Агент Вендела заявил, что игрок не уйдет из «Зенита» из-за брошенного банана: «Он знает, что тот поступок совершил идиот»

Агент Вендела высказался о ситуации с броском банана в игрока.

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и « » (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Человеческая глупость по-прежнему появляется в футболе. Но Вендел отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью, он знает, что это поступок идиота.

Я не знаю, что в российских законах говорится про расизм, но в Бразилии, к примеру, подобный поступок считался бы преступлением и мог бы караться даже тюремным заключением», – сказал .

Агент также заявил, что Вендел не уйдет из «Зенита» из-за этого инцидента.

«Произошедший инцидент ничего не меняет. Я абсолютно уверен, что в России также недовольны этим инцидентом. Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела», – добавил Рибейру.