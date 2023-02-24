Левченко о Мудрике: «100 млн – большие деньги, он еще не Зинченко, а АПЛ – не лига для спокойного развития. «Арсенал» был бы лучшим выбором»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Евгений Левченко Александр Зинченко Михаил Мудрик деньги Футбол

Евгений Левченко считает, что к Михаилу Мудрику нужен особый подход.

«100 миллионов за Мудрика – это большие деньги. Он еще не Александр Зинченко. Тот впервые познакомился с Европой в составе ПСВ. АПЛ – это не лига для спокойного развития. Такая большая покупка должна сыграть сразу же на 100%. Интересно, не слишком ли он хрупок психологически.

Бывший тренер Мудрика говорил, что им нужно заниматься 24 часа в сутки. Быть отцовской фигурой для него. Интересно, понимают ли это в «Челси». Не думаю.

В этом сезоне клуб сделал большие покупки. Мудрик – один из многих. На мой взгляд, «Арсенал» был бы лучшим выбором. Там есть Зинченко, а Микель Артета – тренер, который много общается лично», – сказал экс-игрок сборной Украины в интервью Voetbal International.

 

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9 комментариев

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Peter Parker
100 (почти) миллионный Мудрик еще не на уровне 2 миллионного Зинченко
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Пакаев
Хорошо Шахтер наипал Боули, согласитесь.
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Val Smith
Ну если надо 24/7, то надо выкупать Среда. Теперь понятно почему он о нем не замолкает. Но на Боули намеки пока не действуют.
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Акира_1
Ответ Адепт Суперлиги
Арсенал за чемпионство борется, ему, я думаю, такие "подарки" даром не нужны)
Ну когда проиграли конкуренцию, то, конечно не нужен уже, а до этого Артета и болельщики нахваливали его запланированной переход через все СМИ. 🤷‍♂️
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-3
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Кокич
1) Он очень здорово бежит.
2) Он очень здорово всё понимает.
3) Он техничный.
+2
-2
0
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QWertY
Ответ Ja BRITER
Астон Вилла, Саутгемптон, Вест Хэм и прочие середняки были бы лучшим выбором
Да он и в этих клубах на бенче бы сидел. Сейчас он выходит на поле чисто из за ценника
+17
-2
+15
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Адепт Суперлиги
Арсенал за чемпионство борется, ему, я думаю, такие "подарки" даром не нужны)
+15
-2
+13
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Wekil Halylow
Спасибо не надо Троссард опитний и не дорого
+3
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Ja BRITER
Астон Вилла, Саутгемптон, Вест Хэм и прочие середняки были бы лучшим выбором
+3
-3
0
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