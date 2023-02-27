Капризов сделал хет-трик с «Коламбусом», забив победный гол в овертайме. У него 71 очко в 60 играх

Форвард «Миннесоты» забросил три шайбы в матче с « » (3:2 ОТ).

«Уайлд» уступали со счетом 0:2 после двух периодов. Два гола Капризова в третьей 20-минутке перевели игру в овертайм, где российский форвард точным броском принес своей команде победу.

Всего в 60 матчах сезона на счету Капризова 71 (37+34) очко.

Сегодня за 25:36 – лучший показатель в команде (2:15 – в большинстве) – Капризов нанес 8 бросков в створ ворот, применил 4 силовых приема, сделал 2 блок-шота и 1 раз потерял шайбу, полезность – «плюс 2».