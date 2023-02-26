Яшкин впервые стал лучшим бомбардиром регулярки КХЛ и во второй раз – лучшим снайпером

Теги Ак Барс Авангард СКА Автомобилист рейтинги Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Брукс Мэйсек Хоккей

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин продемонстрировал лучшую результативность в КХЛ.

За Фонбет Чемпионат КХЛ 29-летний игрок забросил 40 шайб – больше всех в лиге. Второе место – у Брукса МэйсекаАвтомобилист», 36), третье – у Рида БушеАвангард», 31).

Яшкин стал лучшим снайпером турнира второй раз за три сезона в лиге. В 2021 году он завершил игровой год с 38 шайбами и также занял первую строчку.

В рейтинге бомбардиров сезона нападающий СКА тоже стал лидером – в первый раз за карьеру. На его счету 62 (40+22) очка. На второй строчке расположился Владимир Ткачев («Авангард», 59), на третьей – Александр Радулов («Ак Барс», 57).

Подробно со статистикой Яшкина можно ознакомиться здесь.

15 комментариев

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Anita_Goferdump
Ответ Кеша
Только, в СКА Яшкин раскрылся , как снайпер и бомбардир под чутким руководством главного тренера Романа Ротенберга. Только, в СКА Яшкин нашел в себе силы и вдохновение , как бомбардир . Только , СКА дало ему возможность быть счастливым и играть ради надписи на груди . До СКА вся карьера почти на смарку . Только , в СКА он приобрел то , что ни один тренер ему не дал .
без роттенберга он врятли сможет самостоятельно дышать.
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Marienburg
Осенью звучал правильный вопрос, сможет ли Яшкин без Шипачева. Ошиблись расстановкой фигур
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Marienburg
Ответ Кеша
Только, в СКА Яшкин раскрылся , как снайпер и бомбардир под чутким руководством главного тренера Романа Ротенберга. Только, в СКА Яшкин нашел в себе силы и вдохновение , как бомбардир . Только , СКА дало ему возможность быть счастливым и играть ради надписи на груди . До СКА вся карьера почти на смарку . Только , в СКА он приобрел то , что ни один тренер ему не дал .
Супер, пригожинская тридцатка в пути, жди смс
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-1
-1
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RVC
Ответ НЕЗНАЮКТО
«Ради надписи на груди»….)))))…. Откуда только вы беретесь такие наивные и не далекие?!
это сарказм
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Витязь, Динамо, Барыс, Йокерит,Авангард, Динамо Рига, Металург, и только сейчас СКА
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йозе марино
надеюсь Динамо Минск будут играть максимально грязно, как они умеют)
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Артём Коковихин
Кстати Яшкин первый легионер бомбардир за сезон в кхл до этого только россияне становились лучшими бомбардирами в регулярке
+1
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Кеша
Ответ Фёдор Кузнецов
Лучшим именно бомбардиром впервые, лучшим снайпером в 8 раз
Комментарий удален пользователем
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дима Миронов
удивил,Я думал он только благодаря Шипачеву тащил в Динамо, какой раз иностранец становится лучшим бомбардиром регулярки?
Лучшим именно бомбардиром впервые, лучшим снайпером в 8 раз
+1
-1
0
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НЕЗНАЮКТО
Ответ Кеша
Только, в СКА Яшкин раскрылся , как снайпер и бомбардир под чутким руководством главного тренера Романа Ротенберга. Только, в СКА Яшкин нашел в себе силы и вдохновение , как бомбардир . Только , СКА дало ему возможность быть счастливым и играть ради надписи на груди . До СКА вся карьера почти на смарку . Только , в СКА он приобрел то , что ни один тренер ему не дал .
«Ради надписи на груди»….)))))…. Откуда только вы беретесь такие наивные и не далекие?!
0
0
0
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chubrja
А в Аризоне одна передача в 12 играх
+7
-1
+6
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Габорик
Когда третье место приятнее, чем первое :)
0
0
0
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Дима Миронов
удивил,Я думал он только благодаря Шипачеву тащил в Динамо, какой раз иностранец становится лучшим бомбардиром регулярки?
+6
-2
+4
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AndreyEN
Ответ Кеша
Только, в СКА Яшкин раскрылся , как снайпер и бомбардир под чутким руководством главного тренера Романа Ротенберга. Только, в СКА Яшкин нашел в себе силы и вдохновение , как бомбардир . Только , СКА дало ему возможность быть счастливым и играть ради надписи на груди . До СКА вся карьера почти на смарку . Только , в СКА он приобрел то , что ни один тренер ему не дал .
Вперёд, наш СКА 💙 ❤️
+3
-4
-1
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Кеша
Только, в СКА Яшкин раскрылся , как снайпер и бомбардир под чутким руководством главного тренера Романа Ротенберга. Только, в СКА Яшкин нашел в себе силы и вдохновение , как бомбардир . Только , СКА дало ему возможность быть счастливым и играть ради надписи на груди . До СКА вся карьера почти на смарку . Только , в СКА он приобрел то , что ни один тренер ему не дал .
+15
-6
+9
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pavelrytov@icloud.com
Все таки дали подзаработать Радулову
+3
0
+3
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