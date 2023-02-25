Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Командный спринт. Гульберг и Клэбо выступят за Норвегию, де Фабиани и Пеллегрино – за Италию, Же и Жув – за Францию

26 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет командный спринт у мужчин.

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Мужчины

Командный спринт

Начало квалификации – 14.00 по московскому времени, начало финала – 15.30 по московскому времени («Матч! Арена»).

Участники

– (Норвегия)

Франческо де – (Италия)

– Эдвин Ангер (Швеция)

Ниило Мойланен – (Финляндия)

Фридрих Мох – Янош Бруггер (Германия)

Рено Же – (Франция)

Джеймс Шунмейкер – (США)

Джеймс Клунье – (Великобритания)