Юлия Ступак о нейтральном статусе: «Бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, не подпишем. Надоели унижать достоинство российского спортсмена»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Ступак не согласится на нейтральный статус при условии выступить против России.

«Слышала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придется подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать – никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем. Реально надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена.

Я российский атлет, я люблю и уважаю свою страну. И если мне дают нейтральный статус, то никакой бумаги я подписывать не буду.

Мы так бегаем уже много лет. Просто нас и так ущемляют в правах, и если еще потребуют подписывать какие-то бумаги, то точно нет.

Я посмотрела репортаж о Марии Ласицкене, о том, как они всеми способами борются за свои права, их то допускают, то отстраняют, терзают им душу. Людям, которое такое проворачивают со спортсменами, я бы напомнила, что карма существует. Всех благ, конечно, но такое отношение надоело.

Такое ощущение, что если ты русский, то ты глупый и необразованный, ничего не умеешь и не знаешь, как себя вести. У нас широкая душа, мы живем с огромной любовью в сердце, обожаем свой вид спорта, любим и преданы своей стране. Что еще от нас надо? Если вы нас хотите запихнуть в политику, то лучше этого не делать. Мы просто хотим бегать, вот и все», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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38 комментариев

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trav
Ответ ksn 1979
Только Донецк остался? Раньше в методичках территория больше была. Даже самые, самые уже начали понимать что к чему, но есть, оказывается, ещё более твёрдые, чем дуб.
Донецк - это обобщенное название всей территории ДНР и ЛНР. Или ты дурачка из себя строишь и не понимаешь, что я имею в виду?
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haymaker
Ответ trav
Во первых , сам такой. Во вторых - есть официальное объявление войны. Оно несет в себе много юридических последствий. И Украина до сих пор не воюет с Россией если ты не знал. Никто не объявлял войну.
Ну, продолжай мысль. Что остановился? Не воюет, и? Какой вывод? Войны нет? Людей не убивают? Что ты всё блеешь, прямо говори
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expertmer2020
Интересный приём.

Разговор ведётся о мифической бумаге, которую нужно подписать.

И на этом строится всё повествование.
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сондра
Юлю покусала Вяльбе
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ksn 1979
Ответ trav
Просто повторяют то что делает украина с Донецком с 2014 года
Только Донецк остался? Раньше в методичках территория больше была.
Даже самые, самые уже начали понимать что к чему, но есть, оказывается, ещё более твёрдые, чем дуб.
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Павел Мельников
"Не читала, но осуждаю" - поделилась своим мнением известный литературный критик Юлия Ступак о готовящейся пьесе Томаса Баха.
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haymaker
Ответ trav
2 минуты посту - сразу куча минусов. Аудитория конечно тут атас. Хотя за 15 лет мне все равно тяжело привыкнуть
У вас ума хватило задавать вопрос о действиях государства юзеру в интернете. Обратитесь в пресс -службу офиса президента Украины или поищите ответ самостоятельно
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Андрей Рязанов
Ответ trav
Почему Украина до сих пор не объявила войну России? Ведь вы так говорите все, что Россия вторглась на территорию Украины. Всегда в таком случае объявляли Войну. Почему никто не объявлял?
Почему СССР не объявил войну Германии в 1941?
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haymaker
Если вы против войны, то вы за свою страну, а не против
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Владимир Ш
Делает вид, что не понимает причин отстранения и рассуждает о собственном достоинстве. Мда...
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trav
Ответ cage
Комментарий удален модератором
Во первых , сам такой. Во вторых - есть официальное объявление войны. Оно несет в себе много юридических последствий. И Украина до сих пор не воюет с Россией если ты не знал. Никто не объявлял войну.
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fewral
Кто ж ее ущемляет, она не сказала?
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Rio (BLR)
Родина - это не...
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trav
Ответ Alexander Terentyev
Ага, понял. Значит всё это в Украине Россия делает "с огромной любовью в сердце".
Просто повторяют то что делает украина с Донецком с 2014 года
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cage
Ответ trav
Почему Украина до сих пор не объявила войну России? Ведь вы так говорите все, что Россия вторглась на территорию Украины. Всегда в таком случае объявляли Войну. Почему никто не объявлял?
Комментарий удален модератором
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Alexander Terentyev
Ага, понял. Значит всё это в Украине Россия делает "с огромной любовью в сердце".
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Bambuk Bambuk
Даже жаль их немного. Страх оказаться без любимого дела сковал их души. А само интервью - набор стандартных клише из телевизора
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expertmer2020
Ласицкене много боролась со Шляхтиным.

Но Шляхтин победил.
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ksn 1979
Ответ trav
Огромное уважение за такую позицию. Умные люди еще в 2016 году перед Рио говорили "проснётесь сейчас с нейтральным статусом, потом будут унижать постоянно". Так и вышло. Еще тогда надо было послать МОК. Но у нас же все говорили "жизнь спортсмена коротка, пусть под белой тряпкой бегают"
Все правильно, пускай дома сидят. Родина не забудет про них.
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trav
Ответ trav
Почему Украина до сих пор не объявила войну России? Ведь вы так говорите все, что Россия вторглась на территорию Украины. Всегда в таком случае объявляли Войну. Почему никто не объявлял?
2 минуты посту - сразу куча минусов. Аудитория конечно тут атас. Хотя за 15 лет мне все равно тяжело привыкнуть
+1
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Вероника Терюшкова
Конечно, у нас же святые спортсмены
+3
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trav
Огромное уважение за такую позицию. Умные люди еще в 2016 году перед Рио говорили "проснётесь сейчас с нейтральным статусом, потом будут унижать постоянно". Так и вышло. Еще тогда надо было послать МОК. Но у нас же все говорили "жизнь спортсмена коротка, пусть под белой тряпкой бегают"
+2
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expertmer2020
Слышала...
Идут разговоры...
Юля, интересно ты начала.

Бумагу точно не нужно будет подписывать.
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Вилгельм Тель
Ответ Дмитрий Мельников
Человек живет и любит Россию , что не так ?
А что, от нее требуют подписаться под тем, что она не любит Россию?
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ksn 1979
Ответ Евгений Соболев
Подписывайся, не подписывайтесь всё равно никто никуда вас не пустит..сами себе "яму копаете" своими не далёкими мыслями, своим никому не нужным патриотизмом!!.. Проснитесь уже..властям наплевать на вас..денег дают а вы и рады "стараться"...
В этом вся суть, денег дают, поэтому и рады стараться. Предположу, сняли бы их с гос обеспечения и любовь бы испарилась.
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