Лыжи. «Чемпионские высоты». Заборская и Непряева, Власова и Ступак, Соболева и Фалеева выступят в квалификации командного спринта

26 февраля в Малиновке на турнире «Чемпионские высоты» пройдет женский командный спринт.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

Командный спринт

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финала – 13.30 по московскому времени («Матч ТВ»).

Участницы

Алена Перевозчикова – Анастасия Игнатьева (ХМАО-Югра-1)

Диана Соболева – (Санкт-Петербург-1)

Анастасия Власова – (Коми-1)

Полина Милузова – Алена Баранова (Томская область)

Светлана Заборская – (Архангельская область-1)

Анна Хоботова – (Тюменская область-2)

Екатерина Евтягина – ( )

– (Татарастан-1)

Милена Габушева – Ольга Царева (Коми-2)

– (Тюменская область-1)

Полный список участниц можно посмотреть здесь.