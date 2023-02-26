Максименко стал больше читать из-за сложностей с интернетом: «Взахлеб прочел «Графа Монте Кристо», до этого были «Дюна» и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка»

Теги Спартак премьер-лига Россия книги Александр Максименко Футбол

Александр Максименко рассказал, что стал читать больше книг.

– Сейчас в моей жизни стало меньше новостей из интернета. Изначально была такая цель, но еще и некоторые обстоятельства поспособствовали... Я про VPN. Хорошо живется!

– Получается ли за счет меньшего времени в интернете начал больше читать?

– Да, за первые два сбора взахлеб прочел «Графа Монте Кристо» Дюма! До этого были «Дюна» Герберта и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка, – сказал вратарь «Спартака».

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55 комментариев

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mj23.net
Ответ Сергей Спиридонов
Графа Монте Кристо я прочел когда мне было 10 лет)))
Не уверен, что 10 летнему зайдет вся книга (я читал попозже), но первая часть точно будет полезна. Там старик в тюрьме дает Дантесу отличные советы по самообразованию)
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ Enotaz24
Ночь в Лиссабоне особенно актуально, в свете текущий событий. Ещё сюда добавить Скотный двор и Осень патриарха.
В свете текущих событий, вынужден упомянуть, что Ремарка в СССР и России обожали.
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свинья в лесу
Ответ Старк
О дивный новый мир
у группы louna есть такая композиция
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свинья в лесу
Ответ Сергей Спиридонов
Графа Монте Кристо я прочел когда мне было 10 лет)))
о чем вообще? не помню, читал ли я это произведение или да.
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Старк
Ответ Enotaz24
Ночь в Лиссабоне особенно актуально, в свете текущий событий. Ещё сюда добавить Скотный двор и Осень патриарха.
О дивный новый мир
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Kolg
Ответ Павел Ларичев
Достоверно знать не могу. Но судя по некоторым высказываниям и действиям российских футболистов, как бывших так и нынешних, они полностью живут в Z-парадигме. Такие как Максименко, скорее всего, воспринимают эти книжки как некие занятные истории без экстраполяции на нынешнее время.
Ага. Типа комиксы...
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Сергей Спиридонов
Ответ brace
Комментарий удален модератором
У кого память плохая пусть перечитывают)))
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brace
Ответ Сергей Спиридонов
Графа Монте Кристо я прочел когда мне было 10 лет)))
Комментарий удален модератором
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свинья в лесу
Ответ Ильдар Фарукшин
Так же время нет. Жена детей с 2х лет в библиотеку записывает. Уже умели читать. Без фанатизма иностранные языки и тд нет. Просто чтобы читали. А там уже сами думали что читать, что нет
время-роскошь. со временем это понимаешь.
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свинья в лесу
Ответ Liver73
Сайт Спартака давно пора признать инагентом,как и весь Спартак.
за что?
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Manowar66
советую почитать "Наследник из Калькутты"
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Колбаскер тут
Ответ Enotaz24
Ночь в Лиссабоне особенно актуально, в свете текущий событий. Ещё сюда добавить Скотный двор и Осень патриарха.
Да можно и 1984. Когда 8 лет не видели, а теперь видят, но черное белым
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Сергей Спиридонов
Графа Монте Кристо я прочел когда мне было 10 лет)))
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Nothern Lord
Ответ Давид Сехлеян
Мне 20, я чет не помню, чтобы мы в школе читали Графа Монте-Кристо.
Так это к вам вопросы. Кто хотел - прочитал, речь же не о школьной программе.
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Павел Ларичев
Ответ Pavel Tyazhev
На основе чего вы сделали такое допущение?
Достоверно знать не могу. Но судя по некоторым высказываниям и действиям российских футболистов, как бывших так и нынешних, они полностью живут в Z-парадигме. Такие как Максименко, скорее всего, воспринимают эти книжки как некие занятные истории без экстраполяции на нынешнее время.
+1
-2
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Liver73
Сайт Спартака давно пора признать инагентом,как и весь Спартак.
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Pavel Tyazhev
Ответ Павел Ларичев
Дело не в том, в каком возрасте их прочитал, и прочитал ли вообще. А в том, какие выводы из прочитанного сделал. Вряд ли Максименко что-то понял из "Ночи в Лиссабоне", например.
На основе чего вы сделали такое допущение?
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Давид Сехлеян
Ответ alligator
Поздновато конечно, большинство их прочитало в школе еще. Но лучше поздно чем никогда)
Мне 20, я чет не помню, чтобы мы в школе читали Графа Монте-Кристо.
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Уся Ваткин
Лев Кассиль "Вратарь Республики"
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Александр Кодинков
Ответ Саша Пушкин
Серия книг про Незнайку великолепна. И к прочтению обязательна!
Да я и не спорю , экономические системы описанные в Незнайке на луне действуют в мире и сейчас, да я и не об этом.
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Sobachkin
То есть его уровень не позволяет настроить VPN? Плюс до этого смотрел попы в ТикТок, а не самообразовывался?
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Dan Kennedy
Ответ CM1
Однажды мы поехали на выезд играть против Бенфики. И там у нас такая ночь в Лиссабоне началась...
Выезд в Лиссабон не так опасно, как в Порту.
Драконы более кровожадные, чем Орлы или Львы. Спортинг и вовсе проиграл 3 из 4 матчей, а так еще ничья была.
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Ильдар Фарукшин
Ответ свинья в лесу
я давно как-то на трое суток попал. лет 12 назад было. 3 или 4 книги прочëл. интересно было. потом на работе, в свободное от работы времени, смен за 10,прочëл около 5-7 книг. уходишь курить, как-будто в перерыве матча-побыстрее бы дальше увидеть... года 2 книг не читал...
Так же время нет. Жена детей с 2х лет в библиотеку записывает. Уже умели читать. Без фанатизма иностранные языки и тд нет. Просто чтобы читали. А там уже сами думали что читать, что нет
+1
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Slavick Nemkovsky
"Надо бы Робинзона Крузо попробовать." - мелькнуло в голове у профессора Преображенского
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CM1
Ответ Павел Ларичев
Дело не в том, в каком возрасте их прочитал, и прочитал ли вообще. А в том, какие выводы из прочитанного сделал. Вряд ли Максименко что-то понял из "Ночи в Лиссабоне", например.
Однажды мы поехали на выезд играть против Бенфики. И там у нас такая ночь в Лиссабоне началась...
0
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