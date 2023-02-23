Дарио Срна: «Не беспокойтесь о Мудрике, вы будете наслаждаться, наблюдая за ним. Дебютная игра с «Ливерпулем» – 35% его возможностей»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Дарио Срна считает, что Михаил Мудрик еще не раскрыл себя на 100%.

«[Когда поступило предложение], я сказал Мише только одно: «Миша, останься с нами!» Мне было так грустно, когда он решил перейти в «Челси». Но он сказал: «Нет, пришло время уходить». Я уважаю это.

Не беспокойтесь о Мише Мудрике. Вы будете наслаждаться, наблюдая за ним. В дебютной игре против «Ливерпуля» он показал 35% своих способностей. Фанаты «Челси» могут быть спокойны», – передает слова спортивного директора «Шахтера» журналист Бен Джейкобс.

После перехода из «Шахтера» за 70+30 млн евро Мудрик провел за «Челси» 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

«Мудрик – один из лучших в Европе после Мбаппе и Винисиуса». Срна о вингере «Челси»

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34 комментария

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Alar Asus
Боули: - Я ужасно разочарован скаутами Арсенала, как можно быть настолько не профессиональными ?
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alex-690
Миша останься,.. Мне будет грустно,.. Наслаждайтесь наблюдая за ним... Дарио не ровно дышит к Мише ?
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eltempo87
Там точно распыляют что-то влияющее на когнитивные функции
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Sanan1908
Интересно, если Срна так долго не играл бы за шахтер , то так же пиарил бы его или нет))
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Олег Устименко
Ответ Ja BRITER
да все это говорили
не все,обезьяны с украины доказывал, что это новый Шевченко😏
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Dan Kennedy
Игрок одного матча, судя по словам Дарио. Только про перфоманс Мудрика с Ливерпулем и говорит)
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Joey Ramone
Он в Челси, Вася! Больше 35% он здесь никогда и не покажет.
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Михаил Максаков
Дарио Срна: «Не ссыте, пацаны, у меня уже всё хорошо»
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Syndycate
Мы и не беспокоимся, нам как то по барабану просто)
+2
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Нургалиев Разрешил
Все морально цену отбить пытается
+1
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tiga1
не знают как еще пропиарить это полено )
+4
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Ja BRITER
Ответ Олег Устименко
А я говорил, что он обычный легкоатлет с ценником не более 10-15 млн😏
да все это говорили
+5
0
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vftxp7b2mx
Ответ WelcomeBackPURE
Видимо остальные 65 поделились на все остальные матчи
Как сумма выкупа на 8 лет разбилась)
+2
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•milord•
Скажите кто нибудь Срне, что трансфер уже совершен, можно перестать пиарить это полено))
+6
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Ja BRITER
невероятные 30 минут с Ливерпулем - все, что сделал Мудрик в Челси. гениальное приобретение за 100
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Олег Устименко
А я говорил, что он обычный легкоатлет с ценником не более 10-15 млн😏
+1
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Кудри Гендузи
2050 год - Дарио Срна: да что сейчас, вы пересмотрите игру с ливерпулем 2023 года…
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Максим Пантелеев
Ответ Ibra Isaev
Легендарная дебютная игра, о которой будут слагать легенды. Потом Мудрик перейдёт в Реал, там он сдуется (если есть куда сдуваться) и все будут вспоминать: «а помните, как он раньше играл? Те 35 минут против Ливерпуля были невероятными… а щас разжирел и обленился….». А вообще талант невероятный действительно. Сейчас весь Челси шатает, глупо ждать чуда от него в такой момент. Проблемы только с позиционированием себя на поле что ли, не всегда правильно действует. И на ногах неустойчив, это при том, что физика у него на высоте. Только этой физикой ему предстоит научиться пользоваться. У маленького Саки надо украсть конспекты, тот корпусом играет каким то неведомым образом.
С хорошей физикой можно просто в легкую атлетику
+2
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Максим Пантелеев
Ответ Александра Александрова
Это он успокаивает мешок, который он честно говоря кинул , по другому и не сказать )))
Мешок и так знал что это "кидняк". Но сделал благотварительность потерпевшему украинству из кассы Челси.
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Максим Пантелеев
Ответ Марат Люсьеныч
Ну парень молодой и не без таланта, но, кажется, что ценник его морально прибьет.
но это не его уровень.
+2
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Максим Пантелеев
Ответ SWS
Срна пытается убедить общественность, что Шахтер не развел Челси
Что это не была благотворительность
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Максим Пантелеев
Они не за Мудрика твоего шароварного беспокоятся, а за Челси.
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SWS
Срна пытается убедить общественность, что Шахтер не развел Челси
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Марат Люсьеныч
Ну парень молодой и не без таланта, но, кажется, что ценник его морально прибьет.
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Александра Александрова
Это он успокаивает мешок, который он честно говоря кинул , по другому и не сказать )))
+2
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