Максименко стал больше читать из-за сложностей с интернетом: «Взахлеб прочел «Графа Монте Кристо», до этого были «Дюна» и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка»
Александр Максименко рассказал, что стал читать больше книг.
– Сейчас в моей жизни стало меньше новостей из интернета. Изначально была такая цель, но еще и некоторые обстоятельства поспособствовали... Я про VPN. Хорошо живется!
– Получается ли за счет меньшего времени в интернете начал больше читать?
– Да, за первые два сбора взахлеб прочел «Графа Монте Кристо» Дюма! До этого были «Дюна» Герберта и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка, – сказал вратарь «Спартака».
Драконы более кровожадные, чем Орлы или Львы. Спортинг и вовсе проиграл 3 из 4 матчей, а так еще ничья была.