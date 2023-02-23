Дарио Срна: «Не беспокойтесь о Мудрике, вы будете наслаждаться, наблюдая за ним. Дебютная игра с «Ливерпулем» – 35% его возможностей»

считает, что еще не раскрыл себя на 100%.

«[Когда поступило предложение], я сказал Мише только одно: «Миша, останься с нами!» Мне было так грустно, когда он решил перейти в «Челси». Но он сказал: «Нет, пришло время уходить». Я уважаю это.

Не беспокойтесь о Мише Мудрике. Вы будете наслаждаться, наблюдая за ним. В дебютной игре против «Ливерпуля» он показал 35% своих способностей. Фанаты «Челси» могут быть спокойны», – передает слова спортивного директора «Шахтера» журналист Бен Джейкобс.

После перехода из « » за 70+30 млн евро Мудрик провел за «Челси» 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

«Мудрик – один из лучших в Европе после Мбаппе и Винисиуса». Срна о вингере «Челси»