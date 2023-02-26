«Бавария» опережает «Боруссию» Дортмунд по разнице голов. «Унион» отстает от лидеров на 3 очка, «Лейпциг» – на 4

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

«Бавария» опережает «Боруссию» Дортмунд по дополнительным показателям в Бундеслиге.

Клуб из Мюнхена сегодня разгромил берлинский «Унион» (3:0) в заключительном матче 22-го тура чемпионата Германии. «Боруссия» вчера одолела «Хоффенхайм» (1:0).

«Бавария» и «Боруссия» теперь набрали по 46 очков – действующий чемпион Германии выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов: «+43» против «+18».

«Унион» занимает третье место, имея 43 балла. «РБ Лейпциг» идет 4-м, набрав 42 очка.

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8 комментариев

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ПавелАндреевичч
Нагельсманн создал хорошую интригу в чемпионате,да и в лиге чемпионов ещё ни чего не ясно
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S H A R K
Ждал ничью Баварии и Униона, но автобус Берлинцев быстро потерпел крах
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Yuri Ten
Салатницу для Ройса, заслужил…
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Вася Пупкин
Ответ rigobersong
Шупо-Мотинг хозяин левандовски!:)
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dr. cage
Март месяц практически, а в Бундеслиге ещё не определён чемпион.. Прям вау..
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Bolvan
Боруссия хоть этот сезон
+6
-1
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error505
Давненько в Бундеслиге не было такой борьбы!
+19
-2
+17
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rigobersong
Шупо-Мотинг хозяин левандовски!:)
+15
-5
+10
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