«Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на Гурьянова

« » и « » совершили обмен российскими нападающими.

В канадскую команду перешел . За 43 матча в текущем сезоне у 25-летнего игрока 9 (2+7) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

За клуб из США выступать будет . За 50 игр в нынешнем регулярном чемпионате он набрал 18 (4+14) очков. Детально его показатели можно изучить тут.

За «Монреалем» до конца сезона сохранится половина зарплаты Дадонова.