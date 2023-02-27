1-й трофей «МЮ» с тен Хагом, провал «Барсы» и крах «Челси», 700-й гол Месси, хет-трик Капризова и шайба Овечкина, 700 очков Кучерова, Россия сыграет с Ираном, пары Востока и другие новости

1. «МЮ» выиграл Кубок английской лиги, победив «Ньюкасл» (2:0). Это первый трофей Эрика тен Хага с «Юнайтед», а также первый трофей «МЮ» с 2017-го, когда Жозе Моуринью взял Лигу Европы и Кубок лиги.

2. «Барселона» проиграла «Альмерии» (0:1) в гостях, пропустив на 24-й минуте и нанеся лишь 1 удар в створ. Это первое поражение команды Хави в Ла Лиге с октября. Кроме того, каталонцы не смогли забить впервые за 20 матчей. Отрыв от «Реала» сократился с 8 до 7 очков.

3. «Челси» проиграл «Тоттенхэму» (0:2) в лондонском дерби. Команда Грэма Поттера не выигрывает 6 матчей подряд, у «синих» лишь 1 победа в 11 последних играх. В 2023 году «Челси» пока забил всего 4 гола, в 5 играх февраля – 1 (один!). А у Михаила У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 6 матчах за новый клуб.

4. В КХЛ «Ак Барс» победил «Авангард» в овертайме благодаря голу Радулова (Александр вошел в топ-3 бомбардиров регулярки и должен получить бонус 90 млн рублей), «Северсталь» обыграла ЦСКА, «Трактор» забросил 6 шайб «Торпедо». Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке: «Авангард» сыграет в 1-м раунде с «Сибирью», «Салават» – с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком».

Дмитрий Яшкин впервые стал лучшим бомбардиром регулярки и во второй раз – лучшим снайпером. Александр Никишин – лучший бомбардир сезона КХЛ среди защитников, Шулак – лучший снайпер. У вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова лучший процент отраженных бросков – 94,4, Дорожко и Аликин – в топ-3.

5. «ПСЖ» разгромил «Марсель» (3:0) в Лиге 1. У Мбаппе дубль и голевая на Месси, у Месси – гол и 2 ассиста на Мбаппе. Килиан забил 200-й гол за парижан и делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба, сыграв на 55 матчей меньше. А Лео забил 700-й гол на клубном уровне, у аргентинца 24 (12+12) очка в 20 матчах чемпионата Франции в этом сезоне.

6. Александр Овечкин забил за «Вашингтон» впервые с 27 января – «Баффало» (впрочем, «Кэпс» это не помогло), это его 813-я шайба в НХЛ, до рекорда Гретцки – 81 гол. А вот Кирилл Капризов вытащил «Миннесоту», сделав хет-трик с «Коламбусом» и забив победный гол в овертайме. Никита Кучеров набрал 700-е очко в лиге. Все результаты дня – здесь.

Кстати, «Монреаль» обменял Евгения Дадонова в «Даллас» на Дениса Гурьянова.

7. Лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов выиграли мужской командный спринт на соревнованиях «Чемпионские высоты», Якимушкин и Мальцев – 2-е, Порошкин и Семиков – 3-и. Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина победили в женской гонке, Заборская и Непряева – 2-е.

8. Ильназ Мухамедзянов выиграл большой масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ижевске, Колотов – 2-й, Первушин – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 12-й. Виктория Сливко первенствовала в женской гонке, Гореева – 2-я, Носкова – 3-я.

9. В Серии А «Интер» уступил «Болонье» на выезде (0:1), прервав 6-матчевую серию без поражений, а «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0). «Милан» догнал «Интер» в таблице, но уступает по личным встречам. Миланские клубы отстают от «Наполи» на 18 очков.

10. Норвежцы Пол Гульберг и Йоханнес Клэбо победили в командном спринте на чемпионате мира в Словении, итальянцы де Фабиани и Пеллегрино – 2-е. Шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг выиграли женскую гонку, норвежки Калво и Тириль Венг – 2-е.

11. Сборная России сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране, РФС и Федерация футбола Ирана подтвердили. Также пишут о матче с Ираком в Сочи 27 марта.

12. В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Унион» (3:0) и опережает «Боруссию» Дортмунд по разнице голов. «Унион» отстает от лидеров на 3 очка, «Лейпциг» – на 4.

13. Полиция установила личность мужчины, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела, утверждает Baza. Его разыскивают.

14. Лионель Месси получит приз The Best лучшему игроку года, пишет журналист Франсеск Агилар. Он опередил Мбаппе и Бензема. Церемония пройдет в понедельник, 27 февраля.

15. НБА. «Милуоки» одолел «Финикс», «Лейкерс» победили «Даллас». Остальные результаты – здесь.

16. Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается как стабильное.

17. Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,22 метра.

18. Хавбек «Барселоны» Рафинья травмировал колено, пнув холодильник после замены в 1-м матче с «МЮ». Так он выражал недовольство.

Цитаты дня.

Юлия Ступак о нейтральном статусе: «Бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, не подпишем. Надоели унижать достоинство российского спортсмена»

Георгий Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Надо не у игроков убавлять, а добавлять врачам и пожарным»

Максименко стал больше читать из-за сложностей с интернетом: «Взахлеб прочел «Графа Монте Кристо», до этого были «Дюна» и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка»

Александр Большунов: «Мы будем выступать на Олимпийских играх-2026. Запомните эту фразу»

Пирс Морган: «Не могу поверить, что тренер «МЮ» и игроки пляшут от радости после завоевания Кубка лиги. Стыдно 🙈»

Зарема о матче России и Ирана: «Сборная может сыграть с Пакистаном, еще есть Афганистан и Беларусь»

Глава НОК Канады о допуске россиян: «Если спортсмены докажут, что они против боевых действий, мы готовы рассмотреть мнение международного сообщества»