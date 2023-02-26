Яшкин впервые стал лучшим бомбардиром регулярки КХЛ и во второй раз – лучшим снайпером

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин продемонстрировал лучшую результативность в КХЛ.

За Фонбет Чемпионат КХЛ 29-летний игрок забросил 40 шайб – больше всех в лиге. Второе место – у (« », 36), третье – у (« », 31).

Яшкин стал лучшим снайпером турнира второй раз за три сезона в лиге. В 2021 году он завершил игровой год с 38 шайбами и также занял первую строчку.

В рейтинге бомбардиров сезона нападающий СКА тоже стал лидером – в первый раз за карьеру. На его счету 62 (40+22) очка. На второй строчке расположился Владимир Ткачев («Авангард», 59), на третьей – Александр Радулов (« », 57).

Подробно со статистикой Яшкина можно ознакомиться здесь.