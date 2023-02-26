Овечкин забросил 813-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 81 гол

Форвард « » довел счет шайб в до 813.

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против « » (6:4, третий период).

37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только – у него 894 гола.

В 57 матчах текущего сезона Овечкин набрал 57 (33+24) баллов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.