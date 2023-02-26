Овечкин забил за «Вашингтон» впервые с 27 января – «Баффало»

Теги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Эрик Густафссон Хоккей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Баффало».

Капитан забил на 36-й минуте при счете 2:6. Ассистировали ему Евгений Кузнецов и Эрик Густафссон.

В последний раз Овечкин забрасывал шайбу 27 января в матче с «Питтсбургом» (3:2 Б). Затем последовала шестиматчевая серия без голов.

Подробно со статистикой 37-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Вашингтон» восстал: «Рейнджерс» получили шесть шайб, у Овечкина две передачи, у Кузнецова – 2+2

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26 комментариев

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igolp igolp
поздравляем!!!
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Darshan
Если результат - выход в плей-оф - недостижим, особенно при счете 2-6, команда может начать играть на Овечкина. Это нормально, гонка за рекордом приносит клубу деньги.
+4
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Андрей Спиркин
Дух, что там по шайбам у Сани во втором периоде?) А если серьезно, выходи давай)))
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Андрей Спиркин
Ответ GLW
бездарю дали забить при 6-2, а "капитан" все равно эгоистично радуется
вот ты за ним палишь, сразу видно безработного, ибо за такие комментарии платить не могут)))
+1
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Кагов
Борт тоже в ассистентах
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0
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Arty K.
Ответ GLW
бездарю дали забить при 6-2, а "капитан" все равно эгоистично радуется
Гори, гори, моя звезда...
+2
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Судоплатов
Ответ GLW
бездарю дали забить при 6-2, а "капитан" все равно эгоистично радуется
Мучайся дальше
+4
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GLW
Комментарий скрыт
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-16
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Arty K.
Дух, выходи!
+1
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Андрей Хенто
Наконец-то, надеюсь эта шайба раскрепостит Ови и он и дальше будет радовать нас своими голами.
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Sekir
Пошла жара! С почином, Саня! Вечная память о твоем отце в твоих рекордах, впереди самый сложный рекорд, вперед!
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askarik1992
33 шайбы... Можно снова выбить 45 шайб это очень круто в 37 лет
+3
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Коэн Варвар
Санёк резкий, конечно. Моментально решение принимает. За доли секунды.
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Sanan1908
Красава Ови. Очень важна была эта шайба! Ждём второй , можно и третий)
+3
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frol92
Просто у Духа видимо отпуск был, Саня отнёсся с пониманием😁
+17
-2
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Andreir888
Вот в этом и есть величие и мастерство Сани!!! Не смотря ни на что делать свою работу!!!
+7
-2
+5
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Назар Игорь
Желаю Ови поскорее выйти из ступора после невосполнимой утраты, без него столичные просто рассыпались.
+5
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Istopnik
Дай-то бог Саша вкатится в свою колею
+3
-3
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Павел Мальцев
Месяц Дух без работы сидел, даже как то не привычно. Но давайте подождем, матч то еще идет
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ну наконец то дождались.
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askarik1992
Дух просыпайся
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vitjku
Наконец духу на работу выходить!
+4
-5
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Константин Константинов
Дух печатает…
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askarik1992
Ответ kirk
Опять каких-нибудь десять рекордов побил.
Догнал микиту по очкам
+3
-1
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Sweeterus
Красавец!
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