Определились все пары Кубка Гагарина на Востоке. «Авангард» сыграет в 1-м раунде с «Сибирью», «Салават» – с «Адмиралом», «Ак Барс» – с «Нефтехимиком»
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции.
Фонбет Чемпионат КХЛ завершился 26 февраля, плей-офф начинается 1 марта.
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Салават Юлаев» (2) – «Адмирал» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;
«Авангард» (3) – «Сибирь» (6) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;
«Автомобилист» (4) – «Металлург» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
* – если потребуется
Определились все пары Кубка Гагарина на Западе. ЦСКА сыграет в 1-м раунде с «Северсталью», «Локомотив» – с «Витязем»
результаты матчей в сезоне:
15.09.2022, Адмирал - СЮ - 2:0 (по сути, обе шайбы в большинстве забили).
17.09.2022, Адмирал - СЮ - 2:1 ОТ (в основное время обе команды забивали в большинстве. шайба в овертайме стала следствием большинства из третьего периода).
23.12.2022, СЮ - Адмирал - 5:3 (было 5:1 после второго периода, в третьем наши расслабились. 3 шайбы Салавата забиты в большинстве).
14.01.2023, СЮ - Адмирал - 2:0 (первую шайбу забросили в начале третьего периода, вторую - в пустые ворота).
в общем, в этой серии крайне высока будет роль игры в неравных составах, поэтому обе команды будут стараться играть аккуратно, осторожно, внимательно. но возможны "эксцессы", непредвиденные взрывы результативности - обе команды способны напихать / напропускать голов в неравных / неполных составах. словом, ожидаю "шахматы на льду".
Ак Барс 4:0, СЮ 4:1, Авангард 4:2 (но хотелось бы наоборот) и ММГ 4:3
P.S Единственный что кто-то кому-то сливал в матче Ак Барс Авангард, так это Воронков. Все ведь заметили как этот задира отъезжал от Сведберга и бросил Войнова под несколько точных ударов в глаз?! Вот слив так слив. Честно не ожидал такого от Воронкова)