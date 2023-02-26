«Бавария» опережает «Боруссию» Дортмунд по разнице голов. «Унион» отстает от лидеров на 3 очка, «Лейпциг» – на 4
«Бавария» опережает «Боруссию» Дортмунд по дополнительным показателям в Бундеслиге.
Клуб из Мюнхена сегодня разгромил берлинский «Унион» (3:0) в заключительном матче 22-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» вчера одолела «Хоффенхайм» (1:0).
«Бавария» и «Боруссия» теперь набрали по 46 очков – действующий чемпион Германии выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов: «+43» против «+18».
«Унион» занимает третье место, имея 43 балла. «РБ Лейпциг» идет 4-м, набрав 42 очка.
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