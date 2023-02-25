Лыжи. «Чемпионские высоты». Терентьев и Большунов, Сафиуллин и Устюгов, Якимушкин и Мальцев пробегут в квалификации командного спринта

26 февраля в Малиновке на турнире «Чемпионские высоты» пройдет мужской командный спринт.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Командный спринт

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финала – 13.30 по московскому времени (« »).

Участники

– (Тюменская область-2)

– Федор Назаров (Москва-1)

– (Тюменская область-1)

– (Коми)

– (Архангельская область)

Иван Горбунов – Денис Филимонов (Татарстан-1)

Иван Безматерных – (Пермский край)

Рифат Сафиуллин – (ХМАО-Югра)

Александр Бакуров – (Новосибирская область-1)

– (Красноярский край-1)

Полный состав участников можно посмотреть здесь.