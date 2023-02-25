Чемпионат мира по лыжным гогнкам-2023. Командный спринт. Рибом и Сундлинг побегут за Швецию, Калво и Тириль Венг – за Норвегию, Диггинс и Керн – за США
26 февраля в Планице на чемпионате мира по лыжным гонкам пройдет командный спринт у женщин.
Чемпионат мира по лыжным гонкам
Планица, Словения
Женщины
Командный спринт
Начало квалификации – 13.30 по московскому времени, начало финала – 15.30 по московскому времени («Матч! Арена»).
Участницы
Эмма Рибом – Йонна Сундлинг (Швеция)
Анне Кьерсти Калво – Тириль Венг (Норвегия)
Джесси Диггинс – Джулия Керн (США)
Ясми Йоенсуу – Криста Пярмякоски (Финляндия)
Лаура Гиммлер – Виктория Карл (Германия)
Аня Вебер – Надин Фендрих (Швейцария)
Аня Мандельц – Эва Уревц (Словения)
Федерика Санфилиппо – Николь Монсорно (Италия)
1е и 2е уже ясно.