Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ. У него 1+1 в матче с «Питтсбургом»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:7).

Забитый гол стал 700-м очком россиянина, набранным в чемпионатах НХЛ.

Всего в 621 игре за карьеру в лиге на его счету 701 (269+432) балл.

Также Кучеров продлил результативную серию (2+5) в сезоне до 5 матчей.

В 59 играх текущего турнира нападающий набрал 85 (23+62) очков.

Сегодня за 19:10 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (1:46 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Bragin
...8. Вяч.Козлов 853
9. Гончар 811
10. Яшин 781
11. П.Буре 779
12. Зубов 771
13. Жамнов 719
14. Кучеров 701
в следующем сезоне, если без травм, в топ-10 среди наших заберётся. это в чемпионате.
в Кубке пока третий, там до Фёдорова 22 очка, до Малкина 26, ну и Евгений ещё наберёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1033 ( 507 + 526 ) - 981 матч.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 701 ( 269 + 432 ) - 621матч.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grey_Wolf
Ответ Джесси Пинкман
Неплохой день для наших. Кучер, Малкин, Овечкин, Романов, Тренин, ну и само собой Кирюха.
У Варламова сухарь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
Ответ paha
Побьет все рекорды Тампы по очкам
до стамески долеко же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джесси Пинкман
Неплохой день для наших. Кучер, Малкин, Овечкин, Романов, Тренин, ну и само собой Кирюха.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paha
Побьет все рекорды Тампы по очкам
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий