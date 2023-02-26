Георгий Мелкадзе: «Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Надо не у игроков убавлять, а добавлять врачам и пожарным»

Теги премьер-лига Россия Георгий Мелкадзе Сочи деньги Футбол

Георгий Мелкадзе не считает зарплаты футболистов завышенными.

– Недавно Кокорин заявил, что заработал за карьеру больше всех других российских футболистов. В комментариях можно было наткнуться на фразы: «Врачи и пожарные получают меньше». На твой взгляд, футболисты справедливо зарабатывают такие деньги?

– Не считаю, что футболистам платят много. Все заслуженно. Есть определенные игроки, которым переплачивают, но, если другой футболист получает в 10 раз больше, меня это не волнует.

– Получается, это вопрос не к футболистам, что врачи получают меньше?

– Наверное, надо не у футболистов отбавлять, а добавлять денег врачам и пожарным.

Человеку нельзя прийти в 20 лет и с ходу стать футболистом. Ты с 5 лет тренируешься, отдаешь этому всю свою жизнь. До 35-40 лет каждый день занимаешься одним и тем же. И далеко не все в итоге становятся футболистами. Поэтому лучшие игроки получают больше, – сказал нападающий «Сочи».

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94 комментария

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Самый быстрый индиан
В советское время врачи и учителя по белому получали +- на уровне футболистов, да и даже с учетом левых доходов футболисты в России не выходили за границу пять зарплат учителя.
PS Закавказье, конечно, особый случай, жило иначе, так там все дотациями было завалено и народ и футболисты жили по другому.
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Vitto
Ответ Amalfitano
Пересчитал. Можно платить им такие зп. И даже нужно. Вот отнять у ногомячистов и платить эти деньги врачам и учителям.
Ни... ты не считал. А если бы посчитал, то вышло бы несколько сотен на рыло..
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tyuiop tyuiop
Ответ Viktoria Petrovskaya
Риск травмы, может, и ниже, если речь не идёт о работе в местах военных действий. Но если вспомнить, как много медиков погибло в разгар ковида, то понимаешь, что тут футболистами по уровню риска не тягаться с врачами.
смотрите, это многослойная история
вопрос ещё в том, что этот футболист как ни крути элита среди футболистов.
а элитные доктора которые лечат богатых тоже с хорошим доходом и вряд ли умрут от ковида
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tankist231
Когда футболки условного холанда продали на несколько лямов, он заслуживает свою зп, а когда твоих маек продали пару штук, клуб не играет в ек, посещаемость смешная, но ты всё равно получаешь миллионы в месяц, то это неадекватно я считаю и если ещё это деньги из бюджета области, где не хватает как раз то на доплаты врачам
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tyuiop tyuiop
Ответ kupezz
Вот ты говоришь про Катар или СВО, тогда должен быть в курсе, что арабские нефтяные страны типа Катара, Саудовской Аравии и т.д., платят эти нефтедоллары не всему населению, а только "коренным" жителям страны, коих в процентном соотношении к общему числу где-то 20-25%, остальные таких вкусняшек не получают и живут на грани бедности. А в плане 115 ярдов на СВО, то ты тоже должен быть в курсе, что это заложено изначально в военный бюджет не зависимо от того, проходит сейчас конфликт или нет. Ты же ведь не думаешь, что страны столько лет свои армии содержат чисто для понта?)) Во время воблы эта статья увеличивается, поэтому все эти разговоры, про "закройте винтиль Западу" и тому подобные выглядят наивно и глупо, деньги - то нужно брать где-то для той же СВО или пенсий, маткапитала и т.д. Про воровство или списание оружие лучше не нужно говорить, это вкусная тема у всех стран и сюда лучше не лезть, насмотревшись фильмов в стиле "Оружейный барон".
что было заложено? логистика, потери техники, покупка контрабандой амуниции в Азии? очевидно это не планировалось?
а что неправильного в том что только елреномук поселению платит? остальных на цепях держат? очевидно условия не хуже чем а других странах
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Amalfitano
Ответ Vitto
Бюджеты платить по 100+ К учителям, пожарным и прочим...
