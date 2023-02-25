Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Командный спринт. Гульберг и Клэбо выступят за Норвегию, де Фабиани и Пеллегрино – за Италию, Же и Жув – за Францию

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26 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет командный спринт у мужчин. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Мужчины

Командный спринт

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финала – 15.30 по московскому времени («Матч! Арена»). 

Участники

Пол ГульбергЙоханнес Клэбо (Норвегия)

Франческо де ФабианиФедерико Пеллегрино (Италия)

Калле Халварссон – Эдвин Ангер (Швеция)

Ниило Мойланен – Йони Мяки (Финляндия) 

Фридрих Мох – Янош Бруггер (Германия)

Рено Же – Ришар Жув (Франция)

Джеймс Шунмейкер – Бен Огден (США) 

Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)

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6 комментариев

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Грюденфельдер
Ответ Bijelo Dugme
Согласен, Калле в этом году молоток! А вот Оскар что-то то ли от травмы никак не оправится, то ли ещё что мешает - куда делся его фирменный мощный даблполинг?
Не знаю, были травмы хотя очень жалел что его не включили в заявку.
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Bijelo Dugme
Ответ Грюденфельдер
Оскар коньком так себе бегал, все же его специализация классика. Калле по сезону доказал что тянет.
Согласен, Калле в этом году молоток! А вот Оскар что-то то ли от травмы никак не оправится, то ли ещё что мешает - куда делся его фирменный мощный даблполинг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грюденфельдер
Ответ Bijelo Dugme
Калле теперь в каждой бочке затычка. Жаль, Оскар в этом году не в форме. Объективно он в спринте сильнее и Калле и тем более Грате. А вот Ангер пусть набирается опыта, это правильно.
Оскар коньком так себе бегал, все же его специализация классика. Калле по сезону доказал что тянет.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bijelo Dugme
Калле теперь в каждой бочке затычка. Жаль, Оскар в этом году не в форме. Объективно он в спринте сильнее и Калле и тем более Грате. А вот Ангер пусть набирается опыта, это правильно.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boser Bube
Ответ IrbIS
вы все знаете что произойдет(ツ) 👑JK 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
сходи сообщения свои с хоккейной ветки поудаляй, болезная, ггг. рейтинг сам себя не накрутит.
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IrbIS
вы все знаете что произойдет(ツ)
👑JK
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
0
-1
-1
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