Капризов сделал хет-трик с «Коламбусом», забив победный гол в овертайме. У него 71 очко в 60 играх
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ).
«Уайлд» уступали со счетом 0:2 после двух периодов. Два гола Капризова в третьей 20-минутке перевели игру в овертайм, где российский форвард точным броском принес своей команде победу.
Всего в 60 матчах сезона на счету Капризова 71 (37+34) очко.
Сегодня за 25:36 – лучший показатель в команде (2:15 – в большинстве) – Капризов нанес 8 бросков в створ ворот, применил 4 силовых приема, сделал 2 блок-шота и 1 раз потерял шайбу, полезность – «плюс 2».
p. s. Барбашев прям такой супер игрок, что бы отжигать?
1) П.Буре - 0, 623 ( 437 голов - 702 матча )
2) Овечкин - 0, 611 ( 813 голов - 1331 матч )
3) КАПРИЗОВ - 0, 566 ( 111 голов - 196 матчей )
Капитальный красавчик! Так держать! 💯🔥👏🏻