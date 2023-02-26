«Волга» о броске банана в Вендела: «Осуждали, осуждаем и будем осуждать. Личность нарушителя будет установлена в ближайшее время, надеемся»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

«Волга» выступила с заявлением о проявлении расизма на матче с «Зенитом».

Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в рамках Фонбет Кубка России.

На 1-й компенсированной к основному времени минуте Вендел покидал поле – его заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильца с трибуны бросили банан, который упал недалеко от хавбека.

«Наш клуб категорически не приемлет любые нарушения общественного порядка, противоправные действия и проявления какой-либо агрессии. Это наша жесткая и принципиальная позиция. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы разобраться с возникшей ситуацией!

ФК «Волга» всегда осуждал, осуждает и будет осуждать подобного рода поступки. Органами правопорядка совместно со службами безопасности клуба и стадиона сейчас проводятся соответствующие мероприятия, изучаются необходимые материалы! В ближайшее время, надеемся, будет установлена личность нарушителя», – сказано в заявлении клуба.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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22 комментария

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Шлёма Презерман
Причем стопудово бросивший банан никакой не расист, просто дурачок.
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Сереня Цветок
Ответ Алекс Я
Это ты из собственного опыта такие подробности знаешь?
как ты считаешь, в Промеса или Мозеса бананом бы кинули? если бы на месте Питера был бы Великий и Могучий? только честно
я осуждаю такой поступок с бананом, но чтобы вы понимали о том, кого больше любят в провинции
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Сереня Цветок
Ответ Алекс Я
Это ты из собственного опыта такие подробности знаешь?
наслышан про ваш метод, ребята. наслышан
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-1
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Алекс Я
Ответ Сереня Цветок
согласен. давайте теперь просто при обыске на входе не пускать людей с бананами. хотя болельщики из питера же могут банан спрятать. и их обыскивать нужно досконально! да заглядывать в самые интимные места!
Это ты из собственного опыта такие подробности знаешь?
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+1
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Брулин
Это просто слова, формальность.
Надо наказать этого расиста.
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CM1
Ответ orelik_1987
Из этого события уже десятая новость наверное за сегодня! Потом, когда этого типа поймают- ещё 20 новостей сделают. Спросят что об этом думает Бышовец и Карякин! Потом можно делать новости - "Банан, который был брошен на поле был ввезен из Колумбии". Надоели уже, честное слово
Банан, брошенный 30 лет назад под ноги Венделлу - где он сейчас?
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Алекс Я
Ответ инок
Сразу после матча появилась мысль, что банан был запланирован. Чтобы этот фан-айди раскручивать.
Да не может у тебя никакой мысли быть ,судя по написанному.
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Док
А принести извинения, для начала, не судьба? Ведь так хотели на своём стадионе сыграть. Сыграли на свою голову...
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Алексей Степанов
Ключевое слово ,,надеемся"
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Андоррский почтальон
Ответ Юрий Кечко
Бросивший банан :» бросал, бросаю и буду бросать «
Нет. Он это дело скоро забросит. Ему помогут.
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Alyur
Таким идиотам наше осуждение по барабану. Надо отлучать от стадиона и заставить платить из своего кармана. Волгу скорее всего по регламенту оштрафуют (до 2 млн.). И юристы клуба должны регрессом выставить эту сумму через суд этому придурку.
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инок
Сразу после матча появилась мысль, что банан был запланирован. Чтобы этот фан-айди раскручивать.
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kreator.vvv
Ответ Тиджани Бабангида
Правильно. Жаль что такой исторический для «Волги» матч будет ассоциироваться с этим глупым поступком
Матч исторический, потому что играли против Зенита? Челядь?
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Сереня Цветок
Ответ Svoboda Losov
Все ведущие СМИ Южной Америки активно трубят про банан и Вендела. В комментариях настоящее сумасшествие. Обвиняют Россию в расизме, требуют, чтобы все латиносы покинули РПЛ как можно скорее. Самое печальное в этой истории то, что из-за кучки идиотов страдает репутация как нашей страны , так и футбольной лиги. У семей действующих, будущих игроков может сформулироваться очень негативное восприятие насчёт жизни в России. В будущем существует риск печальных событий, если с этим позорищем не будут пытаться бороться.
согласен. давайте теперь просто при обыске на входе не пускать людей с бананами. хотя болельщики из питера же могут банан спрятать. и их обыскивать нужно досконально! да заглядывать в самые интимные места!
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-5
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Moffo
А вот если ввести на стадионах тюремный досмотр и оборудовать каждое место решеткой, то тогда враг точно не пройдёт.
+1
-1
0
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FilinMD
Ответ Svoboda Losov
Все ведущие СМИ Южной Америки активно трубят про банан и Вендела. В комментариях настоящее сумасшествие. Обвиняют Россию в расизме, требуют, чтобы все латиносы покинули РПЛ как можно скорее. Самое печальное в этой истории то, что из-за кучки идиотов страдает репутация как нашей страны , так и футбольной лиги. У семей действующих, будущих игроков может сформулироваться очень негативное восприятие насчёт жизни в России. В будущем существует риск печальных событий, если с этим позорищем не будут пытаться бороться.
Именно поэтому виновного найдут и накажут. Тут другого варианта нет
0
0
0
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orelik_1987
Из этого события уже десятая новость наверное за сегодня! Потом, когда этого типа поймают- ещё 20 новостей сделают. Спросят что об этом думает Бышовец и Карякин! Потом можно делать новости - "Банан, который был брошен на поле был ввезен из Колумбии". Надоели уже, честное слово
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Бросивший банан :» бросал, бросаю и буду бросать «
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svoboda Losov
Все ведущие СМИ Южной Америки активно трубят про банан и Вендела. В комментариях настоящее сумасшествие. Обвиняют Россию в расизме, требуют, чтобы все латиносы покинули РПЛ как можно скорее.

Самое печальное в этой истории то, что из-за кучки идиотов страдает репутация как нашей страны , так и футбольной лиги. У семей действующих, будущих игроков может сформулироваться очень негативное восприятие насчёт жизни в России. В будущем существует риск печальных событий, если с этим позорищем не будут пытаться бороться.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Правильно. Жаль что такой исторический для «Волги» матч будет ассоциироваться с этим глупым поступком
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vanek1411
Ответ evil
Лишить гражданства негодяя!
И отдать Венделу.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Лишить гражданства негодяя!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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