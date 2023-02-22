«Мудрик – один из лучших в Европе после Мбаппе и Винисиуса». Срна о вингере «Челси»

считает одним из лучших игроков в Европе.

«Стоимость трансфера была 100 (70+30) млн евро. « » был в восторге от Мудрика, но «Челси» показал, что они более конкретны и готовы купить его. Что касается «Арсенала», в конце концов, это было решение Миши.

Цену определяет рынок, а не я или наш президент. Миша Мудрик – один из лучших игроков в Европе на этой позиции. Для меня он идет сразу после и .

Мы знаем, как продавать и покупать игроков. Миша – воспитанник нашей академии. Он удивительный паренек и удивительный игрок. «Челси» заплатил столько, сколько мы хотели, и Миша сказал: «Да, я хочу перейти в «Челси». Вот так просто», – передает слова спортивного директора «Шахтера» журналист Бен Джейкобс.