Георгий Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Надо не у игроков убавлять, а добавлять врачам и пожарным»
Георгий Мелкадзе не считает зарплаты футболистов завышенными.
– Недавно Кокорин заявил, что заработал за карьеру больше всех других российских футболистов. В комментариях можно было наткнуться на фразы: «Врачи и пожарные получают меньше». На твой взгляд, футболисты справедливо зарабатывают такие деньги?
– Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но, если другой футболист получает в 10 раз больше, меня это не волнует.
– Получается, это вопрос не к футболистам, что врачи получают меньше?
– Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным.
Человеку нельзя прийти в 20 лет и с ходу стать футболистом. Ты с 5 лет тренируешься, отдаешь этому всю свою жизнь. До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же. И далеко не все в итоге становятся футболистами. Поэтому лучшие игроки получают больше, – сказал нападающий «Сочи».
PS Закавказье, конечно, особый случай, жило иначе, так там все дотациями было завалено и народ и футболисты жили по другому.
вопрос ещё в том, что этот футболист как ни крути элита среди футболистов.
а элитные доктора которые лечат богатых тоже с хорошим доходом и вряд ли умрут от ковида
а что неправильного в том что только елреномук поселению платит? остальных на цепях держат? очевидно условия не хуже чем а других странах
Но труд адский конечно - стать футболистом, что уж там говорить.)
В Уфу придет новый человек который будет инвестировать по своей воле десятки миллионов в год понимая что в лучшем случае выйдет в ноль? Смысл инвестирования? Он вообще может не любить спорт)! Ну вспомните Анжи. Кто там играл, кто владел и как резко решил прикрыть это дело.
РПЛ ведь не зря называют тихим болотом)
Согласен с тем что пока клубы сидят на госбюджетах дел в футболе не будет. Это огромная халява для всех участников процесса. Спроса нет, результат не нужен. Просто не гундось о том о чем не положено и получай свои миллионы.
Никто тут ничего делать не будет. Раньше хоть за ЕК спрашивали: на уровне такой бюджет, а что не попали то?
А они такие: цели стоят, будем работать.
А что они ещё могли сказать обладая такими бюджетами в посредственном чемпионате?
А щас??? Да они все рады что уже и стараться не нужно туда попадать! А при попадании в зону ЕК мы много раз видели уровень своих клубов.
И 20 лет я слышу что уровень футбола ниже плинтуса от самих функционеров в СМИ. И народ это ест. Они занимаются чем то не связанным с развитием отечественного футбола. Даже Федун с его миллиардами сделать не ничего не смог, ну или не смог захотеть ;)