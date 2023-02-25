Лыжи. «Чемпионские высоты». Заборская и Непряева, Власова и Ступак, Соболева и Фалеева выступят в квалификации командного спринта

Теги результаты сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева командный спринт (жен) Анастасия Доценко Ольга Царева Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Светлана Заборская Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анастасия Власова (1991) Анна Грухвина Анастасия Фалеева Анастасия Игнатьева Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Чемпионские высоты Лыжи

26 февраля в Малиновке на турнире «Чемпионские высоты» пройдет женский командный спринт. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Командный спринт 

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финала – 13.30 по московскому времени («Матч ТВ»). 

Участницы

Алена Перевозчикова – Анастасия Игнатьева (ХМАО-Югра-1)

Диана Соболева – Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург-1)

Анастасия Власова – Юлия Ступак (Коми-1)

Полина Милузова – Алена Баранова (Томская область)

Светлана Заборская – Наталья Непряева (Архангельская область-1)

Анна Хоботова – Анна Грухвина (Тюменская область-2)

Екатерина Евтягина – Наталья Матвеева (Москва)

Анастасия ДоценкоХристина Мацокина (Татарастан-1)

Милена Габушева – Ольга Царева (Коми-2)

Екатерина СмирноваЕлизавета Пантрина (Тюменская область-1)

Полный список участниц можно посмотреть здесь.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rocky12
Не понял, а где блогерша???
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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