Пересчитал. Можно платить им такие зп. И даже нужно. Вот отнять у ногомячистов и платить эти деньги врачам и учителям.
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Vitto
Ответ Amalfitano
Не понял вопроса. В смысле пересчитай бюджеты?
Бюджеты платить по 100+ К учителям, пожарным и прочим...
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Viktoria Petrovskaya
Ответ tyuiop tyuiop
ну как минимум риск того что ты лишишься работу получив травму на работе значительно ниже
Риск травмы, может, и ниже, если речь не идёт о работе в местах военных действий. Но если вспомнить, как много медиков погибло в разгар ковида, то понимаешь, что тут футболистами по уровню риска не тягаться с врачами.
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Jan Vorontsov
Ответ Артём Павлеян
Да всё по факту сказал Георгий. Появятся в России 100 шикарных футболистов уровня Де Брюйне, Мелкадзе пойдёт работать в офис. А пока не появились - он будет миллионером.
Да хоть 1000 Месси, российский футбол не зарабатывает столько, чтобы платить не только Мелкадзе как Мелкадзе, но даже Месси как Мелкадзе.
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kupezz
Ответ Александр Степанов
Они не делают из себя мучеников, а объясняют почему достойны хороших гонораров. И он все верно говорит, если профи вкладывает в себя, в спеца много лет оттачивая навыки, он должен получать хорошие деньги. В любой сфере. И размеры бюджета тут не при чем. Это вопрос подхода. Ты сейчас просто рассуждает как человек, который завидует большим зарплатам футболистов. Если тебе кто-то скажет, что топовые врачи получают миллионы, то твое отношение к Мелкадзе и его миллионам не изменится. Потому что ты только прикрываешься заботой о врачах, по факту тебе надо просто чтобы у футболистов убыло, а не у врачей прибыло. Пусть у самого ничего нет, зато у соседа корова сдохла.
Ты не прав и по себе людей не судят, я буду только рад, если учителя, врачи и спортсмены будут получать зарплату соответствующую их уровню, а не купленному диплому или месту в команде. Если Месси или Роналду получают бешеные деньги, то к ним и претензий нет, зная, что их не государство кормит, а личные и клубные спонсоры. Конечно наши игроки не виноваты, что у них такие раздутые зарплаты, но иногда лучше молчать, чем говорить про каждый заработанный "честный" доллар)))
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артем саркисян
Ответ kaimussen
А футболист в 25 заканчивает из-за травм и остаётся ни с чем. Ни профессии, ни будущего. И 20 лет впустую угроблено.
Или из-за отсутствия таланта. В любой профессии может возникнуть подобная ситуация в 25 лет. Пальцы отрезало, профессиональное выгорание и прочее, прочее, прочее
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justbored
Ответ Артём Павлеян
Да всё по факту сказал Георгий. Появятся в России 100 шикарных футболистов уровня Де Брюйне, Мелкадзе пойдёт работать в офис. А пока не появились - он будет миллионером.
Переименовать РПЛ в РЛПОФ (Российская лига потенциальных офисных работников), предлагаете?
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brace
Вопрос, конечно, заведомо провокационный.
Но труд адский конечно - стать футболистом, что уж там говорить.)
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Александр Крольков
Гениально!
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justbored
Это что-то из серии "ну а что, побольше денег напечатать нельзя".
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kupezz
Ответ emsnv
опять же, почему претензия к футболистам а не к их агентам, к функционерам и владельцам клубов?
Так претензии в большей степени к этим деятелям и относятся, просто вот таким "талантливым" футболистам лучше молчать про их "честно" заработанные и не злить народ своей наивностью.
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Amalfitano
Ответ Mister Zalupa
с чего вдруг бюджетники должны получать много? У них нет переговорной силы, городские школы между собой за кадры не конкурируют. Потому какую ЗП государство положит, на такую он и согласится. При отсутствии переговорной силы у работника - ЗП высокой у него не будет. Наследие совка, искаженной экономики с колоссальной долей в ней государства.
Говорящий у тебя ник.
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гилберт
Ответ emsnv
Комментарий удален модератором
