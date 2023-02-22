«Мудрик – один из лучших в Европе после Мбаппе и Винисиуса». Срна о вингере «Челси»

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Дарио Срна считает Михаила Мудрика одним из лучших игроков в Европе.

«Стоимость трансфера была 100 (70+30) млн евро. «Арсенал» был в восторге от Мудрика, но «Челси» показал, что они более конкретны и готовы купить его. Что касается «Арсенала», в конце концов, это было решение Миши.

Цену определяет рынок, а не я или наш президент. Миша Мудрик – один из лучших игроков в Европе на этой позиции. Для меня он идет сразу после Мбаппе и Винисиуса.

Мы знаем, как продавать и покупать игроков. Миша – воспитанник нашей академии. Он удивительный паренек и удивительный игрок. «Челси» заплатил столько, сколько мы хотели, и Миша сказал: «Да, я хочу перейти в «Челси». Вот так просто», – передает слова спортивного директора «Шахтера» журналист Бен Джейкобс.

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79 комментариев

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генгбенг
Ответ Men77
А почему нет? Может Мудрик еще раскроется. Тому же Вини поначалу его же партнеры вообще не хотели мяч давать. А как тут его хейтили, даже вспоминать страшно😁. Тем более Мудрик еще молод, может и раскроется. Но это не точно).
второй Витиньё
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Last Hero
Ответ f0rmoceft
Боже, что за чушь))) Гол+пас: Винисиус 18+9 Хвича 12+15 Если брать общую статистику в этом сезоне, то одинаково. Как может быть Хвича лучше Винисиуса, если мы можем сравнить только этот сезон? И где тут «как минимум не хуже»? Посмотри стату и трофеи обоих игроков за всю карьеру)
Это глорик бчк, он и мудрика считает лучше Винисиуса)
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Aleksandr Bogachev
Ну спасибо хоть, что не лучше Мбаппе и Винисиуса.
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генгбенг
Мудрилло
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Lavinka
Норм шутейка .
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wshnmn
Ответ Сергей Галынский
Конечно он стоит этих денег Только наоборот 70 на распил и 30 сам миша
Пока он и 15 не стоит если честот
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Сергей Галынский
Конечно он стоит этих денег
Только наоборот
70 на распил и 30 сам миша
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ 45_percent
Ну я же не лезу на Трибуну про Дзюбу почитать. Все-таки не могут без нас рогули жить.
По отношению к Дзюбе мнения и на Трибуне, и здесь, уверен, будут идентичные)) Но он футболист локального масштаба, зачем писать про него вне РФ? Да и какая разница, что где пишут. Мне важно, что про игроков, которые мне интересны, пишут здесь
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За наш футбол!
Такими интервью хорват только усугубляет ситуацию,и раскачивает ситуацию не в пользу игрока.
Парень сырой во всех футбольных компонентах.
Игрок за такие деньги должен даже ошибаться уверенно,и убедительно,а он на чистых мячах с большим мандражом играет.
Видимо психологически очень не комфортно ему.
Успокоится и может правда докажет что все не зря.
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Антон Абызов
Разве что Лука Мудищев...
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EnzO
Что в голове у людей творится, когда они такое говорят...
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Artem Sarapulov
Ответ Kanan Jarrus
глупое утверждение. как мбаппе и винисиус могут быть лучше мудрика? совсем поехал хорват
Ну а как иначе привлечь внимание общественности к тому, что это он, он Дарио Срна, а не кто иной, Дарио Великий и Гениальный провернул эту сделку? Только вот такими набросами
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Deathember
Ответ 6tspey7tb5
Срна умным игроком был неужели он не понимает как смешно выглядет его интервью?
Смешно будет, если в более конкурентной, чем у Кварацхелии, среде Мудрику удастся стать лидером команды. Вот тогда посмеемся. А когда человек сыграл в пяти матчах, причем отлично продемонстрировав все свои лучшие характеристики, тут пока рано смеяться.
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f0rmoceft
Ответ Blaumerc
условный Хвича? Хвича как минимум не хуже Винисиуса, может и лучше.
Боже, что за чушь)))
Гол+пас:
Винисиус 18+9
Хвича 12+15
Если брать общую статистику в этом сезоне, то одинаково.
Как может быть Хвича лучше Винисиуса, если мы можем сравнить только этот сезон?
И где тут «как минимум не хуже»?
Посмотри стату и трофеи обоих игроков за всю карьеру)
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Men77
А почему нет? Может Мудрик еще раскроется. Тому же Вини поначалу его же партнеры вообще не хотели мяч давать. А как тут его хейтили, даже вспоминать страшно😁.
Тем более Мудрик еще молод, может и раскроется.
Но это не точно).
+1
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45_percent
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ну, ок, не читай))
Ну я же не лезу на Трибуну про Дзюбу почитать. Все-таки не могут без нас рогули жить.
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Целиноградец
Ответ Николай Васильков
Дарио вроде же хорват, а в голове будто чистокровный хохол.
Усташи от бандер недалеко уехали...
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Asad Nizamov
Сколько ему ещё до признания "Агентом 007" кто понял тот понял
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Алексей Матыгин
4 игры ни гола не паса,лучший!))))) ахахахаха
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чебурашка
а что он показал, что срна считает его лучшим?
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d.xoxlov
Он не догадывается, что такими репликами ещё больше давит на самого Мудрика? Как будто бы оверпрайса для этого было недостаточно.
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градус ненависти
Ответ Val Smith
Может по условиям договора Срна обязан раз в месяц декларировать комплименты, пока Мудрик например не наберет 10 результативных действий?
Скорее ведёт себя как будто он его агент (возможно так и есть)
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Максим Фролов
Судя по игре с Саутгемптоном, он вообще не понимает зачем он там, много потерь, много паса в никуда, какие странные проходы по флангу. У Челси вообще странная трансферная политика
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ 45_percent
Не понимаю, для чего тут регулярно публикуют новости о хохлах, тем более таких посредственных? Да вообще плевать на этих Мыкол.
Ну, ок, не читай))
+1
-4
-3
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БолельщикСоСтажем
Хватит вешать лапшу на уши
+5
0
+5
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