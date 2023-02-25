Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Командный спринт. Гульберг и Клэбо выступят за Норвегию, де Фабиани и Пеллегрино – за Италию, Же и Жув – за Францию
26 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет командный спринт у мужчин.
Чемпионат мира по лыжным гонкам
Планица, Словения
Мужчины
Командный спринт
Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финала – 15.30 по московскому времени («Матч! Арена»).
Участники
Пол Гульберг – Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия)
Калле Халварссон – Эдвин Ангер (Швеция)
Ниило Мойланен – Йони Мяки (Финляндия)
Фридрих Мох – Янош Бруггер (Германия)
Рено Же – Ришар Жув (Франция)
Джеймс Шунмейкер – Бен Огден (США)
Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)
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