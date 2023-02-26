«Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на Гурьянова

Теги переходы Монреаль Даллас Евгений Дадонов НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

«Даллас» и «Монреаль» совершили обмен российскими нападающими.

В канадскую команду перешел Денис Гурьянов. За 43 матча в текущем сезоне у 25-летнего игрока 9 (2+7) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

За клуб из США выступать будет Евгений Дадонов. За 50 игр в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 18 (4+14) очков. Детально его показатели можно изучить тут.

За «Монреалем» до конца сезона сохранится половина зарплаты Дадонова.

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44 комментария

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Crenk
Ответ Это Рамис
Проблема, что у него кубкового опыта в НХЛ 4 игры
Тем любопытнее будет взглянуть
По мне так Дадонов своей карьерой все таки заслужил эту возможность , сыграть за серьезную команду в плей- офф
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Фёдор Кузнецов
Ответ Crenk
В концовке прошлого чемпа Дадонов отлично бился за Вегас , чуть чуть им не хватило чтобы в плей офф пробиться
Будучи обменянный в Анахайм при этом
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smiakishev
Ответ upuckuH
Вот так первый раунд обломился у Старс ) а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде. Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )
Там он больше у Бостона обломился
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Alli
Ответ Crenk
Потолка зарплат на всех не хватит
Гурьянова в аренду в Ладу отправят
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Crenk
Ответ Фёдор Кузнецов
Интересно что Женя в свои 34 года считается усилением к ПО
В концовке прошлого чемпа Дадонов отлично бился за Вегас , чуть чуть им не хватило чтобы в плей офф пробиться
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Crenk
Ответ Alon Kazakevitch
Монреалю ничего не поможет в ближайшей перспективе. Может Дадонов чего-то добавит Далласу, который фальшивит в последнее время
А Коннор Бедард ?

Дадонов своей игрой в концовке прошлого чемпа однозначно заслужил сыграть ещё один плей-офф в своей жизни
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titov-and-trubach
Ответ upuckuH
русским нужно как Капризов, до 23 в кхл опыта набираться, все кто попозже уехал - вон жару дают. Тарас,Кузя,Панра,Капризов,Кузьменко - все после КХЛ, а не в 18 лет в АХЛ.
Я согласен, сейчас вот Мичкова толкают, а для чего - никто не ответит.
Только номер драфта все равно в некотором роде условность. Я к этому говорил.
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Марк Рейман
Ответ upuckuH
Вот так первый раунд обломился у Старс ) а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде. Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )
Особенно не играют Проворов и Самсонов, которые как раз с первого раунда.
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Crenk
Ответ upuckuH
Вот так первый раунд обломился у Старс ) а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде. Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )
Активно Участвовал в выходе своей команды в финал Кубка Стэнли !
Подобное ни у всех игроков с 1 раунда получается
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Егор Ковынёв
Барби в Вегас?! 🔥
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Фёдор Кузнецов
Ответ Crenk
Однозначно есть ! Вот бы Коннор Бедард попал на драфте в Канадиенс, у них могло бы получится
Очень вряд ли, 6 команд имеют сейчас меньше очков чем Монреаль
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утиный пляжик
Надеюсь Гурьянов перезагрузится в Монреале:) Парень молодой, габариты, скорость, пусть все сложится)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Red.Wings
а в каком возрасте надо считаться усилением? 30-35 обычно и есть пик хоккеиста
Ну нет, после 32-33 очень мало игроков берут усилением под ПО
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upuckuH
Ответ titov-and-trubach
Эх, только российские хокки-первораундники не играют, остальные все четенько соответствуют выбранному номеру. К примеру, Лафренье выбрали под первым номером, вот он и набирает по одному очку в неделю.
русским нужно как Капризов, до 23 в кхл опыта набираться, все кто попозже уехал - вон жару дают.
Тарас,Кузя,Панра,Капризов,Кузьменко - все после КХЛ, а не в 18 лет в АХЛ.
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Виталий Денисов
Ответ Irvin
Дадонов усиление перед плей-офф. Монреаль надеется на эффект Толванена
Скорее эффект Ничушкина)
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upuckuH
Ответ titov-and-trubach
Эх, только российские хокки-первораундники не играют, остальные все четенько соответствуют выбранному номеру. К примеру, Лафренье выбрали под первым номером, вот он и набирает по одному очку в неделю.
посмотри драфт Лафренье, он один играет из того драфта. и сравни с 2015 годом. Барзала был звездой молодежки Канады, вообще в топ5 должен был уйти.
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Crenk
Ответ Евгений Белоус
Обоим перезагрузки, если не выйдет то ска
Потолка зарплат на всех не хватит
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RoyJones
Ответ Red.Wings
а в каком возрасте надо считаться усилением? 30-35 обычно и есть пик хоккеиста
Пик 26-30 далее у 80 % идет регресс. В расчет не берем великих игроков..
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titov-and-trubach
Ответ upuckuH
Вот так первый раунд обломился у Старс ) а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде. Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )
Эх, только российские хокки-первораундники не играют, остальные все четенько соответствуют выбранному номеру. К примеру, Лафренье выбрали под первым номером, вот он и набирает по одному очку в неделю.
+3
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Илья Олегович
Ответ upuckuH
Вот так первый раунд обломился у Старс ) а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде. Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )
раз на раз не приходится, есть и обратных примеров много, Кучеров, Капризов, Бучневич, Шестеркин, Панарина вообще не выбирали
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Crenk
Ответ йозе марино
эх, удачи Гурьянову, надеюсь у него получится..перспективы то были или ещё есть)
Однозначно есть !
Вот бы Коннор Бедард попал на драфте в Канадиенс, у них могло бы получится
+2
0
+2
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Это Рамис
Ответ Irvin
Дадонов усиление перед плей-офф. Монреаль надеется на эффект Толванена
Проблема, что у него кубкового опыта в НХЛ 4 игры
+2
-1
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Илья Олегович
Пишут что Барбашев в Вегас
+4
0
+4
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upuckuH
Вот так первый раунд обломился у Старс )
а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде.
Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )
+3
-3
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Белый офицер
Ответ Дима Миронов
Лучше получить 7 раунд драфта,чем получить Дениса
А вдруг он как ВэлНич выстрелит?! А под 7 раундом в лучшем случает такого как сейчас Бурьянов вытащишь. Да еще и лет 3-4 нужно ждать пока заиграет.
+3
-1
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