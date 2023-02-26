Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Он провел 840 матчей за «Барсу» и «ПСЖ»
Лионель Месси забил 700-й гол на клубном уровне.
35-летний аргентинец забил за «Пари Сен-Жермен» с паса Килиана Мбаппе в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:0, первый тайм).
Месси забил 672 гола за «Барселону» и 28 за «ПСЖ». Для достижения этой отметки ему понадобилось 840 матчей.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
А Мбаппе еще молод, придёт и его время спамить закидушки на молодняк, это не самое сложное в футболе)) И "не делает" не равно "не умеет"
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Если посмотреть хайлайты Павлюченко, возможно и у него куча будет таких. Просто Мбаппе не умеет такие, в первом тайме у него была возможность кроссом найти одинокого партнера, но он вместо этого начал искать вариант попроще.
"не забивал 70 минут"
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Я не писал не забивал, его вообще не было видно на поле. И играл центра не он, а Жиру в начале.
>70 минут в финале ладно не забивал
А он должен был ослушаться установку тренера и именно в том матче пойти разыгрывать в центр?
И что за придирка "не забивал 70 минут" 😂 Блин, он каждый тайм должен забивать? Мбаппе СОЛО чуть вытянул мертвейшую францию в чемпионы мира, забив 3 гола в финале. К нему претензий вообще 0, сделал абсолютно всё, что мог. Без него там вообще шансов не было
И следующие 4-5 ЗМ его
Только слепые их сравнивают, Мбаппе играет просто НАМНОГО лучше уже года 2-3.
Открой таблицу ассистов Месси, там почти всё против низа таблицы лиги, где он по 3-4 ассиста за матч в большинстве делал) Блин, это смешно, "конкурирует" он с Мбаппе 😂😂😂
А знаешь какая разница у них в возрасте?
И Месси с этим лучшим по твоему игроком конкурирует в свои 36 лет 🤣🤣🤣