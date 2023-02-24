считает, что к нужен особый подход.

«100 миллионов за Мудрика – это большие деньги. Он еще не . Тот впервые познакомился с Европой в составе ПСВ. – это не лига для спокойного развития. Такая большая покупка должна сыграть сразу же на 100%. Интересно, не слишком ли он хрупок психологически.

Бывший тренер Мудрика говорил, что им нужно заниматься 24 часа в сутки. Быть отцовской фигурой для него. Интересно, понимают ли это в « ». Не думаю.

В этом сезоне клуб сделал большие покупки. Мудрик – один из многих. На мой взгляд, «Арсенал» был бы лучшим выбором. Там есть Зинченко, а Микель Артета – тренер, который много общается лично», – сказал экс-игрок сборной Украины в интервью Voetbal International.