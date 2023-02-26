Овечкин забил за «Вашингтон» впервые с 27 января – «Баффало»

Форвард « » отметился голом в матче с « ».

Капитан забил на 36-й минуте при счете 2:6. Ассистировали ему и .

В последний раз Овечкин забрасывал шайбу 27 января в матче с «Питтсбургом» (3:2 Б). Затем последовала шестиматчевая серия без голов.

Подробно со статистикой 37-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Вашингтон» восстал: «Рейнджерс» получили шесть шайб, у Овечкина две передачи, у Кузнецова – 2+2