Глава НОК Канады о допуске россиян: «Если спортсмены докажут, что они против боевых действий, мы готовы рассмотреть мнение международного сообщества»

Теги Australian Open НХЛ МОК Олимпийская сборная России Дэвид Шумэйкер Париж-2024 НОК Канады Биатлон

В Олимпийском комитете Канады предложили критерии для допуска россиян к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявлял о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

«Если есть какой-либо способ сделать исключение для тех спортсменов, которые могут доказать нам, что они против боевых действий, то мы будем готовы рассмотреть мнение международного сообщества», – сказал генеральный директор Олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумэйкер в интервью CBC Sports.

По его словам, на данный момент канадская организация выступает за сохранение запрета для спортсменов из России и Беларуси.

«Изменений в лучшую сторону не произошло, чтобы заставить нас пересмотреть эту точку зрения.

Как общество мы, похоже, приняли тот факт, что в России есть спортсмены, которые не виноваты. Теннисисты соревнуются на Australian Open. Около 200 игроков выступают в НХЛ и получают зарплату на канадских аренах на протяжении всей зимы.

Поэтому мы подходим к вопросу о том, есть ли возможный способ аналогичным образом дать определение нейтральному спортсмену.

Я не знаю, выполнимо ли это. Считаю, у нас появилось столько вопросов для рассмотрения, что найти баланс будет действительно сложно.

Я бы отстранил любых спортсменов, связанных с российскими военными. Они по определению не должны рассматриваться.

И ни при каких обстоятельствах это не может перейти в разговор, где мы обсуждаем, правильным ли будет присутствие [на Олимпиаде-2024 в Париже] канадских спортсменов – они не сделали ничего плохого в этой ситуации», – отметил Шумэйкер.

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111 комментариев

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Элси Ринген
Если мы начнем чего-то кому-то доказывать - вам же самим хуже будет!
Лучше не злите!
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Timur_A
А как спортсмену доказать, что он против боевых действий? Наколоть пацифик на кобчик?
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Vlad Hamzja
Ответ Алексей Никитин
Вещи своими именами. На украине националисты во власти и множество военных открытые националисты.
С образованием проблемы.Националисты есть в любой стране и это не запрещается ,а нацистов признали преступной организацией,в росии их много,но власть закрывает на" них глаза"и пытается иногда использовать их в своих целях.
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e1ther - e1ther
"По определению", тут я бы перешёл на мат,но ведь спортс не приемлет?)
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batterbin
Ответ R_RB
Вся штука в том, что это НЕ ИХ соревнования. Они их тупо себе присвоили, как пытаются присвоить себе вообще всё в 21-м веке.
Ну так присвойте их себе. Проблема то в чем?
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Maxim Vasnechov
Ответ Алексей Никитин
При чем тут телек? Если государство в отрытую поддерживает бывших преступников - это как минимум повод задуматься все ли в порядке с этим государством. Я не думаю, что в какой-то стране хватит ума назвать площадь именем Усама Бен Ладена, например. На Украине ума хватило...
Российское государство тоже открыто поддерживает бывших преступников. ВУЗ то в центре Москвы, названный в честь террориста-недоучки Баумана переименовали уже?
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batterbin
Ответ baldik
Точно, педики будут решать, ехать настоящим мужикам на соревнование или нет.
Ну так все ещё проще. Настоящим мужикам и настоящим бабам нужно выступать на Ижевских лыжнях и Ульяновских винтовках и не нужны им никакие такие Олимпиады с сомнительными участниками...
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Ramil_27
Ответ Vlad Hamzja
Внимательней читай,там про спортсменов-военных сказано.
Военные отстраняюся без вариантов. Все остальные должны доказать, что они против боевых действий, и только тогда будут рассматривать их участие
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ataka-pm
Ответ Maxim Vasnechov
Не понимаю, откуда столько возмущения в комментариях. Да не едьте в этот Запад, сдался он вам? Вон у Вяльбе в Малиновке лучше чем на ЧМ. Обожаю русских "патриотов", одновременно ненавидеть запад, и пытаться любым способом туда попасть.
Все страны мира это не запад продажный
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Фёдор Кузнецов
Ответ zzzeeerrrooo
Всмысле не ИХ А за чей счёт банкет?
За счёт организаторов, но их мнение не спрашивают
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Marina Evelson
Ответ Илья Цветков
Он судит по своей стране, где на вооружении два танка и 1 млн клюшек. Когда у Канады начнут отжимать запасы чистой воды он по другому запоёт
кто у них будет отжимать чистую воду, Америка?
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ataka-pm
Ответ PolarBear
Хорошо там все устроились за океаном. Они вот что то ничего доказывать ни кому не должны никогда, а вот им , видите ли, докажи, заслужи. А кто они такие там ? Богами что ли себя объявили ?
Браво
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Anatiana
Ответ And-Rover
Может они ещё раздеться должны в качестве доказательств?
И непременно загнуться
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Константин Алабин
Отправляйтесь в байкот.
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Leha82
Может им ещё доказать кто мальчик а кто девочка? Хотя о чем я... Там уже все однополые.
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Vlad Hamzja
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
С какого пепепуга Канады решила что ей что-то кто-то будет доказывать? Отвратительное поведение говорящей о наглости и завышеном самомнение Канады.
МОК состоит из НОКов и один из них высказал свое мнение
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sav187
Ответ Аркаимец
Украинским.
Так они же защищают свою страну.
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Anatiana
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Я так понимаю, одними расписками против войны и Путина уже даже на обойтись. Как минимум нужно будет выбить тату на лбу с соответствующим текстом.
Вступить в однополую любовь, дать интервью, которое выбросят в медиа и потом регулярно добрасывать порции, что ты свой, и всё равно всегда будешь вторым сортом
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Kestutis Ceponis
В этом вопросе все ясно. В прошлом году в Лужниках спортсмены показали, как им удалось дистанцироваться от решения главы государства.
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sav187
Ответ Зарег2
Которые со свастикой на телах ходят
А если нет на телах свастики - а таких подавляющее большинство - значит не националисты? Тогда кто? Патриоты, защищающие свою страну? Ну так и нам в 1941-45 присылали вооружения, когда мы защищали свою страну. Что в этом неправильного?
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Vlad Hamzja
Ответ Виктор Войнов
Тогда уж, справедливости ради, надо отстранять всех спортсменов связанных с военными. Не смотря на национальность.
А там нет слова про национальность,там сказано про россию/она много много национальное государство/ и русских из др.стран допускают без проблем.
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SnowPhoenix
Ответ Dizzod
относись как хочешь, просто Олимпиада это тусовка под лозунгом "О спорт - ты мир". Если ты против мира, то тусуйся в другом месте.
получается там не должно быть половины стран, а может и 90%
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Алексей Никитин
Ответ Алекса"мирная"
О какой нейтральности идет речь, если они должны открыто высказаться против? Это уже не нейтральность Нейтральность, когда спортсмен молча делает свою работу, не участвуя в политике
Нейтральность для них - это принять их сторону. Любое другое поведение для них неприемлемо.
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Anatiana
Ответ Виталий Кузнецов
Не суди по себе. Я не мечтаю попасть на Запад. Если предложат -я откажусь. Неинтересно мне.
Ты ж не сборник. Отказывайся ради бога.
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Alexander2022
Ответ Алекса"мирная"
О какой нейтральности идет речь, если они должны открыто высказаться против? Это уже не нейтральность Нейтральность, когда спортсмен молча делает свою работу, не участвуя в политике
И даже здесь в России облажались. Спортсмены в олимпийской экипировке с медалями явно не на нейтральных мероприятиях, спортивные сооружения, где проводятся соревнования, кишат плакатами со всеми известными "символами", чисто политические флэшмобы там же. Или здесь можно быть в политике и это никак не влияет на нейтральность?
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