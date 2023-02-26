«Волга» о броске банана в Вендела: «Осуждали, осуждаем и будем осуждать. Личность нарушителя будет установлена в ближайшее время, надеемся»

«Волга» выступила с заявлением о проявлении расизма на матче с « ».

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жесткая и принципиальная позиция. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией!

ФК «Волга» всегда осуждал, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы! В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя», – сказано в заявлении клуба.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска