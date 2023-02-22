«Мудрик за 88 млн фунтов не показал ничего. Глядя на его цену, думаешь, что ему не потребуется адаптация». Мерсон о новичках «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Пол Мерсон Рахим Стерлинг Кристиан Пулишич Бенуа Бадьяшиль Грэм Поттер Михаил Мудрик Нони Мадуэке Энцо Фернандес Футбол

Пол Мерсон раскритиковал трансферную политику «Челси».

«[Грэм Поттер] только что был обыгран дома командой со дна таблицы, и он все еще там, так что, возможно, его продолжат поддерживать. Он нравится мне как тренер, но я смотрю на качество игроков и сомневаюсь в нем.

Они пригласили Михаила Мудрика за 88 миллионов фунтов, и он ничего не показал, за исключением 20 минут. Я ничего не имею в виду, но глядя на его цену, думаешь, что адаптация ему не понадобится.

Приобретенные игроки ничем не лучше тех, что у них уже есть, так в чем же смысл? Нельзя сказать, что Нони Мадуэке лучше Рахима Стерлинга или Кристиана Пулишича. Это не так. Зачем покупать кучу игроков, которые не лучше тех, что у вас есть? Ни один из них не улучшает игру команды, кроме Энцо Фернандеса и центрального полузащитника [Бенуа Бадьяшиля]», – написал бывший игрок «Арсенала» в колонке для Sky Sports.

Мудрик не отметился результативными действиями в 5 матчах за «Челси». Его статистику можно посмотреть тут.

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13 комментариев

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Дмитрий Раткович
ВСУ одобряет ,80% как минимум поступило туда ,его красная цена это 15 млн
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Spartakus1984
Ему не адпатация нужно а уровень игры повысить на 2 головы-что не возможно.Он не Шевченко
+4
0
+4
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kk.abb
28млн максимум - реальная цена за бегунка из слабой лиги, который отыграл на норм уровне 4 месяца, 60 донат всу
+10
-2
+8
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Нурлан Баетов
Там скорее какие то психологические проблемы. Мы не знаем как он вообще там влился в коллектив, на видео из официальных каналов он почти всегда один, но это догадки лишь.
+1
-2
-1
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The Best
Тип пришёл с УПЛ (причём до прихода в Челси он не играл два месяца и за Шахтёр даже полный сезон не провел),ему как раз понадобится больше всех времени на адаптацию.
0
-3
-3
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And-Rover
В Челси Федуны походу устроились. Они же любят переплачивать.
+2
0
+2
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Бауржан Тазабеков
Ответ SoWeTo
Кто такой Пол Мерсон? Спортс, что за странный подход? Я то как болельщик Челси знаю кто это, но что насчёт остальных?
говорят если новость прочитать до конца, можно узнать что это бывший игрок Арсенала
+8
0
+8
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psixyec
Базу выдал насчет чубатого хохла и синего мешка.
+4
-5
-1
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KMR
10 матчей и 2 забитых. Конечно Мудрик виноват
0
-2
-2
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SoWeTo
Кто такой Пол Мерсон? Спортс, что за странный подход? Я то как болельщик Челси знаю кто это, но что насчёт остальных?
0
-7
-7
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#SharkTeam
Ответ Alexandr Sokolov
Адаптация не слышал?
он же сказал про цену
+11
0
+11
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Пепр Пепров
Феликс, кстати, уже смотрится очень сильно
+2
-3
-1
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Alexandr Sokolov
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0
-11
-11
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