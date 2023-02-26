Глава НОК Канады о допуске россиян: «Если спортсмены докажут, что они против боевых действий, мы готовы рассмотреть мнение международного сообщества»

В Олимпийском комитете Канады предложили критерии для допуска россиян к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

«Если есть какой-либо способ сделать исключение для тех спортсменов, которые могут доказать нам, что они против боевых действий, то мы будем готовы рассмотреть мнение международного сообщества», – сказал генеральный директор Олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумэйкер в интервью CBC Sports.

По его словам, на данный момент канадская организация выступает за сохранение запрета для спортсменов из России и Беларуси.

«Изменений в лучшую сторону не произошло, чтобы заставить нас пересмотреть эту точку зрения.

Как общество мы, похоже, приняли тот факт, что в России есть спортсмены, которые не виноваты. Теннисисты соревнуются на Australian Open. Около 200 игроков выступают в НХЛ и получают зарплату на канадских аренах на протяжении всей зимы.

Поэтому мы подходим к вопросу о том, есть ли возможный способ аналогичным образом дать определение нейтральному спортсмену.

Я не знаю, выполнимо ли это. Считаю, у нас появилось столько вопросов для рассмотрения, что найти баланс будет действительно сложно.

Я бы отстранил любых спортсменов, связанных с российскими военными. Они по определению не должны рассматриваться.

И ни при каких обстоятельствах это не может перейти в разговор, где мы обсуждаем, правильным ли будет присутствие [на Олимпиаде-2024 в Париже] канадских спортсменов – они не сделали ничего плохого в этой ситуации», – отметил Шумэйкер.