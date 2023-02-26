НБА. «Милуоки» примет «Финикс», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

В первом матче игрового дня « », одержавший 13 побед подряд, примет на своей площадке « ». Начало – в 21.00 по московскому времени.

Обновленные « » сыграют в гостях с « » Дончича и Ирвинга. «Клипперс» встретятся в « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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