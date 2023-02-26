НБА. «Милуоки» примет «Финикс», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
В первом матче игрового дня «Милуоки», одержавший 13 побед подряд, примет на своей площадке «Финикс». Начало – в 21.00 по московскому времени.
Обновленные «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» Дончича и Ирвинга. «Клипперс» встретятся в «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 февраля, 21.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 27 февраля, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 27 февраля, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 27 февраля, 03.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 27 февраля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 27 февраля, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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