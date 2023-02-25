Чемпионат мира по лыжным гогнкам-2023. Командный спринт. Рибом и Сундлинг побегут за Швецию, Калво и Тириль Венг – за Норвегию, Диггинс и Керн – за США

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26 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет командный спринт у женщин. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Командный спринт

Начало квалификации – 13.30 по московскому времени, начало финала – 15.30 по московскому времени («Матч! Арена»). 

Участницы 

Эмма Рибом – Йонна Сундлинг (Швеция)

Анне Кьерсти КалвоТириль Венг (Норвегия) 

Джесси Диггинс – Джулия Керн (США) 

Ясми Йоенсуу – Криста Пярмякоски (Финляндия)

Лаура Гиммлер – Виктория Карл (Германия)

Аня Вебер – Надин Фендрих (Швейцария) 

Аня Мандельц – Эва Уревц (Словения)

Федерика Санфилиппо – Николь Монсорно (Италия) 

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6 комментариев

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Rangawe
Шистад вообще не тянет свободным?
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Bijelo Dugme
Интересно будет посмотреть на биатлонистку Санфилиппо.
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Тёма Тёма
Ответ Грюденфельдер
Джесс и Керн легко 2ое.
Посмотрим. Шансов у них больше, но не думаю, что так уж легко будет....
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Грюденфельдер
Ответ Тёма Тёма
Если никто не упадет, Швеция выиграет без особых проблем. За остальные места борьба жёсткая будет.
Джесс и Керн легко 2ое.
0
0
0
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Тёма Тёма
Если никто не упадет, Швеция выиграет без особых проблем. За остальные места борьба жёсткая будет.
+2
0
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Грюденфельдер
Судя по составам Финки с Кристой и Йоенсуу и Норвежки с Кальво не собираются что то показывать. Немки тоже что то на Карль надеятся. Как бы Швейцария с Фейндрих не заняла 3е место !
1е и 2е уже ясно.
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