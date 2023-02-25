Лыжи. «Чемпионские высоты». Терентьев и Большунов, Сафиуллин и Устюгов, Якимушкин и Мальцев пробегут в квалификации командного спринта
26 февраля в Малиновке на турнире «Чемпионские высоты» пройдет мужской командный спринт.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Командный спринт
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финала – 13.30 по московскому времени («Матч ТВ»).
Участники
Андрей Парфенов – Глеб Ретивых (Тюменская область-2)
Алексей Червоткин – Федор Назаров (Москва-1)
Иван Якимушкин – Артем Мальцев (Тюменская область-1)
Илья Порошкин – Илья Семиков (Коми)
Александр Терентьев – Александр Большунов (Архангельская область)
Иван Горбунов – Денис Филимонов (Татарстан-1)
Иван Безматерных – Савелий Коростелев (Пермский край)
Рифат Сафиуллин – Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)
Александр Бакуров – Андрей Собакарев (Новосибирская область-1)
Дмитрий Жуль – Андрей Мельниченко (Красноярский край-1)
Полный состав участников можно посмотреть здесь.
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