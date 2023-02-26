Полиция установила личность мужчины, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают (Baza)
Полиция установила личность мужчины, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.
На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
Как утверждает Baza, сотрудники правоохранительных органов изъяли камеры со стадиона и смогли вычислить человека, бросившего банан. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.
При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому пока неизвестно, за какую команду он болел.
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А вообще интересно, как полиция предъявит за банан? Банан это фрукт и к теме расизма не имеет отношения. У меня уже есть 1000 сценариев как объяснить этот проступок и отмазаться таким образом