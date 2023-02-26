Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Он провел 840 матчей за «Барсу» и «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне.

35-летний аргентинец забил за «Пари Сен-Жермен» с паса Килиана Мбаппе в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:0, первый тайм).

Месси забил 672 гола за «Барселону» и 28 за «ПСЖ». Для достижения этой отметки ему понадобилось 840 матчей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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102 комментария

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Liss1116
До Сани Овечкина не дотянет по любому ☝️
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Форман21
Уверен, если посмотреть подборку ассистов Мбаппе ___________________________________________ Если посмотреть хайлайты Павлюченко, возможно и у него куча будет таких. Просто Мбаппе не умеет такие, в первом тайме у него была возможность кроссом найти одинокого партнера, но он вместо этого начал искать вариант попроще. "не забивал 70 минут" ___________________________________ Я не писал не забивал, его вообще не было видно на поле. И играл центра не он, а Жиру в начале.
Я и говорю, что Франция была мертвая, там половина игроков обделались будто и парализованными были. Что делать Мбаппе в этой ситуации? Играть на позиции Гризмана, потому что тот не может? Послать тренера и игроков и сказать "теперь я буду разыгрывать"?
А Мбаппе еще молод, придёт и его время спамить закидушки на молодняк, это не самое сложное в футболе)) И "не делает" не равно "не умеет"
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Нефанатик
Ответ Форман21
Реал, которому он забивал в последние 5-6 лет ты топом не считаешь, как я понял?
В 2017 году забивал, в двух матчах с пенальти. После этого ни-ни
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Нефанатик
Ответ Форман21
Реал, которому он забивал в последние 5-6 лет ты топом не считаешь, как я понял?
Освежи память, напомни, когда он в последний раз забивал Реалу?
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Форман21
Ответ KING_OF_RUSSIA
Что гениального в этой передаче? Перекинуть на топ-форварда отработанным на тренировках розыгрышем? Уверен, если посмотреть подборку ассистов Мбаппе, там будут и такие. >70 минут в финале ладно не забивал А он должен был ослушаться установку тренера и именно в том матче пойти разыгрывать в центр? И что за придирка "не забивал 70 минут" 😂 Блин, он каждый тайм должен забивать? Мбаппе СОЛО чуть вытянул мертвейшую францию в чемпионы мира, забив 3 гола в финале. К нему претензий вообще 0, сделал абсолютно всё, что мог. Без него там вообще шансов не было
Уверен, если посмотреть подборку ассистов Мбаппе
___________________________________________
Если посмотреть хайлайты Павлюченко, возможно и у него куча будет таких. Просто Мбаппе не умеет такие, в первом тайме у него была возможность кроссом найти одинокого партнера, но он вместо этого начал искать вариант попроще.

