брайтон мужик. Думал, еще сезон и в гольф. Но тут появилось Челси с неустойкой в 60 миллионов.
норм на пенсию накопил🤣
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Злобный Конь
Они провальные.
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xbxoxrxsxhx
А за что Тухеля то убрали, кто помнит? Из-за того что Лукаку и Вернер у него не заиграли?
Сейчас бессистемно понабрали все что блестит и не знают что с этим делать. У Тухеля хоть была поставленная игра, и те же Лукаку с Вернером сейчас пригодились бы
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Balt
Ответ истинного англичанина.
- Мистер Поттер, Челси на 10-м месте, в последних 10 матчах лиги всего 10 очков из 30 возможных набрано.
- Да, признаю, результаты недостаточно хороши.
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E.V.P.
Он вроде после каждого матча берет всю ответственность на себя, этим уже никого не удивить
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Дима Ермаков
Ответ CriminalJoint62
Мужик! Главное, сейчас не сдаваться, а продолжать гнуть свою линию.
До Чемпионшипа?
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tvorog8088
Хороши да не больно...
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Алексей Матыгин
господи увольте его уже)))
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Arman77
Тренировал себе спокойно Брайтон мужик. Думал, еще сезон и в гольф. Но тут появилось Челси с неустойкой в 60 миллионов.
+2
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Poland in the Space
Поттер тренер хороший, но в Челси не вышло. Наверное, в другом клубе будет лучше
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zarik18
"недостаточно хороши" - Поттер умеет в новояз
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Arman77
Ответ a2wai
То есть сказать о том, что твои владельцы говно и не могут купить тебе тех игроков, которых ты хочешь, но при этом привозят тебе шлак за 100 миллионов, ты не в состоянии, зато за результаты берешь на себя ответственность. Такими темпами Поттера уволят даже до конца чемпионата.
Его не уволят. В отличии от Тухеля он не конфликтует с начальством. Лояльность это важно
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Max Zhomkov
Ответ Олег910
Мостовой бы справился с работой в Челси не хуже. Все лишь надо было сделать ему бумажку и пару бутылок водки подогнать.
🤣
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Иван Шуткин
Это просто слова, сделай дело, просто свали из клуба и не позорься.
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Chernoy
Недостаточно хороши, это когда они хороши, но недостаточно. А у Челси их просто нет. Если конечно не рассматривать, что поражения и вылеты в принципе как никак тоже результат.
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Ibragim Mejidow
"Достаточно нехороши"...
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Басанг Басангов
Ответ CriminalJoint62
Мужик! Главное, сейчас не сдаваться, а продолжать гнуть свою линию.
Мужик бы ушел по собственному и отказался от компенсации.
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tvorog8088
Ответ DolJun
ты смотришь как играет челси?)) ты вообще знаешь что такое безумие?)
Каждый раз делают то же самое с надеждой на другой результат)
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Yuriy Matochkin
У Поттера с Челси пятилетний контракт на 60 млн фунтов на срок контракта. Амбрамович и Грановская смеются до колик
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Гаубиц
А до сегодняшнего дня он ответственности не нес.
Походу был на испытательном сроке
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deadjoker
Вот и уволься пожалуйста.
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Бедякович
Ответ neputevyy
Недостаточно хороши… Ага
Скорее, достаточно нехороши.
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