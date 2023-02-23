Кукурелья о Мудрике: «У него есть все, чтобы стать лучшим в мире через несколько лет»

похвалил вингера «Челси» .

Защитник «Челси» ответил на вопрос о вингерах Михаиле Мудрике, и , которые пополнили состав команды зимой.

«Это очень важно для нас, потому что они создают много моментов, умеют обводить. Против них сложно на тренировках, так как это топ-игроки. Считаю, самое важное – то, что они играют за «Челси», за нашу команду. Они должны помогать команде побеждать», – сказал Кукурелья.

Также Марк ответил на вопрос о том, кого он считает самым ценным орудием «Челси».

«Мудрика, наверное. Он очень быстр, у него очень много навыков. Думаю, это очень, очень хороший футболист. У него есть все, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира. Он должен учиться и испытывать счастье в своем новом клубе», – сказал защитник «Челси».

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и болельщиков «Челси»