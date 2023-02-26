Максименко стал больше читать из-за сложностей с интернетом: «Взахлеб прочел «Графа Монте Кристо», до этого были «Дюна» и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка»

рассказал, что стал читать больше книг.

– Сейчас в моей жизни стало меньше новостей из интернета. Изначально была такая цель, но еще и некоторые обстоятельства поспособствовали... Я про VPN. Хорошо живется!

– Получается ли за счет меньшего времени в интернете начал больше читать?

– Да, за первые два сбора взахлеб прочел «Графа Монте Кристо» Дюма! До этого были «Дюна» Герберта и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка, – сказал вратарь « ».