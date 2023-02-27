«Милан» догнал «Интер» в таблице, но уступает по личным встречам. Миланские клубы отстают от «Наполи» на 18 очков

«Милан» догнал «Интер» в таблице Серии А.

Команда Стефано Пиоли сегодня обыграла «Аталанту» дома (2:0) в 24-м туре чемпионата Италии, а команда на выезде уступила «Болонье» (0:1).

Миланские клубы набрали по 47 очков и делят второе и третье места. «Интер» находится выше по дополнительным показателям – «нерадзурри» уступили «россонери» в гостях со счетом 2:3, а дома одержали минимальную победу (1:0).

«Интер» и «Милан» отстают на 18 очков от « ».

Четвертой идет « » – у команды Жозе Моуринью 44 очка и матч в запасе. «Лацио» с 42 очками и игрой в запасе – 5-й.

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