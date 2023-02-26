Овечкин забил за «Вашингтон» впервые с 27 января – «Баффало»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Баффало».
Капитан забил на 36-й минуте при счете 2:6. Ассистировали ему Евгений Кузнецов и Эрик Густафссон.
В последний раз Овечкин забрасывал шайбу 27 января в матче с «Питтсбургом» (3:2 Б). Затем последовала шестиматчевая серия без голов.
Подробно со статистикой 37-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«Вашингтон» восстал: «Рейнджерс» получили шесть шайб, у Овечкина две передачи, у Кузнецова – 2+2
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