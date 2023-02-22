«Мудрик за 88 млн фунтов не показал ничего. Глядя на его цену, думаешь, что ему не потребуется адаптация». Мерсон о новичках «Челси»

раскритиковал трансферную политику « ».

«[ ] только что был обыгран дома командой со дна таблицы, и он все еще там, так что, возможно, его продолжат поддерживать. Он нравится мне как тренер, но я смотрю на качество игроков и сомневаюсь в нем.

Они пригласили за 88 миллионов фунтов, и он ничего не показал, за исключением 20 минут. Я ничего не имею в виду, но глядя на его цену, думаешь, что адаптация ему не понадобится.

Приобретенные игроки ничем не лучше тех, что у них уже есть, так в чем же смысл? Нельзя сказать, что Нони Мадуэке лучше или Кристиана Пулишича. Это не так. Зачем покупать кучу игроков, которые не лучше тех, что у вас есть? Ни один из них не улучшает игру команды, кроме Энцо Фернандеса и центрального полузащитника [Бенуа Бадьяшиля]», – написал бывший игрок «Арсенала» в колонке для Sky Sports.

Мудрик не отметился результативными действиями в 5 матчах за «Челси». Его статистику можно посмотреть тут.