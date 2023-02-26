КХЛ. ЦСКА в гостях у «Северстали», «Металлург» примет «Салават», «Ак Барс» против «Авангарда»

« » примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Также в последний игровой день регулярного чемпионата « » сыграет с « », «Металлург» – с «Салаватом», – с «Северсталью».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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