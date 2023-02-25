Лыжи. «Чемпионские высоты». Заборская и Непряева, Власова и Ступак, Соболева и Фалеева выступят в квалификации командного спринта
26 февраля в Малиновке на турнире «Чемпионские высоты» пройдет женский командный спринт.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Женщины
Командный спринт
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финала – 13.30 по московскому времени («Матч ТВ»).
Участницы
Алена Перевозчикова – Анастасия Игнатьева (ХМАО-Югра-1)
Диана Соболева – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)
Анастасия Власова – Юлия Ступак (Коми-1)
Полина Милузова – Алена Баранова (Томская область)
Светлана Заборская – Наталья Непряева (Архангельская область-1)
Анна Хоботова – Анна Грухвина (Тюменская область-2)
Екатерина Евтягина – Наталья Матвеева (Москва)
Анастасия Доценко – Христина Мацокина (Татарастан-1)
Милена Габушева – Ольга Царева (Коми-2)
Екатерина Смирнова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-1)
Полный список участниц можно посмотреть здесь.
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