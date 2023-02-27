Капризов сделал хет-трик с «Коламбусом», забив победный гол в овертайме. У него 71 очко в 60 играх

Теги Коламбус Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

«Уайлд» уступали со счетом 0:2 после двух периодов. Два гола Капризова в третьей 20-минутке перевели игру в овертайм, где российский форвард точным броском принес своей команде победу.

Всего в 60 матчах сезона на счету Капризова 71 (37+34) очко.

Сегодня за 25:36 – лучший показатель в команде (2:15 – в большинстве) – Капризов нанес 8 бросков в створ ворот, применил 4 силовых приема, сделал 2 блок-шота и 1 раз потерял шайбу, полезность – «плюс 2».

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17 комментариев

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goga70
Красава! Такие матчи и через годы из памяти не уходят!
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Алекс Клиторман
Ответ Камиль Мухаметшин
плохо когда партнёры не помогают ... Кирилл на своих плечах команду тащит... это очень сложно. . . нужны партнёры. Вот если бы Барбашев приехал вот они бы там отжигает бы.
А кто моменты для голов создал?
p. s. Барбашев прям такой супер игрок, что бы отжигать?
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Денис Привалов
Каприсотта- Коламбус 3-2
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Алекс Клиторман
Ответ Mikita Zakharau
Думаю, Мичков по схожему сценарию пойдет с сан-хосе) через пару лет приедет в нхл и заявит о себе
Ничего себе схожий сценарий. Капризов в 23 года приехал в НХЛ, а Мичкову сейчас 18, через два года соответственно будет 20.
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стакан морса
Такими темпами, дух скоро про каприза будет писать)
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RealFlector
Ответ slavick
При всем уважении к Кириллу, Миннисота без него это не донная команда... все таки 2е место в дивизионе
благодаря ему же второе место.
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Камиль Мухаметшин
плохо когда партнёры не помогают ... Кирилл на своих плечах команду тащит... это очень сложно. . . нужны партнёры. Вот если бы Барбашев приехал вот они бы там отжигает бы.
+1
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Mikita Zakharau
Думаю, Мичков по схожему сценарию пойдет с сан-хосе) через пару лет приедет в нхл и заявит о себе
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Команданте кипятков
Мастерства на десятерых хватит,радостно за него особенно почему-то.Годро в третьем голе сыграл как любитель на первенство пивзавода
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slavick
Ответ Sanan1908
Ну красава Кирилл, тащит Миннесоту !
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CIONTRO
Круто
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Коэн Варвар
Зажёг так зажёг! Красава!!
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oleg m
4 силовых, 2 блока... ему бы ещё пару уроков по вратарскому мастерству взять, и Герин может от остальных 19 дуболомов избавляться.
+5
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+5
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Stewart - 25
Голы в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) :
1) П.Буре - 0, 623 ( 437 голов - 702 матча )
2) Овечкин - 0, 611 ( 813 голов - 1331 матч )
3) КАПРИЗОВ - 0, 566 ( 111 голов - 196 матчей )
+5
-2
+3
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Егор Ковынёв
Кирилл THE THRILL Капризов и его трюк со шляпой
Капитальный красавчик! Так держать! 💯🔥👏🏻
+4
-1
+3
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Shamarin
Нужен второй сезон 100+
+10
0
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Sanan1908
Ну красава Кирилл, тащит Миннесоту !
+21
-1
+20
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