Так если человек себя уважает и хорош в своей профессии, он заработает деньги, а не получит их. Очевидно что зарабатывать футболом Мелкадзе не сможет.
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Scrumhalf
Ответ emsnv
почему претензия к нему а не к тому кто ему такую зарплату положил?
К нему. Он же сам сказал, что заслуженно .
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Quiet Dad
Ответ Ярик01
Заслуженно это когда зарабатываешь, на зрителях, спонсорах , телеправах, а не сосешь 80 процентов бюджета из госкомпаний и регионов
Чтобы на указанном зарабатывать нужен успешный медиапродукт и РПЛ ею никогда не была. Весь ее заработок лишь небольшая часть бюджета Зенита)))
В Уфу придет новый человек который будет инвестировать по своей воле десятки миллионов в год понимая что в лучшем случае выйдет в ноль? Смысл инвестирования? Он вообще может не любить спорт)! Ну вспомните Анжи. Кто там играл, кто владел и как резко решил прикрыть это дело.
РПЛ ведь не зря называют тихим болотом)
Согласен с тем что пока клубы сидят на госбюджетах дел в футболе не будет. Это огромная халява для всех участников процесса. Спроса нет, результат не нужен. Просто не гундось о том о чем не положено и получай свои миллионы.
Никто тут ничего делать не будет. Раньше хоть за ЕК спрашивали: на уровне такой бюджет, а что не попали то?
А они такие: цели стоят, будем работать.
А что они ещё могли сказать обладая такими бюджетами в посредственном чемпионате?
А щас??? Да они все рады что уже и стараться не нужно туда попадать! А при попадании в зону ЕК мы много раз видели уровень своих клубов.
И 20 лет я слышу что уровень футбола ниже плинтуса от самих функционеров в СМИ. И народ это ест. Они занимаются чем то не связанным с развитием отечественного футбола. Даже Федун с его миллиардами сделать не ничего не смог, ну или не смог захотеть ;)
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kupezz
Ответ tyuiop tyuiop
а что мешает другим добавить? на так называемое сво было потрачено 115 миллиардов, это не считая потерь советского оружия сам посчитай сколько могли получить бюджетники если разделить эти деньги. почему в Катаре нефтедоллары идут простым жителям а в России только на хотелки царя??
Вот ты говоришь про Катар или СВО, тогда должен быть в курсе, что арабские нефтяные страны типа Катара, Саудовской Аравии и т.д., платят эти нефтедоллары не всему населению, а только "коренным" жителям страны, коих в процентном соотношении к общему числу где-то 20-25%, остальные таких вкусняшек не получают и живут на грани бедности. А в плане 115 ярдов на СВО, то ты тоже должен быть в курсе, что это заложено изначально в военный бюджет не зависимо от того, проходит сейчас конфликт или нет. Ты же ведь не думаешь, что страны столько лет свои армии содержат чисто для понта?)) Во время воблы эта статья увеличивается, поэтому все эти разговоры, про "закройте винтиль Западу" и тому подобные выглядят наивно и глупо, деньги - то нужно брать где-то для той же СВО или пенсий, маткапитала и т.д. Про воровство или списание оружие лучше не нужно говорить, это вкусная тема у всех стран и сюда лучше не лезть, насмотревшись фильмов в стиле "Оружейный барон".
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Amalfitano
Ответ Vitto
Какие футболисты в Бельгии или Австрии получают 3-7 тысяч евро? А теперь пересчитай бюджет с такиими зп и потянет ли он его? Или фантиков напечатать, но 100 тысяч.
Не понял вопроса. В смысле пересчитай бюджеты?
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Ростов-на-Дону
Надо футболёрам помочь пожарным и врачам.
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Артём Павлеян
Да всё по факту сказал Георгий. Появятся в России 100 шикарных футболистов уровня Де Брюйне, Мелкадзе пойдёт работать в офис. А пока не появились - он будет миллионером.
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redalexwhite
Апхах, любой человек с 5ти лет начинает тренироваться, рисуя каракули в детском саду, чтобы потом их рисовать ровнее в школе, а далее на заводе, офисе, в конструкторском бюро и т. д. Как же эти поленья любят себя возводить в ранг каких-то святых мучеников, травматичность любят упоминать. Пол страны бычат на вредных производствах шесть дней в неделю за тридцатку, отдавая своë здоровье, а эти мрази умственно отсталые всё ноют.
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