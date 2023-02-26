Яшкин впервые стал лучшим бомбардиром регулярки КХЛ и во второй раз – лучшим снайпером
Нападающий СКА Дмитрий Яшкин продемонстрировал лучшую результативность в КХЛ.
За Фонбет Чемпионат КХЛ 29-летний игрок забросил 40 шайб – больше всех в лиге. Второе место – у Брукса Мэйсека («Автомобилист», 36), третье – у Рида Буше («Авангард», 31).
Яшкин стал лучшим снайпером турнира второй раз за три сезона в лиге. В 2021 году он завершил игровой год с 38 шайбами и также занял первую строчку.
В рейтинге бомбардиров сезона нападающий СКА тоже стал лидером – в первый раз за карьеру. На его счету 62 (40+22) очка. На второй строчке расположился Владимир Ткачев («Авангард», 59), на третьей – Александр Радулов («Ак Барс», 57).
Подробно со статистикой Яшкина можно ознакомиться здесь.
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