Левченко о Мудрике: «100 млн – большие деньги, он еще не Зинченко, а АПЛ – не лига для спокойного развития. «Арсенал» был бы лучшим выбором»
Евгений Левченко считает, что к Михаилу Мудрику нужен особый подход.
«100 миллионов за Мудрика – это большие деньги. Он еще не Александр Зинченко. Тот впервые познакомился с Европой в составе ПСВ. АПЛ – это не лига для спокойного развития. Такая большая покупка должна сыграть сразу же на 100%. Интересно, не слишком ли он хрупок психологически.
Бывший тренер Мудрика говорил, что им нужно заниматься 24 часа в сутки. Быть отцовской фигурой для него. Интересно, понимают ли это в «Челси». Не думаю.
В этом сезоне клуб сделал большие покупки. Мудрик – один из многих. На мой взгляд, «Арсенал» был бы лучшим выбором. Там есть Зинченко, а Микель Артета – тренер, который много общается лично», – сказал экс-игрок сборной Украины в интервью Voetbal International.
2) Он очень здорово всё понимает.
3) Он техничный.