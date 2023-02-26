Овечкин забросил 813-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 81 гол
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин довел счет шайб в НХЛ до 813.
Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (6:4, третий период).
37-летний нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки – у него 894 гола.
В 57 матчах текущего сезона Овечкин набрал 57 (33+24) баллов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 412! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 813 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд взят (48- Селянне)
Сезон22-23, 37л - Ови - 40+ (7 до рекорда, 40 - Бьюсик)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу)
Трудно будет забить 44 в 40летнем возрасте, как Хоу. Желаю, чтобы Ови далее каждый сезон забивал не менее 44, чтоб быть самым голевым ветераном в НХЛ! Тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 962 гола.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 57 очк... (33+24), 57 игр...(продолжается)
Всего - 1467 очк. (812+652), 1324 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера, 14 сезонов будет!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, а у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
Сейчас в карьере:
Матчи - 1331
Броски в створ - 6302 - рекорд! (4,75 броска за матч)
Голы - 813 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз через 3 с половинкой сезона:
Матчи ~ 1570-1590
Броски ~ 7400 (~4,7)
Голы ~ 920-930!(~0,6)!
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 813 ( 1331 матч ) - 0, 611 за игру.
-6939-й бросок в створ в РС и КС, (2-й, 1-й Бурк-7023)
-3430 -й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3643,1-й Кэл Клаттербак-3692)
-4059-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Браун-4069,1-й Мартин -4092)
-1467-е очко в РС, 813+654 (16-й, догнал Стэна Микиту, 15-й Кросби -1478,14-й Коффи-1531, 1-й Гретцки-2857)
-1467-е очко в РС, за одну команду (8-й, догнал Стэна Микиту, 7-й Кросби-1478, 6-й Бурк-1506, ….4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809)
-1608-е очко в РС и КС, 885+721, (18-й, догнал Троттье , 17-й Стэн Микита-1617 , 1-е Гретцки – 3 239)действующие: Кросби-1679(14-й)
-40-я шайба и 64-е очко в 61-й игре с Баффало в РС, 329-й бросок в створ, Ови отгрузил 40 шайб 9 командам, больше только у Эспозито -10
-Юкко-Пекка Луукконен стал 94-м вратарем лиги пропустившим от Ови 3 и более шайб,( в его воротах побывали: 807, 808 и 813-я шайбы Ови) в 3 играх при 20 бросках в створ.
-5-й праймери Эрика Густафссона на Ови, с его передач были заброшены 785, 788, 803, 805 и 813-я шайбы Ови
- 813-я за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -542(14-й)
-614-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-439
-412-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-247
- 513-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-379(24-й)
-270-я во 2-м периоде(3-й, 2-й Г. Хоу-291, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос -184
-885-я в РС и КС, Ови 813+72 (2-й, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -613(28-й)
- 338-я в РС после 30 лет (4-й, догнал Селянне, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), преследователь Павелски-244
-107-я Ови после 35 лет(22-й, 21-й Маллен-108, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261),100 шайб забросили после 35 лет только 26 игроков НХЛ, преследователь Павелски-80
-33-я после 37 лет(место в 5–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, из действующих лидирует Павелски-41
-33-я в возрасте 37 лет(4-й, 3-й Эспозито-34, 2-й Сакик-36, 1-й Бьюсик -40),
- 108-я в феврале в 196 игре РС (12-й, 11-й Эспозито-110, 1-й Г.Хоу-151) преследователь Стэмкос -83
сейчас есть шансы подправить стату и помогать выйти в плов а самый главный и родной человек будет следить за ним сверху ...