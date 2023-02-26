У вратаря «Адмирала» Серебрякова лучший процент отраженных бросков – 94,4. Дорожко и Аликин – в топ-3 КХЛ

Лидером по проценту отраженных бросков в Фонбет Чемпионате КХЛ стал вратарь « ».

отразил 94,4% атак. Он провел 50 матчей, коэффициент надежности – 1,79.

Второе место в лиге занял Максим Дорожко из « », отразив 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,96.

Третьим стал голкипер « » – 93,7% сэйвов, коэффициент надежности – 2,03.

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