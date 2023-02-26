Агент Вендела заявил, что игрок не уйдет из «Зенита» из-за брошенного банана: «Он знает, что тот поступок совершил идиот»
Агент Вендела высказался о ситуации с броском банана в игрока.
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.
На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота.
Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением», – сказал Тиагу Рибейру.
Агент также заявил, что Вендел не уйдет из «Зенита» из-за этого инцидента.
«Произошедший инцидент ничего не меняет. Я абсолютно уверен, что в России также недовольны этим инцидентом. Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела», – добавил Рибейру.
5 комментариев