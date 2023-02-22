«Мудрик – один из лучших в Европе после Мбаппе и Винисиуса». Срна о вингере «Челси»
Дарио Срна считает Михаила Мудрика одним из лучших игроков в Европе.
«Стоимость трансфера была 100 (70+30) млн евро. «Арсенал» был в восторге от Мудрика, но «Челси» показал, что они более конкретны и готовы купить его. Что касается «Арсенала», в конце концов, это было решение Миши.
Цену определяет рынок, а не я или наш президент. Миша Мудрик – один из лучших игроков в Европе на этой позиции. Для меня он идет сразу после Мбаппе и Винисиуса.
Мы знаем, как продавать и покупать игроков. Миша – воспитанник нашей академии. Он удивительный паренек и удивительный игрок. «Челси» заплатил столько, сколько мы хотели, и Миша сказал: «Да, я хочу перейти в «Челси». Вот так просто», – передает слова спортивного директора «Шахтера» журналист Бен Джейкобс.
Только наоборот
70 на распил и 30 сам миша
Парень сырой во всех футбольных компонентах.
Игрок за такие деньги должен даже ошибаться уверенно,и убедительно,а он на чистых мячах с большим мандражом играет.
Видимо психологически очень не комфортно ему.
Успокоится и может правда докажет что все не зря.
Гол+пас:
Винисиус 18+9
Хвича 12+15
Если брать общую статистику в этом сезоне, то одинаково.
Как может быть Хвича лучше Винисиуса, если мы можем сравнить только этот сезон?
И где тут «как минимум не хуже»?
Посмотри стату и трофеи обоих игроков за всю карьеру)
Тем более Мудрик еще молод, может и раскроется.
Но это не точно).