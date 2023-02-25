Чемпионат мира по лыжным гогнкам-2023. Командный спринт. Рибом и Сундлинг побегут за Швецию, Калво и Тириль Венг – за Норвегию, Диггинс и Керн – за США

26 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет командный спринт у женщин.

Чемпионат мира по лыжным гонкам

Планица, Словения

Женщины

Командный спринт

Начало квалификации – 13.30 по московскому времени, начало финала – 15.30 по московскому времени («Матч! Арена»).

Участницы

Эмма Рибом – Йонна Сундлинг (Швеция)

– (Норвегия)

– Джулия Керн (США)

Ясми Йоенсуу – (Финляндия)

Лаура Гиммлер – (Германия)

Аня Вебер – Надин Фендрих (Швейцария)

Аня Мандельц – (Словения)

Федерика Санфилиппо – Николь Монсорно (Италия)