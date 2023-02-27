Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ. У него 1+1 в матче с «Питтсбургом»
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (3:7).
Забитый гол стал 700-м очком россиянина, набранным в чемпионатах НХЛ.
Всего в 621 игре за карьеру в лиге на его счету 701 (269+432) балл.
Также Кучеров продлил результативную серию (2+5) в сезоне до 5 матчей.
В 59 играх текущего турнира нападающий набрал 85 (23+62) очков.
Сегодня за 19:10 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (1:46 – в большинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».
9. Гончар 811
10. Яшин 781
11. П.Буре 779
12. Зубов 771
13. Жамнов 719
14. Кучеров 701
в следующем сезоне, если без травм, в топ-10 среди наших заберётся. это в чемпионате.
в Кубке пока третий, там до Фёдорова 22 очка, до Малкина 26, ну и Евгений ещё наберёт.
1) Стэмкос - 1033 ( 507 + 526 ) - 981 матч.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 701 ( 269 + 432 ) - 621матч.