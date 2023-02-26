Юлия Ступак о нейтральном статусе: «Бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, не подпишем. Надоели унижать достоинство российского спортсмена»

Лыжница Ступак не согласится на нейтральный статус при условии выступить против России.

«Слышала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придется подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать – никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем. Реально надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена.

Я российский атлет, я люблю и уважаю свою страну. И если мне дают нейтральный статус, то никакой бумаги я подписывать не буду.

Мы так бегаем уже много лет. Просто нас и так ущемляют в правах, и если еще потребуют подписывать какие-то бумаги, то точно нет.

Я посмотрела репортаж о Марии Ласицкене, о том, как они всеми способами борются за свои права, их то допускают, то отстраняют, терзают им душу. Людям, которое такое проворачивают со спортсменами, я бы напомнила, что карма существует. Всех благ, конечно, но такое отношение надоело.

Такое ощущение, что если ты русский, то ты глупый и необразованный, ничего не умеешь и не знаешь, как себя вести. У нас широкая душа, мы живем с огромной любовью в сердце, обожаем свой вид спорта, любим и преданы своей стране. Что еще от нас надо? Если вы нас хотите запихнуть в политику, то лучше этого не делать. Мы просто хотим бегать, вот и все», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

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