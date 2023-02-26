Радулов вошел в топ-3 бомбардиров регулярки КХЛ. Сообщалось, что это принесет ему 90 млн рублей

Теги Ак Барс рейтинги Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов вошел в тройку лучших бомбардиров сезона КХЛ.

Перед заключительной игрой Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» у 36-летнего форварда было 56 (24+32) очков. Он должен был сохранить за собой место в топ-3, чтобы получить бонус в размере 90 миллионов рублей.

Радулов реализовал буллит в овертайме и таким образом набрал за регулярку 57 очков. В списке бомбардиров он уступил лишь Владимиру Ткачеву («Авангард», 59) и Дмитрию Яшкину (СКА, 62).

Победный гол нападающий отпраздновал, изобразив полет птицы.

Следует отметить, что по ходу игры Радулова по очкам догнал форвард омской команды Сергей Толчинский – он сделал два ассиста и закончил сезон с 56 баллами.

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7 комментариев

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Эд..19
Лично я не верю в этот фейк. Если бы эта инфа появилась в начале сезоне - ну может быть. Но когда АБ набрал ход, когда перед ПО все средства хороши для деморализации соперника - то увольте. Большие сомнения. Может быть там что-то и прописано про определённое количество голов и очков, но не на такие же безумные суммы. Татнефть в условиях кризиса и санкций заметно просела по доходам, и не в состоянии выкатывать золотые мешки.
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fregat96
Ответ Олег
90 миллиона это хорошие деньги. По мимо зарплаты, их получить.
В принципе по, что он мимо зарплаты получил!)))
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HockeyMan
Ответ Марк Рейман
Страшно представить сколько денег выдоил из клубов КХЛ Радулов за всю свою карьеру, зачем ему столько платят?
Мне кажется затем, что бы вы спросили ))
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Марк Рейман
Страшно представить сколько денег выдоил из клубов КХЛ Радулов за всю свою карьеру, зачем ему столько платят?
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
Ответ Alex9999995
На порадоваться за Александра! Многие уже давно подсчитывают его деньги!
кнч,нам же каждый день об этом сообщают,недавно суд выиграл, помню на 1.5 млрд рублей ему должны
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Олег
90 миллиона это хорошие деньги.
По мимо зарплаты, их получить.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
На порадоваться за Александра! Многие уже давно подсчитывают его деньги!
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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