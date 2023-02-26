Месси забил 700-й гол на клубном уровне. Он провел 840 матчей за «Барсу» и «ПСЖ»

забил 700-й гол на клубном уровне.

35-летний аргентинец забил за « » с паса Килиана Мбаппе в матче 25-го тура Лиги 1 с « » (2:0, первый тайм).

Месси забил 672 гола за «Барселону» и 28 за «ПСЖ». Для достижения этой отметки ему понадобилось 840 матчей.

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