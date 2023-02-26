«Волга» о броске банана в Вендела: «Осуждали, осуждаем и будем осуждать. Личность нарушителя будет установлена в ближайшее время, надеемся»
«Волга» выступила с заявлением о проявлении расизма на матче с «Зенитом».
Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.
На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.
«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жесткая и принципиальная позиция. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией!
ФК «Волга» всегда осуждал, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы! В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя», – сказано в заявлении клуба.
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я осуждаю такой поступок с бананом, но чтобы вы понимали о том, кого больше любят в провинции
Надо наказать этого расиста.
Самое печальное в этой истории то, что из-за кучки идиотов страдает репутация как нашей страны , так и футбольной лиги. У семей действующих, будущих игроков может сформулироваться очень негативное восприятие насчёт жизни в России. В будущем существует риск печальных событий, если с этим позорищем не будут пытаться бороться.