"не забивал 70 минут"
___________________________________
Я не писал не забивал, его вообще не было видно на поле. И играл центра не он, а Жиру в начале.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Форман21
Вот такую передачу который Месси отдал только что, возможно Гризманн отдал бы, но не сам Мбаппе. Мбаппе тоже зависимый, 70 минут в финале ладно не забивал, но он вообще не участвовал в игре в отличие от Месси в том матче.
Что гениального в этой передаче? Перекинуть на топ-форварда отработанным на тренировках розыгрышем? Уверен, если посмотреть подборку ассистов Мбаппе, там будут и такие.
>70 минут в финале ладно не забивал
А он должен был ослушаться установку тренера и именно в том матче пойти разыгрывать в центр?
И что за придирка "не забивал 70 минут" 😂 Блин, он каждый тайм должен забивать? Мбаппе СОЛО чуть вытянул мертвейшую францию в чемпионы мира, забив 3 гола в финале. К нему претензий вообще 0, сделал абсолютно всё, что мог. Без него там вообще шансов не было
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Диман Ман
Абсолютно ничего не имею против этих футболистов ,но ты клоун just amazing, wow как ты выглядишь when пишешь few слова на English а некоторые на русском. Mate ,ты просто wonderful человек. Человек с большой буквы MAN
Вы б#### по русски говорить умеете нет?! 😁✊🏻
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Flow market Victor Mercedes
А вот из 1.150 очков по гол + пас подъехала от величайшего, король на все времена 👑🇦🇷
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Андрей Никитин99
Киллиану предстоит сделать правильный выбор и перейти в норм клуб
И следующие 4-5 ЗМ его
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Secret365
Ну он гений. Если бы он летел за статистикой как Сиии из чемпионата пустыни, косарь бы разменял
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Форман21
Ответ KING_OF_RUSSIA
Те, кто думают, что Месси будет больше забивать если его поставить на позицию чистого форварда сильно ошибаются. Если он не касается мяча, то теряет игру, это было видно в прошлом сезоне, когда его не так часто искали передачами. А тут, он стоит на расслабоне, раз в 10 минут делает закидушку, если форвард хорошего уровня и забивает - то Месси гений. Ага, смешно блин
Вот такую передачу который Месси отдал только что, возможно Гризманн отдал бы, но не сам Мбаппе. Мбаппе тоже зависимый, 70 минут в финале ладно не забивал, но он вообще не участвовал в игре в отличие от Месси в том матче.
+1
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Форман21
При этом из глубины Мбаппе редко играет, на ЧМ у французов Гризманн атаки разгонял, который провалил финал и вследствие этого Мбаппе практически весь матч не было видно на поле.
Те, кто думают, что Месси будет больше забивать если его поставить на позицию чистого форварда сильно ошибаются. Если он не касается мяча, то теряет игру, это было видно в прошлом сезоне, когда его не так часто искали передачами. А тут, он стоит на расслабоне, раз в 10 минут делает закидушку, если форвард хорошего уровня и забивает - то Месси гений. Ага, смешно блин
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chyngyz
Ответ Великий Алонсо
И все равно позади Роналду, неудачник по жизни.
Неудачник играет сейчас Аль Насре🤣
+1
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Форман21
Ответ KING_OF_RUSSIA
Где он конкурирует с ним? 😂😂😂 В очных противостояниях Мбаппе еще 2 года назад показал кто реальный бист )) В лиги 1 у Мбаппе в 1.5 раза больше голов. В реально значимых матчах Месси вообще ничего не решает,и это уже лет 5, не только в ПСЖ) Только слепые их сравнивают, Мбаппе играет просто НАМНОГО лучше уже года 2-3. Открой таблицу ассистов Месси, там почти всё против низа таблицы лиги, где он по 3-4 ассиста за матч в большинстве делал) Блин, это смешно, "конкурирует" он с Мбаппе 😂😂😂
При этом из глубины Мбаппе редко играет, на ЧМ у французов Гризманн атаки разгонял, который провалил финал и вследствие этого Мбаппе практически весь матч не было видно на поле.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Ааа Ббб
Ты не кинг а рыба по ходу)) А знаешь какая разница у них в возрасте? И Месси с этим лучшим по твоему игроком конкурирует в свои 36 лет 🤣🤣🤣
Где он конкурирует с ним? 😂😂😂 В очных противостояниях Мбаппе еще 2 года назад показал кто реальный бист )) В лиги 1 у Мбаппе в 1.5 раза больше голов. В реально значимых матчах Месси вообще ничего не решает,и это уже лет 5, не только в ПСЖ)
Только слепые их сравнивают, Мбаппе играет просто НАМНОГО лучше уже года 2-3.
Открой таблицу ассистов Месси, там почти всё против низа таблицы лиги, где он по 3-4 ассиста за матч в большинстве делал) Блин, это смешно, "конкурирует" он с Мбаппе 😂😂😂
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Форман21
Ответ Нефанатик
Поздравляю с первым голос команде из топ 5 чемпионата за последние 5-6 лет))
Реал, которому он забивал в последние 5-6 лет ты топом не считаешь, как я понял?
+3
-1
+2
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Artem Piatkov
Ответ S H A R K
и это при разнице в 200 матчей
140 если быть объективным
+1
0
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Dylan Walker
Ответ Человек1991
Месси вся карьера на данный момент: 887 голов , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов , лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей .
Ты это придумал всё? Почему на сайт пускают месиаутистов
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нелюбитель футбола
Завтра получит очередной The Best...
+1
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Нефанатик
Поздравляю с первым голос команде из топ 5 чемпионата за последние 5-6 лет))
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-4
-4
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Great Kerby
Ответ KING_OF_RUSSIA
Какая-то перепись п****х, из темы в тему одно и тоже пишут ежедневно)) А как же комменты, что Месси забил гол замкнул крутую передачу?) НУ и в целом, по игре видно, что Мбаппе сейчас сильнее, играется с противником как с детьми
Чел, он ещё передачу голевую отдал. Но это же так, мелочи.
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нелюбитель футбола
Ответ Даниил Гутин
Скоро, уже очень скоро 800й гол в карьере)
2 осталось...
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нелюбитель футбола
Ответ Станислав Л
ты не забыл, кому 24, а кому 35,5?
Гелевым это не интересно ..
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S H A R K
Ответ Artem Piatkov
Ну будем объективны Роналду и Месси оба великие футболисты, но Месси это something else Всегда пасует и играет на партнёров, раздаёт гениальные ассисты и сам забивает пачками Не являясь эгоистом и играя на команду имеет лучшую статистику по гол+пас в футболе (1149 очков, у Пеле - 1122, у Роналду - 1063) Гений!
и это при разнице в 200 матчей
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Ааа Ббб
Ответ KING_OF_RUSSIA
Какая-то перепись п****х, из темы в тему одно и тоже пишут ежедневно)) А как же комменты, что Месси забил гол замкнул крутую передачу?) НУ и в целом, по игре видно, что Мбаппе сейчас сильнее, играется с противником как с детьми
Ты не кинг а рыба по ходу))
А знаешь какая разница у них в возрасте?
И Месси с этим лучшим по твоему игроком конкурирует в свои 36 лет 🤣🤣🤣
+1
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