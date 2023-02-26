Полиция установила личность мужчины, бросившего банан в Вендела. Его разыскивают (Baza)

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Полиция установила личность мужчины, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

Как утверждает Baza, сотрудники правоохранительных органов изъяли камеры со стадиона и смогли вычислить человека, бросившего банан.  Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.

При этом, по данным источников, у мужчины, бросившего фрукт, не было атрибутики, поэтому пока неизвестно, за какую команду он болел.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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43 комментария

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Александр Кудрявцев
Ответ сосед царя
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Во первых уже нашли. И во вторых как вы сказали преступники тоже ещё как суют рыло в камеры.
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Виктор
Ответ RSM-1930
Я не удивлюсь что он украинцем окажется
Скорее спартаковцем.
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гилберт
Ответ OldRedWhite
Команда живым брать или как ?
Живьем брать дем...расиста!!!
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OldRedWhite
Ответ micka
Так может у него есть)
Команда живым брать или как ?
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jwbmwbqvih
Изъяли камеры? Там на пленку пишут до сих пор?
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андрэ
есть инфа что он один из первых кто оформил фануйди, только благодаря этому так быстро устанавили личность, камеры это так предлог, что бы забрать и продать
+1
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Chernoy
Главное, чтобы допрос не Быстров проводил, а то они просто бананов обожрутся.
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Johny111
Как в Ералаше. Найдут с флажком Пахтакор чемпион 😂
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сосед царя
Ответ Милчик
Метателя бананов нашли быстрее чем угодловников рецедивистов, видимо местных органов полиции ОАО Газпром мощно замотивировал. А вообще интересно, как полиция предъявит за банан? Банан это фрукт и к теме расизма не имеет отношения. У меня уже есть 1000 сценариев как объяснить этот проступок и отмазаться таким образом
Комментарий удален модератором
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SergFed71
Ответ MstAndreev
Осталось немного - оказать сопротивление при аресте. И тогда братишка станет легендой Ульяновска - получит срок за банан)
Думаю срок, штраф ему примотают. Статья 213 УК РФ, часть 1, пункт б, до пяти лет
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tankist231
Я тупо не вижу в этом чего то прям уж преступного, но в то же время надо быть дураком чтоб такое сделать, зная что за это накажут.... И скажите, если бы возле условного алипа кинули бы пакет с кумысом, это было бы расизмом, а в какого нибудь беларуса картофель, а в русского репкой, как по мне это маразм
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Владислав Бондарчук
Клаудиньо это был)
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Александр Кудрявцев
Смотрика нашли то быстрее чем других уголовников с рецедивистами
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-3
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Дмитрий9779
Ответ Милчик
Метателя бананов нашли быстрее чем угодловников рецедивистов, видимо местных органов полиции ОАО Газпром мощно замотивировал. А вообще интересно, как полиция предъявит за банан? Банан это фрукт и к теме расизма не имеет отношения. У меня уже есть 1000 сценариев как объяснить этот проступок и отмазаться таким образом
Ты странный какой то.Он это делал при свидетелях+сектор всем виден был откуда это было сделано+ надо знать как РПЛ борется с расизмом,а не искать заговор Газпрома во всем,тем более гражданину сышыа.
+3
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+3
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Александр Кудрявцев
Ответ Милчик
Метателя бананов нашли быстрее чем угодловников рецедивистов, видимо местных органов полиции ОАО Газпром мощно замотивировал. А вообще интересно, как полиция предъявит за банан? Банан это фрукт и к теме расизма не имеет отношения. У меня уже есть 1000 сценариев как объяснить этот проступок и отмазаться таким образом
Согласен
0
-3
-3
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Михаил
Если бы в белоруса кинули картохой ничего бы не было. Не оправдываю этого чела, но скорее всего это была спланированная акция в поддержку fanid
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MstAndreev
Осталось немного - оказать сопротивление при аресте. И тогда братишка станет легендой Ульяновска - получит срок за банан)
0
-2
-2
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Милчик
Ответ FrankieWild
скорей всего, он за Динамо болеет
Тонко подмечено
+1
0
+1
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Милчик
Метателя бананов нашли быстрее чем угодловников рецедивистов, видимо местных органов полиции ОАО Газпром мощно замотивировал.
А вообще интересно, как полиция предъявит за банан? Банан это фрукт и к теме расизма не имеет отношения. У меня уже есть 1000 сценариев как объяснить этот проступок и отмазаться таким образом
+3
-8
-5
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здоровяк
Ответ FrankieWild
скорей всего, он за Динамо болеет
За Динамо Киев?
+1
0
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Амин Чич
В следующий раз, что бы наверняка все поняли, что это расизм, нужно кинуть на поле пальму! А то наши умники не видят в этом расизма
+1
0
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RSM-1930
Я не удивлюсь что он украинцем окажется
+2
-4
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Дмитрий9779
Ответ Bucefall
а если яблоко кинул бы это тоже расизм? банан - расистский фрукт получается...
Рахимов вчера сказал,что яблоко можно.
0
0
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CriminalJoint62
Ответ Andy Tucker
т. е. полиция тратит время на розыск и задержание гражданина, бросившего фрукт? Прям интересно стало, какое основание будет для задержания
Это 282 статья УК РФ унижение человеческого достоинства
+8
-2
+6
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pyritanza
Ответ Andy Tucker
на этом матче не было фанайди
быть того не может. вот это неожиданность)
+1
0
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