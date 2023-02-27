«Милан» догнал «Интер» в таблице, но уступает по личным встречам. Миланские клубы отстают от «Наполи» на 18 очков

Теги Интер Рома Милан Лацио Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Наполи Футбол

«Милан» догнал «Интер» в таблице Серии А.

Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Аталанту» дома (2:0) в 24-м туре чемпионата Италии, а команда Симоне Индзаги на выезде уступила «Болонье» (0:1).

Миланские клубы набрали по 47 очков и делят второе и третье места. «Интер» находится выше по дополнительным показателям – «нерадзурри» уступили «россонери» в гостях со счетом 2:3, а дома одержали минимальную победу (1:0).

«Интер» и «Милан» отстают на 18 очков от «Наполи».

Четвертой идет «Рома» – у команды Жозе Моуринью 44 очка и матч в запасе. «Лацио» с 42 очками и игрой в запасе – 5-й.

Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам

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11 комментариев

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Sedredin7
Ответ Зизуха
Через 6 туров догонит Наполи
забыл написать скриньте)
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Enzo
Красавцы просто, гол Тео пушка, приятно было смотреть на такую игру!!!
Forza Milan!!!!!!
+1
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King_X
Ответ Блуждающий странник
Кто у вас новости пишет? По личным встречам 1-1. 3-2 выиграли и проиграли 0-1. Одинаковая разница, гостевые голы в этом компоненте не учитываются. Интер выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных, а не из-за личных встреч
Иронично получается, что новость написал эстонец... 😂
+1
0
+1
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rcbkz6mrtd
Милан сыграл сегодня отличный матч, не дали шанса Аталанте
+2
0
+2
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Будут бороться за звание "Кто же лучший в Милане?"
Милан главный клуб Италии
+4
-1
+3
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Блуждающий странник
Кто у вас новости пишет? По личным встречам 1-1. 3-2 выиграли и проиграли 0-1. Одинаковая разница, гостевые голы в этом компоненте не учитываются. Интер выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных, а не из-за личных встреч
+12
0
+12
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Злой Руся
Какая же у Милана форма красивая! Абалденая!
+5
0
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санчос пономоревский
Спаллетти нужно чугунный бюст поставить, по окончанию сезона...
+1
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Барсик Юрана
Ответ Artem Piatkov
Будут бороться за звание "Кто же лучший в Милане?"
Месси ас
+1
-3
-2
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Зизуха
Через 6 туров догонит Наполи
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Будут бороться за звание "Кто же лучший в Милане?"
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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