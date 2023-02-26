У вратаря «Адмирала» Серебрякова лучший процент отраженных бросков – 94,4. Дорожко и Аликин – в топ-3 КХЛ

Теги Витязь Амур рейтинги КХЛ Никита Серебряков Адмирал Евгений Аликин Максим Дорожко Хоккей

Лидером по проценту отраженных бросков в Фонбет Чемпионате КХЛ стал вратарь «Адмирала».

Никита Серебряков отразил 94,4% атак. Он провел 50 матчей, коэффициент надежности – 1,79.

Второе место в лиге занял Максим Дорожко из «Витязя», отразив 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,96.

Третьим стал голкипер «Амура» Евгений Аликин – 93,7% сэйвов, коэффициент надежности – 2,03.

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6 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ Олег
Скорее всего все 3 поменяют команды. Если им зарплаты не поднимут.
Прямо в НХЛ мышеловами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Скорее всего все 3 поменяют команды.
Если им зарплаты не поднимут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
liverpoolart
У вратарей нх наверное не выше 80 процент
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
Какие то суд асшедшие цифры выше 94 процентов выше ульмарка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
megaotstoi
Ответ Кеша
Пора переходить в СКА . Там вы вообще будете не пробиваемыми . Ротенберг сказал , что одна пропущенная это много .
Всем троим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Пора переходить в СКА . Там вы вообще будете не пробиваемыми . Ротенберг сказал , что одна пропущенная это много .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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