У «Челси» 4 гола в 11 матчах с начала года. В 5 играх февраля забили лишь однажды

«Челси» забил всего 4 гола в 2023 году.

В матче 25-го тура АПЛ «синие» проиграли « » (0:2), эта встреча стала для них 11-й во всех турнирах с начала года. За это время команда забила лишь 4 гола – в матчах против « » (1:1), « » (1:2), « » (1:0) и «Вест Хэма» (1:1). В 5 февральских матчах на счету подопечных Грэма Поттера лишь один забитый мяч.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице , набрав 31 очко.

У «Челси» 1 победа в 11 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 6 матчей подряд