Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет в 1-м раунде с «Сибирью», «Салават» – с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ завершился 26 февраля, плей-офф начинается 1 марта.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;

«Авангард» (3) – «Сибирь» (6) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;

«Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

* – если потребуется

Определились все пары Кубка Гагарина на Западе. ЦСКА сыграет в 1-м раунде с «Северсталью», «Локомотив» – с «Витязем»

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67 комментариев

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Sibai
Салават выбрал потому что надо сан хосе раскатать 😊 без обид
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AndreyEN
Ответ Приорат70
Желаю Авто надрать задницу магнитам, вся Россия притопит за Екатеринбург
за авто только екб, и то не вся))) остальные болельщики и не только за ММГ!
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Венер Кучербаев
Ответ guizzy
Есть доля правды, команды которые пропустили меньше всех на Востоке. Ждём рез-ты по 2-0 и 2-1?
ты прав, но только отчасти.

результаты матчей в сезоне:

15.09.2022, Адмирал - СЮ - 2:0 (по сути, обе шайбы в большинстве забили).

17.09.2022, Адмирал - СЮ - 2:1 ОТ (в основное время обе команды забивали в большинстве. шайба в овертайме стала следствием большинства из третьего периода).

23.12.2022, СЮ - Адмирал - 5:3 (было 5:1 после второго периода, в третьем наши расслабились. 3 шайбы Салавата забиты в большинстве).

14.01.2023, СЮ - Адмирал - 2:0 (первую шайбу забросили в начале третьего периода, вторую - в пустые ворота).

в общем, в этой серии крайне высока будет роль игры в неравных составах, поэтому обе команды будут стараться играть аккуратно, осторожно, внимательно. но возможны "эксцессы", непредвиденные взрывы результативности - обе команды способны напихать / напропускать голов в неравных / неполных составах. словом, ожидаю "шахматы на льду".
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Артем Б
Ответ Ратибор Добрынин
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) 4-0 «Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) 4-2 «Авангард» (3) – «Сибирь» (6) 3-4 «Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) 4-2
заскринил)
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Артем Б
Ответ Приорат70
Желаю Авто надрать задницу магнитам, вся Россия притопит за Екатеринбург
тебе Магнитка в суп нагадила? причем вся Россия против Металлургов? понимаю сказал бы Екб, область свердловская,но Россия)))) высокого мнения товарищ Вы
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Позитивный
У АкБарса и Салавата проблемы вряд ли будут. А в двух парах будет жарища. Думается, что Металлург все- таки победит. В паре же Омска с Новосибирском симпатии будут , конечно, у Сибири и это не дает реальной картины о том, кто победит .)))
+2
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+2
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Dr Gonzo
Ответ grek087
И кто-то, кто не смотрел игру, но видел составы на матч, скажет, что Авангард, выпустив по сути второй состав, сливал игру Ак Барсу чтобы не лететь во Владивосток, но это неправда! Авангард бился тем, кто есть, играл на победу, не уступал в единоборствах, а игра Мишурова была на высоте. Но все равно хорошо получилось! Ездить рядом. Поздравляю всех вышедших в плей-офф, Сибири удачи и с новой ареной соседей! Нефтехимику не останавливаться и навязать борьбу фавориту, Серебрякову хорошей и надежной игры, а Автомобилисту выдать наконец осмысленный хоккей для плей-офф, а то не получается никак ничего в этой стадии. P.S Единственный что кто-то кому-то сливал в матче Ак Барс Авангард, так это Воронков. Все ведь заметили как этот задира отъезжал от Сведберга и бросил Войнова под несколько точных ударов в глаз?! Вот слив так слив. Честно не ожидал такого от Воронкова)
Для Воронкова каждая драка это дисква. Вот и отъехал. Все правильно сделал. В ничего незначащей игре получать дискву на плей-офф такая себе идея.
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Евгений Бачин
Ответ grek087
И кто-то, кто не смотрел игру, но видел составы на матч, скажет, что Авангард, выпустив по сути второй состав, сливал игру Ак Барсу чтобы не лететь во Владивосток, но это неправда! Авангард бился тем, кто есть, играл на победу, не уступал в единоборствах, а игра Мишурова была на высоте. Но все равно хорошо получилось! Ездить рядом. Поздравляю всех вышедших в плей-офф, Сибири удачи и с новой ареной соседей! Нефтехимику не останавливаться и навязать борьбу фавориту, Серебрякову хорошей и надежной игры, а Автомобилисту выдать наконец осмысленный хоккей для плей-офф, а то не получается никак ничего в этой стадии. P.S Единственный что кто-то кому-то сливал в матче Ак Барс Авангард, так это Воронков. Все ведь заметили как этот задира отъезжал от Сведберга и бросил Войнова под несколько точных ударов в глаз?! Вот слив так слив. Честно не ожидал такого от Воронкова)
Всё по делу! Присоединяюсь 🤝👍
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Кавабунга Шреддоголовый
Татарское дерби есть, уральское дерби есть, сибирское дерби есть. Вот только у Уфы с Адмиралом нихрена нет. Ну разве что вояж за 5000 км
Ак Барс 4:0, СЮ 4:1, Авангард 4:2 (но хотелось бы наоборот) и ММГ 4:3
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Александр Русанов
Ответ urec18@mail.ru
Уфа хлебнëт ещё от второго места, адмирал с тамбиевым просто так не отдадут серию, намечается сенсация
Вряд ли, во второй половине Адмирал по инерции. Слишком много удаляются, большинство е блещет. А с игры весь сезон плохо забивали.
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Александр Русанов
Поболею за андердогов во всех парах, но шансы наверное только у Сибири.
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Александр Русанов
Ответ Александр Невский
Думаю Салават первый раунд не пройдет , летать во Владивосток хуже не придумаешь , такое чувство что все спецыально слили Салават на Владивосток.
По личкам регулярки если смотреть, то Адмиралу скорее проще Авангард пройти было
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wolkov
ава слилась на 3 место
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Александр Кудрявцев
Ответ Приорат70
Желаю Авто надрать задницу магнитам, вся Россия притопит за Екатеринбург
За всю Россию тут не надо Пожалуйста
+4
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Александр Матийцев
Ответ Ратибор Добрынин
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) 4-0 «Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) 4-2 «Авангард» (3) – «Сибирь» (6) 3-4 «Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) 4-2
Вполне реальный прогноз.
+1
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Александр Невский
Акбарс играет в Татарстане, Магнитогорск на автобусе и в Екатеринбурге, авангард тоже на автобусе и в Новосибирске а Салават 8 часов на самолёте во Владивосток
+3
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+3
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Александр Невский
Думаю Салават первый раунд не пройдет , летать во Владивосток хуже не придумаешь , такое чувство что все спецыально слили Салават на Владивосток.
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-2
-2
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Александр Матийцев
Ответ Габорик
Ак Барс Адмирал Авангард Автомобилист :)
Это ты навангавал кто после первого раунда, в отпуск поедет. Ну тогда , красава.
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valera.kust55
Ответ Приорат70
Желаю Авто надрать задницу магнитам, вся Россия притопит за Екатеринбург
Думаю Магниты Вас успокоют,ибо в ПО совсем другая игра
+4
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+3
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Сергей Хромов
Молодцы СЮ. Удачи. 1 раунд обязаны пройти.
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zakirshah
Ответ guizzy
Пока оба раза НХ отдавали серию Казани без боя 0-4.
Там прикажут с центра проиграть....Ну негоже столице проигрывать ....
+1
-2
-1
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grek087
И кто-то, кто не смотрел игру, но видел составы на матч, скажет, что Авангард, выпустив по сути второй состав, сливал игру Ак Барсу чтобы не лететь во Владивосток, но это неправда! Авангард бился тем, кто есть, играл на победу, не уступал в единоборствах, а игра Мишурова была на высоте. Но все равно хорошо получилось! Ездить рядом. Поздравляю всех вышедших в плей-офф, Сибири удачи и с новой ареной соседей! Нефтехимику не останавливаться и навязать борьбу фавориту, Серебрякову хорошей и надежной игры, а Автомобилисту выдать наконец осмысленный хоккей для плей-офф, а то не получается никак ничего в этой стадии.
P.S Единственный что кто-то кому-то сливал в матче Ак Барс Авангард, так это Воронков. Все ведь заметили как этот задира отъезжал от Сведберга и бросил Войнова под несколько точных ударов в глаз?! Вот слив так слив. Честно не ожидал такого от Воронкова)
+2
-3
-1
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valera.kust55
Ответ Sibirachok
Привет! Омск хорошо. Хоть и смазали на финише, но верю, что будем достойно играть в Сибирском дерби. Не делаю никаких прогнозов. Ждём интересных матчей.
Главное помнить что это Сибирское дерби,как раньше.без оскорблений и разрыва желочного пузыря)))))
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МИХАЛЫЧ
Салават сейчас в форме, моему Адмиралу будет тяжело ,,.Но они бойцы , верим в победу
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Гражданин, товарищ, барин.
Автомобили, Автомобили, буквально всё заполонили. Значит точно победят.
+1
-2
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