У «Челси» 4 гола в 11 матчах с начала года. В 5 играх февраля забили лишь однажды

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» забил всего 4 гола в 2023 году.

В матче 25-го тура АПЛ «синие» проиграли «Тоттенхэму» (0:2), эта встреча стала для них 11-й во всех турнирах с начала года. За это время команда забила лишь 4 гола – в матчах против «Ноттингем Форест» (1:1), «Фулхэма» (1:2), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Вест Хэма» (1:1). В 5 февральских матчах на счету подопечных Грэма Поттера лишь один забитый мяч.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

У «Челси» 1 победа в 11 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 6 матчей подряд

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Turik
Не сложно будет выбрать гол месяца, единственный забил Феликс...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
Дно пробита или есть куда расти?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Как алкаши начинают бухать, так и Челси начал проигрывать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UFO Beats
Ответ U
Я помню как какой-то клуб в подобном случае включал голы женской команды. Видимо, пора. А "Вест Хэм" - фу. Такой красивый месяц испортили.
Арсенал и включал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
larissa
Ответ Милан. Тонали. 8.
Сказочный🤡Поттер ставит один рекорд за другим! 🤭🤦‍♂️...
Есть ещё много рекордов, которые Поттеру надо перекрыть.
Нельзя останавливаться на достигнутом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Холанд забил больше Челси на 4 гола, а долж говорит дерево
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
в пердив, а потом на свое историческое место, а потом болтаться на ##### в середине таблице, как всю жизнь и было до Абрамовича
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sayyod Babayev
надо продлить Поттера ещё на 5 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Зибров
мудрила опять не смог?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ l l
Прекратите ныть! У Поттера не было своей предсезонки, отсюда и все проблемы! Так то, он тренер гениальный, Боули в этом уверен!
У Поттера даже перед этим матчем была неделя на подготовку) Какая ему нафиг предсезонка? Для чего. 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carlos
Ужс
Такого ещё не было, 4 гола в 11 матчах
Всё когда то бывает впервые
Убрать Тухеля было ошибкой
Или с Поттером просто мимо
Какие там варианты были?
Почеттино, Бенитес, Бош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilia Maksiokov
Это жесть. Где там Хиддинг ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан. Тонали. 8.
Сказочный🤡Поттер ставит один рекорд за другим! 🤭🤦‍♂️...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ладно результаты, игры нет совсем, смотреть тошно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spider Man
Ответ l l
Прекратите ныть! У Поттера не было своей предсезонки, отсюда и все проблемы! Так то, он тренер гениальный, Боули в этом уверен!
Уже и так всё ясно, что от он никакой, а вот сезон надо дать доиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
l l
Прекратите ныть! У Поттера не было своей предсезонки, отсюда и все проблемы!
Так то, он тренер гениальный, Боули в этом уверен!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Поздравляю Жао Феликса с наградой лучший гол команды в Феврале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benderey
Как там герой Украины сыграл? Скорость сколько раз включал?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Obdob
Виновник очевиден. Где подписать петицию, чтобы Тэйлор больше не судил матчи Челси?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aristokrat_13
И ведь соперники далеко не топовые были. Такими темпами пора серьезно опасаться, чтобы в зону вылета не попасть. МЮ, Арсенал и МС просто размажут такой Челси
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Промах Мораты
видит, что хаверц не может ничего на острие и все равно его ставит туда. гениально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dowlet Gandymow
Почему «Челси» не интересуется Почеттино?
думаю, что он подходит нынешнему Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Япаев
Поражение в стиле Поттера и "Челси". Зачем голы забивать, если можно в живую смотреть, а не по нарезкам, как тебе забивают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Patersson
Ладно, Челси....там Аль Хиляль в финале 5 мячей отгрузил, и это к перерыву.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Obdob
#КепаАут
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий