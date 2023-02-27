Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ. У него 1+1 в матче с «Питтсбургом»

Форвард « » забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:7).

Забитый гол стал 700-м очком россиянина, набранным в чемпионатах .

Всего в 621 игре за карьеру в лиге на его счету 701 (269+432) балл.

Также Кучеров продлил результативную серию (2+5) в сезоне до 5 матчей.

В 59 играх текущего турнира нападающий набрал 85 (23+62) очков.

Сегодня за 19:10 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (1:46 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».