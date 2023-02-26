Состояние Романа Костомарова оценивается как стабильное (РЕН ТВ)

Состояние Романа Костомарова оценивается как стабильное.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, показатели олимпийского чемпиона в танцах на льду начали улучшаться. Ему провели несколько процедур плазмафереза – очистки крови.

ТАСС сообщает, что Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, его показатели на данное время стабильны.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 21 февраля появилась информация, что экс-фигурист перенес инсульт.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?