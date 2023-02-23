Кукурелья о Мудрике: «У него есть все, чтобы стать лучшим в мире через несколько лет»

Теги Челси премьер-лига Англия Марк Кукурелья Жоау Феликс Михаил Мудрик Нони Мадуэке Футбол

Марк Кукурелья похвалил вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Защитник «Челси» ответил на вопрос о вингерах Михаиле Мудрике, Жоау Феликсе и Нони Мадуэке, которые пополнили состав команды зимой.

«Это очень важно для нас, потому что они создают много моментов, умеют обводить. Против них сложно на тренировках, так как это топ-игроки. Считаю, самое важное – то, что они играют за «Челси», за нашу команду. Они должны помогать команде побеждать», – сказал Кукурелья.

Также Марк ответил на вопрос о том, кого он считает самым ценным орудием «Челси».

«Мудрика, наверное. Он очень быстр, у него очень много навыков. Думаю, это очень, очень хороший футболист. У него есть все, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира. Он должен учиться и испытывать счастье в своем новом клубе», – сказал защитник «Челси».

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и болельщиков «Челси»

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31 комментарий

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The Best
Ты главное пасуй на него почаще)
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Игорь Климов
Кукурелья начитался фантастики.
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9imon4ik
Руки, ноги, голова?
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чебурашка
от души посмеялся🤣
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Verhovn
Через сколько? Да зачем он нужен такой через несколько...
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Recreated
А чё ж ты ему пас не отдаёшь!!?
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zugzwang
кукуреля : ....всё, кроме мяча и я ему его не дам!
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Loooong
И вот тогда я и начну на него играть
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Pink Man
Не игрок он уровня АПЛ ,ну никак 🤔
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-2
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Забил ли Заболотный?
*пассса
Асса, брат*
+2
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Сергей Никитин
Сколько уже мы слышали про "лучших в Мире" и не понятно куда они делись.
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Hong Kil
гыгыгыг "В будущем у Украины есть все, что бы стать членом Эуросоюза", ага.
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-7
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Забил ли Заболотный?
Ответ Tsamourlidis_mufc
Все, кроме моего пасса*
*пассса
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Беременный малыш
Ответ Бабур Туганов
Кто такой КУКУрелья?
Кто такой Мудрик?
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Анатолий Бабкин
Кроме партнера на фланге
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fellx
Кроме моих ассистов, конечно же
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vils86
Ответ Николай Корягин
Но пасы ему давать я не буду - добавил Кукурелья
нога кремля, не иначе😂
+3
-11
-8
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Peter Parker
Не только мира, но и всей Украины
+15
0
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Бабур Туганов
Кто такой КУКУрелья?
0
-3
-3
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Футбол, хоккей итд
Куку что-то перемудрил....
+2
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Spartakus1984
Холадн,Мбаппе,Винисус и т.д, еще и Мудрик?Слишком много желающих на роль лучшего)
0
-1
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Alex Slobodskikh
Вот в Феликсе сразу виден топ уровен, класс.
Мудрик - африканский вингер
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Alex Legend
Ответ Artem Piatkov
Кепе, Азару и Коутиньо скажи это Чем выше сумма, тем больше риски, а Мудрик ещё молод, успеет
все трое состоялись как игроки в топ-5 чемпионатов
+3
0
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vadi-lee
Ответ Николай Корягин
Но пасы ему давать я не буду - добавил Кукурелья
Тренирует игру без мяча.
+23
0
+23
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ljolik888
Кукареку !
+5
0
+5
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