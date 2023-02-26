Радулов вошел в топ-3 бомбардиров регулярки КХЛ. Сообщалось, что это принесет ему 90 млн рублей

Нападающий « » вошел в тройку лучших бомбардиров сезона КХЛ.

Перед заключительной игрой Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» у 36-летнего форварда было 56 (24+32) очков. Он должен был сохранить за собой место в топ-3, чтобы получить бонус в размере 90 миллионов рублей.

Радулов реализовал буллит в овертайме и таким образом набрал за регулярку 57 очков. В списке бомбардиров он уступил лишь («Авангард», 59) и Дмитрию Яшкину (СКА, 62).

Победный гол нападающий отпраздновал, изобразив полет птицы.

Следует отметить, что по ходу игры Радулова по очкам догнал форвард омской команды – он сделал два ассиста и закончил сезон с 56 баллами.