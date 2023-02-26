Никишин – лучший бомбардир сезона КХЛ среди защитников, Шулак – лучший снайпер

Александр Никишин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ среди защитников.

21-летний игрок провел за СКА 65 матчей и набрал 55 (11+44) очков. Это третий результат в истории: набирал 58 (28+30) баллов в сезоне-2008/09, – 65 (14+51) в сезоне-2016/17.

Второе место в этом игровом году занял из « » – у него 46 (10+36) очков. Третье – Джозеф Душак из минского « », он набрал 45 (9+36) баллов.

Лучшим снайпером среди защитников с 13 шайбами стал Либор Шулак из «Адмирала». По 11 голов забили Вячеслав Войнов («Ак Барс»), Ник Эберт («Автомобилист»), Игорь Ожиганов (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь») и Александр Никишин (СКА).