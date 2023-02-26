КХЛ. ЦСКА в гостях у «Северстали», «Металлург» примет «Салават», «Ак Барс» против «Авангарда»

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«Ак Барс» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Также в последний игровой день регулярного чемпионата «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» – с «Салаватом», ЦСКА – с «Северсталью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – Торпедо
Дата проведения
26 февраля, 12.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Автомобилист
Дата проведения
26 февраля, 12.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Салават Юлаев
Дата проведения
26 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – ЦСКА
Дата проведения
26 февраля, 15.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Куньлунь
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Авангард
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Спартак
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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5 комментариев

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Bashibuzuck
Ну заводи уже, Авто, а, ну пожалуйста🙏🙏🙏🤨
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heivani
В последнем туре регулярного чемпионата ,игры надо проводить в одно и то же время,как например ,это практикуют в футболе.А так,команды играющие в более позднее время ,могут варьироваться в плане выбирания себе более удобного соперника.
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guizzy
Для СЮ выглядит максимально привлекательным остаться на 3-ем месте, это даёт шанс начать ПО дома, не летать на ДВ, при этом, как я понимаю, будет шанс не попасться с АБ во втором раунде.
Но сделать это будет очень сложно. Тут лишнее (либо недостающее) очко может всё перевернуть )
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irek203102
Последний бой он самый трудный !
За Салават Юлаев !
Без травм. Удачи и победы !
Всем сёстрам по серьгам !
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guizzy
Сегодня всё определится и на Востоке.
И тут важным фактором является время начала матчей, Салават с Магниткой будут играть зная результат игры Сибири и Авто.
При этом Уфа в случае возможной победы будет зависеть от рез-та игры АБ с Авангардом.
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