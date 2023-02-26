НБА. «Милуоки» примет «Финикс», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Далласом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

В первом матче игрового дня «Милуоки», одержавший 13 побед подряд, примет на своей площадке «Финикс». Начало – в 21.00 по московскому времени.

Обновленные «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» Дончича и Ирвинга. «Клипперс» встретятся в «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Милуоки – Финикс
Дата проведения
26 февраля, 21.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Атланта – Бруклин
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Вашингтон
Дата проведения
26 февраля, 23.30, «United Center»
Онлайн матча

Даллас – Лейкерс
Дата проведения
26 февраля, 23.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Кливленд – Торонто
Дата проведения
27 февраля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Сакраменто
Дата проведения
27 февраля, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Миннесота
Дата проведения
27 февраля, 03.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Портленд – Хьюстон
Дата проведения
27 февраля, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Денвер – Клипперс
Дата проведения
27 февраля, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Givi Shotadze
Сегодня время трансляций чтобы почувствовать себя в штатах )))))
Кайри уже сегодня может принять решение где лучше играть...))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер_Жук
Ооо, наконец Финикс в прямом эфире посмотрю
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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