У «Челси» 4 гола в 11 матчах с начала года. В 5 играх февраля забили лишь однажды
«Челси» забил всего 4 гола в 2023 году.
В матче 25-го тура АПЛ «синие» проиграли «Тоттенхэму» (0:2), эта встреча стала для них 11-й во всех турнирах с начала года. За это время команда забила лишь 4 гола – в матчах против «Ноттингем Форест» (1:1), «Фулхэма» (1:2), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Вест Хэма» (1:1). В 5 февральских матчах на счету подопечных Грэма Поттера лишь один забитый мяч.
На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.
У «Челси» 1 победа в 11 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 6 матчей подряд
Нельзя останавливаться на достигнутом!
Такого ещё не было, 4 гола в 11 матчах
Всё когда то бывает впервые
Убрать Тухеля было ошибкой
Или с Поттером просто мимо
Какие там варианты были?
Почеттино, Бенитес, Бош
Так то, он тренер гениальный, Боули в этом уверен!
думаю, что он подходит нынешнему Челси