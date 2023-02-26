Состояние Романа Костомарова оценивается как стабильное (РЕН ТВ)
Состояние Романа Костомарова оценивается как стабильное.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации телеканала, показатели олимпийского чемпиона в танцах на льду начали улучшаться. Ему провели несколько процедур плазмафереза – очистки крови.
ТАСС сообщает, что Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, его показатели на данное время стабильны.
Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 21 февраля появилась информация, что экс-фигурист перенес инсульт.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
ЖИВИ РОМА
семья просила
Надо этим тупицам в белых халатах сказать шоб выкинули все эти бесовские приборы и технику и поставили в палатах молебны и алтари.
Делов то.
Так что сообщили как и раньше: самые обычные люди.
И не просто выживет, а найдет в себе силы и волю жить в таком состоянии и наслаждаться каждым днём. Чтобы были какие-то новые мечты, дела, люди рядом, ради которых он будет жить, а не существовать и страдать. Пожалуй, это главное.
Но вот мозг и нейромедиаторы после всех этих пертурбаций и инсультов скорее всего в ауте навсегда, увы.