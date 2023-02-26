«Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на Гурьянова
«Даллас» и «Монреаль» совершили обмен российскими нападающими.
В канадскую команду перешел Денис Гурьянов. За 43 матча в текущем сезоне у 25-летнего игрока 9 (2+7) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
За клуб из США выступать будет Евгений Дадонов. За 50 игр в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 18 (4+14) очков. Детально его показатели можно изучить тут.
За «Монреалем» до конца сезона сохранится половина зарплаты Дадонова.
По мне так Дадонов своей карьерой все таки заслужил эту возможность , сыграть за серьезную команду в плей- офф
Дадонов своей игрой в концовке прошлого чемпа однозначно заслужил сыграть ещё один плей-офф в своей жизни
Только номер драфта все равно в некотором роде условность. Я к этому говорил.
Подобное ни у всех игроков с 1 раунда получается
Тарас,Кузя,Панра,Капризов,Кузьменко - все после КХЛ, а не в 18 лет в АХЛ.
Вот бы Коннор Бедард попал на драфте в Канадиенс, у них могло бы получится
а на том драфте позже ушли Барзал,Конекны,Коннор и Шабо, кто-то еще, всех не помню )) Босер вроде.
Вот так русских наберут, а они не играют, Свечников старший тот же первый раунд )