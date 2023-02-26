Александр Большунов: «Мы будем выступать на Олимпийских играх-2026. Запомните эту фразу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Олимпиада-2026 Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов уверен, что выступит на Олимпиаде-2026 в Италии.

Сборная России отстранена от международных стартов под эгидой FIS из‑за ситуации на Украине. Сейчас российские лыжники выступают на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– «Чемпионские высоты» в Малиновке называют альтернативой чемпионату мира.

– Чемпионат есть один, и он у нас. Все остальные вопросы – до свидания!

– Тебе не кажется, что это самообман? Норвежцы не будут приезжать на «Чемпионские высоты», это мы будем должны вернуться на чемпионат мира.

– Мне неинтересно, что происходит сейчас на Кубке мира и чемпионате мира. Я хочу вам сказать, что весь мир – здесь.

Всегда так происходит, а потом приходит наше время, и мы скажем всем «до свидания!» Нас там не ждут. Но мы не собираемся, как они, закрывать кого‑то и пытаться не приглашать.

– Но последние заявления МОК похожи на потепление? Или это блеф?

– Они говорят сначала одно. Потом скажут Баху: ты чего сказал‑то, давай меняй свое мнение. Так, наверное, и происходит. Он же не свою точку зрения выражает.

– Ты не особо веришь, что выступишь на Олимпиаде‑2026?

– Мы будем выступать на Олимпийских играх 2026 года. Всему свое время. Запомните эту фразу.

– Какое у тебя отношение к выступлению в нейтральном статусе?

– Я не буду ничего комментировать. Повторюсь – всему свое время, посмотрим, как будет дальше. Вся ситуация, которая происходит сейчас в мире, может измениться по щелчку пальцев, – сказал Большунов. 

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65 комментариев

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Hardy
Ответ imaxim
Я думал с ним после Лужников все понятно было, нет?
я допускал, что ему не оставили выбора, или хотел так обманываться, все же он был без Z и просто с медалями...
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justbored
Ни пяди родной земли! Nuff is nuff.
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Алекс Я
Ответ haymaker
А прогноз могу я сделать?
Так ты не прогноз сделал,а утверждение.насчет прогноза ,так уже на следующий сезон все наши спортсмены будут участвовать во всех соревнованиях
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justbored
Ответ vitetek
Я думал он не из этих…
...да в щи попал.
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imaxim
Ответ Hardy
я думал у него норм с башкой, но он уже наговорил в итоге всякого, ему могут показательно и не дать иеперь)
Я думал с ним после Лужников все понятно было, нет?
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Антон1310
Ответ haymaker
Ты точно нет, запомни эту фразу
Да чего нет-то сразу? Счас за неделю до Киева, потом неделя до Будапешта и ещё неделя до Италии. Конечно придётся проститься с мыслями о дойти до Ла-Манша, но ради Олимпиады...😁😁😁
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МТБ
Ответ HoratioH
Большунов будет выступать на путинге-2026. Запомните эту фразу
Ну, это если к тому времени путинги ещё будут
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vitetek
Я думал он не из этих…
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Hardy
Ответ imaxim
Чего-то мне кажется, нейтральный статус не дадут прям всем
я думал у него норм с башкой, но он уже наговорил в итоге всякого, ему могут показательно и не дать иеперь)
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Onepatop
В закладки отложил это заявление Большунова.
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Alestern
Мировой спорт без России деградирует потихоньку (а скоро начнет деградировать семимильными шагами), поэтому Большунов прав, уж к 2026 году Россия точно вернется, причем на полных правах (со своей символикой и т.д.)... но думаю это произойдёт намного раньше.
В общем, поживем-увидим!
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justbored
Большунов вполне оправдывает фамилию. Тафгай. Мелкохвостовы не пройдут! ))
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Hardy
🤣 а зачем? своя малиновка круче ведь!
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Booligan
Возьми с полки пирожок. До свидания!
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МТБ
МОК: «Вы будете сидеть дома, запомните эту фразу»
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bad_bear
Ответ haymaker
Потому что уверен в прогнозе. Могу деньги поставить. Поспорим?
ещё я на спортсе с тобой не спорил 🤦‍♂️
в бк найди такую ставку и поставь, если такая есть 🤷‍♂️
0
-3
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Алексей Виноградов
Их там озверином всех кормят что ли? Вроде же раньше нормальными людьми были многое, что с ними случилось?
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-4
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Gulnara Sadykova
Дал таки Вам всем высказаться Большунов.
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dirli
Чем больше он говорит, тем больше сомнений, что именно он будет.
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haymaker
Ответ bad_bear
ты не прогнозируешь, а утверждаешь 🤦‍♂️🤷‍♂️
Потому что уверен в прогнозе. Могу деньги поставить. Поспорим?
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RUS>
Пока будет Путин - нигде вы выступать не будете
+3
-3
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Olga.t
"Да не бомбит у меня, не бомбит!!! "
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И только ребёнок может думать, что такие сложные ситуации можно решить "одним щелчком пальцев".
Похоже, Большунову путь на ГС закрыт...
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nmnackjbxkasbk
разве что на фэнтэзи-олимпиаде
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fewral
Все будут, кроме его и степашки, ну, ещё ступак напрашивается.
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Pikachu Pikachu
Может быть. Но 100% без флага и гимна
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