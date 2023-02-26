КХЛ. ЦСКА в гостях у «Северстали», «Металлург» примет «Салават», «Ак Барс» против «Авангарда»
«Ак Барс» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Также в последний игровой день регулярного чемпионата «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» – с «Салаватом», ЦСКА – с «Северсталью».
- Дата проведения
- 26 февраля, 12.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 26 февраля, 12.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 26 февраля, 15.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 26 февраля, 15.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ
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Но сделать это будет очень сложно. Тут лишнее (либо недостающее) очко может всё перевернуть )
За Салават Юлаев !
Без травм. Удачи и победы !
Всем сёстрам по серьгам !
И тут важным фактором является время начала матчей, Салават с Магниткой будут играть зная результат игры Сибири и Авто.
При этом Уфа в случае возможной победы будет зависеть от рез-та игры АБ с Авангардом.