Состояние Романа Костомарова оценивается как стабильное (РЕН ТВ)

Теги Роман Костомаров танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Состояние Романа Костомарова оценивается как стабильное.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, показатели олимпийского чемпиона в танцах на льду начали улучшаться. Ему провели несколько процедур плазмафереза – очистки крови.

ТАСС сообщает, что Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, его показатели на данное время стабильны.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 21 февраля появилась информация, что экс-фигурист перенес инсульт.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Здоровья, здоровья и здоровья Роману.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fenek
Главное, чтоб было желание жить.. Потому-что очень уж серьезные последствия...Чтоб хватило моральных сил справиться.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Pakita
Ну и слава Богу. А то в новости по ФК боязно заходить, т.к. боишься прочитать страшные новости о Романе
Для этого в раздел ФК не нужно заходить, ибо если ситуация с Костомаровым ухудшается или всё закончится, на странице с главными новостями от Спортс.ру вы обязательно про увидите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Полтора месяца такого состояния не могут не пройти бесследно для организма.
ЖИВИ РОМА
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
Ответ Montenegro Serbian
Классика: за его жизнь ведут борьбу почти 50 дней врачи, а в итоге всего-то нужно было помолиться и он бы уже вчера встал на ноги. Надо этим тупицам в белых халатах сказать шоб выкинули все эти бесовские приборы и технику и поставили в палатах молебны и алтари. Делов то.
трещать поменьше надо было тем, кто не боролся за его жизнь
семья просила
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Девушка Безимени
прости нас, Роман, что все это время не могли молча молиться
Классика: за его жизнь ведут борьбу почти 50 дней врачи, а в итоге всего-то нужно было помолиться и он бы уже вчера встал на ноги.
Надо этим тупицам в белых халатах сказать шоб выкинули все эти бесовские приборы и технику и поставили в палатах молебны и алтари.
Делов то.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
🙏🙏🙏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
прости нас, Роман, что все это время не могли молча молиться
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Здоровья и сил Роману.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bulat89
🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pakita
Ну и слава Богу. А то в новости по ФК боязно заходить, т.к. боишься прочитать страшные новости о Романе
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МИХАЛЫЧ
С каких пор Спортс ссылается на Рен-ТВ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ Шубы
А ТАСС сообщили не иначе как рептилоиды с планеты Нибиру.
Там вокруг Костомарова информационное решето и дуршлаг в одном флаконе.
Так что сообщили как и раньше: самые обычные люди.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубы
А ТАСС сообщили не иначе как рептилоиды с планеты Нибиру.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Master Slova
Ответ Nikolay
Здоровья Роману. Шансов увы мало у него.... Может другие фигуристы и участники шоу глядя на него начнут на свое здоровье внимательнее смотреть?
Шансов на что? Шансов на то что будет жить не маленькие
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
magnus
Этот РЕН ТВ сломался...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вера Цура
Выздоравливай, Роман! Ты сильный и обязательно справишься!🙏
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Харисов
Надеюсь, что Роман выживет.

И не просто выживет, а найдет в себе силы и волю жить в таком состоянии и наслаждаться каждым днём. Чтобы были какие-то новые мечты, дела, люди рядом, ради которых он будет жить, а не существовать и страдать. Пожалуй, это главное.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Роман молодчина. То ли еще будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay
Здоровья Роману. Шансов увы мало у него.... Может другие фигуристы и участники шоу глядя на него начнут на свое здоровье внимательнее смотреть?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
светлышко
Спасибо за добрые новости
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Стабильное состояние тела? Ну это может быть.
Но вот мозг и нейромедиаторы после всех этих пертурбаций и инсультов скорее всего в ауте навсегда, увы.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий