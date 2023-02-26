Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,22 метра

Теги прыжки с шестом рекорды сборная Швеции Арман Дюплантис Легкая атлетика

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнирах в помещении.

На турнире во французском Клермон-Ферране Дюплантис с третьей попытки преодолел планку 6,22 м.

Это шестой мировой рекорд Дюплантиса. Ему принадлежат лучшие результаты как на открытых площадках (6,21 м), так и на закрытых (6,22).

Дюплантису 23 года, он олимпийский чемпион Токио-2020 и чемпион мира 2022 года.

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9 комментариев

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Vanek1411
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Бубка нашего времени
Бредовое сравнение. Будто до Бубки прыжков не было. Всё равно что всех фигуристов называть Паниными-Коломенкиными нашего времени.
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BuTaJIbKa
уже - легенда, а ему всего 23...
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Nikita1981
Блеск!
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Владимир Былкин
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Бубка нашего времени
Просто Дюплантис.
Он уже побил рекорд Бубки
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ЧакСевернаяКорея
Браво!
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Лизавета Анна -Мария
Смотреть на его прыжки- эстетическое удовольствие . Да и вообще, приятный и талантливый парень.
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Sekir
Бубка своего времени
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Pikachu Pikachu
Бубка нашего времени
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Бобынин
Гений.
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