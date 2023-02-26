Агент Вендела заявил, что игрок не уйдет из «Зенита» из-за брошенного банана: «Он знает, что тот поступок совершил идиот»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России агенты Вендел Тиагу Рибейру Футбол

Агент Вендела высказался о ситуации с броском банана в игрока.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота.

Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением», – сказал Тиагу Рибейру.

Агент также заявил, что Вендел не уйдет из «Зенита» из-за этого инцидента.

«Произошедший инцидент ничего не меняет. Я абсолютно уверен, что в России также недовольны этим инцидентом. Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела», – добавил Рибейру.

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5 комментариев

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Faust Doc
Если бы в меня все бросали бананы, я бы их продавал и носил малиновые штаны!
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KOTOV71
Зачем столько " внимания" дебильному поступку?!
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Давид Agabekyan
Ответ Antonio Romangoli
Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела - Скажите ему , что боты Зенита просто пишут эти комментарии за 15 рублей , и им плевать на Венделла и на банан в принципе , они готовы всякую ерунду поддержать , если 15 рублей будут платить .
Сказал человек, который зарегестрировался вчера и пишет полную ахинею
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antonio Romangoli
Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела - Скажите ему , что боты Зенита просто пишут эти комментарии за 15 рублей , и им плевать на Венделла и на банан в принципе , они готовы всякую ерунду поддержать , если 15 рублей будут платить .
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Titov
А представьте, какой бы вой устроили, если бы банан кинули Промесу?
+7
-1
+6
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