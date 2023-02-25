Лыжи. «Чемпионские высоты». Терентьев и Большунов, Сафиуллин и Устюгов, Якимушкин и Мальцев пробегут в квалификации командного спринта

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) Андрей Парфенов командный спринт Глеб Ретивых Сергей Устюгов Артем Мальцев Рифат Сафиуллин Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Москва-1980 Илья Семиков Мария Командная Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Александр Терентьев Илья Порошкин Дмитрий Жуль Иван Безматерных Иван Горбунов Савелий Коростелев Чемпионские высоты Лыжи

26 февраля в Малиновке на турнире «Чемпионские высоты» пройдет мужской командный спринт. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Командный спринт 

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени («Матч! Арена»), начало финала – 13.30 по московскому времени («Матч ТВ»). 

Участники 

Андрей ПарфеновГлеб Ретивых (Тюменская область-2)

Алексей Червоткин – Федор Назаров (Москва-1)

Иван ЯкимушкинАртем Мальцев (Тюменская область-1)

Илья ПорошкинИлья Семиков (Коми)

Александр ТерентьевАлександр Большунов (Архангельская область)

Иван Горбунов – Денис Филимонов (Татарстан-1)

Иван Безматерных – Савелий Коростелев (Пермский край) 

Рифат Сафиуллин – Сергей Устюгов (ХМАО-Югра)

Александр Бакуров – Андрей Собакарев (Новосибирская область-1)

Дмитрий ЖульАндрей Мельниченко (Красноярский край-1)

Полный состав участников можно посмотреть здесь

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2 комментария

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Андрей Каханков
Ответ OnlyDendy
Даже не знаю кто и победит.
Никто не знает, самое неблагодарное дело - прогнозы, любые, политические, финансовые, метеорологические, а уж спортивные и тем паче.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OnlyDendy
Даже не знаю кто и победит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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